Újabb vonatbaleset Spanyolországban: a helyszínen a mentőalakulatok – minden leomlott, ezt képtelenség volt kivédeni
Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek kedden este Barcelona térségben egy újabb spanyolországi vonatbalesetben – közölte szerda reggel a katalán rendőrség. A tájékoztatás szerint a szerencsétlenség halálos áldozata a mozdonyvezető. Az ütközés következtében legkevesebb 37-en sérültek meg. Többségük az első vagonban utazott. Egy sérültet a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.
A szerelvény azt követően siklott ki Barcelonától mintegy 40 kilométerre, Sant Sadurní d'Anoia és Gelida települések között, hogy egy támfal a sínekre omlott. A baleset helyszínére tizenöt mentőt és a tűzoltóság 11 egységét riasztották. A La Vanguardia című katalán napilap információi szerint a vasúttársaság a napok óta tartó heves esőzéssel indokolta a támfal meggyengülését és leomlását.
Nem ez volt az egyetlen baleset a nap folyamán a katalán regionális vasút (Rodalies) vonalán. Blanes és Maçanet települések között egy másik vonat is kisiklott a pályára hullott kövek miatt, de senki nem sérült meg.
Spanyolország keleti részén a heves esőzések kedden egész nap megnehezítették a közlekedést, sok volt a késés és több vasúti szakaszt is lezártak.
Napokon belül a második tragikus vonatbaleset Spanyolországban
A katalóniai balesetek két nappal Spanyolország történetének egyik legnagyobb vasúti szerencsétlensége után történtek. Múlt vasárnap az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak.
A tragédiának több mint száz sérültje és eddig 42 halálos áldozata van, de a mentési munkálatok még nem fejeződtek be, és a hatóságok szerint lehetséges, hogy további holttesteket találnak a roncsok között.
Egyelőre a baleset körülményeit vizsgáló hatóságok szerint az ütközés nem emberi mulasztás vagy sebességtúllépés következménye volt.
Álvaro Fernández Heredia, a Renfe elnöke a Cadena Ser rádióban elmondta, hogy az érintett, teljesen egyenes pályaszakaszon 250 kilométer per óra sebességkorlátozás van érvényben, és a vonatok sebessége 205, illetve 210 kilométer per óra volt. A rendszeradatok szerint az első vonat kisiklása és az ütközés között mindössze 20 másodperc telt el, ami túl rövid idő ahhoz, hogy az automatikus fékrendszer beavatkozzon. Heredia türelmet kért, amíg a vizsgálóbizottság elvégzi munkáját, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy kerüljék a találgatásokat.
A szerencsétlenség miatt háromnapos nemzeti gyászt hirdetett a spanyol kormány.
A spanyol vonatkatasztrófa után: évtizedekkel maradt le az EU a közlekedésfejlesztésben
A vasárnap esti borzalmas tragédiával szinte egybeesett egy tervezett esemény: az Európai Számvevőszék közzétette jelentését az Európai Unió kiemelt közlekedési projektjeiről: az eredmény már az öt éve végzett vizsgálat során is lesújtó volt, azóta pedig szélsőséges mértékben romlott tovább a helyzet.
Még nem tudni tehát az okot, és az Európai Számvevőszék vizsgálata nem a vasúti hálózat vagy a nagy sebességű vasutak általános állapotára vonatkozott, hanem az uniós megaprojektekre. Amit találtak, mindenesetre felhívja a figyelmet arra, hogy a szándék és a pénz hiánya az európai közlekedésben létfontosságú fejlesztéseket akadályoz meg, évtizedes elmaradásokat okozva, miközben Ukrajna céljaira évek alatt sikerült összerántani euró-százmilliárdokat.
Az előre nem látható válságok közepette Európa kiemelt közlekedési infrastruktúrájának kiépítését növekvő költségek és további végrehajtási késedelmek jellemzik – foglalta össze a számvevőszék, kihívásként konkrétan meg is nevezve a Covid–19-világjárványt és Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját.