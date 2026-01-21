Deviza
Büntetnek Grönlandért a dánok: a nyugdíjalap szerint az USA kötvényei semmit se érnek, meg is szabadul tőlük

Egyre több európai intézményi befektető kérdőjelezi meg azt, amit eddig megkérdőjelezhetetlennek hittünk: valóban biztonságos-e az amerikai államadósság. Egy dán nyugdíjalap most látványos lépéssel válaszolt – eddig nem tűnt fel, milyen rossz az amerikai állampapír, a grönlandi konfliktus után azonban már igen.
VG
2026.01.21, 05:50

Eddig rendben volt az amerikai befektetés, most már nem: egy nagy dán nyugdíjalap bejelentette, hogy kivonul az amerikai államkötvényekből. A döntés nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenet is Washington felé, amely azon dolgozik, hogy elcsatolja Grönlandot a skandináv országtól.

Tivoli flies the Greenlandic flag - Denmark dán nyugdíjalap
Egy dán nyugdíjalap teljesen kivonul az amerikai államkötvényekből, csak azért, hogy bosszút állhassanak Grönlandért / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Az AkademikerPension dán nyugdíjalap – amely mintegy 25 milliárd dollárnyi megtakarítást kezel tanárok és akadémiai dolgozók számára – a hónap végéig teljesen kivonul az amerikai államkötvényekből. A döntés hátterében egyértelmű aggodalmak állnak: az alap szerint az Egyesült Államok hosszú távon már nem tekinthető megbízható adósnak.

Az Egyesült Államok alapvetően nem megbízható, és hosszú távon az amerikai államháztartás nem fenntartható

– nyilatkozta Anders Schelde befektetési igazgató a Bloombergnek. Ez korábban nem tűnt fel az alapnak, de már igen.

Az alap 2025 végén még mintegy százmillió dollárnyi amerikai államkötvényt tartott, elsősorban likviditási és kockázatkezelési okokból. Most azonban úgy ítélték meg: ezekre a funkciókra is találnak alternatívát.

Önmagában az összeg eltörpül az amerikai állampapírpiac méretéhez képest, a lépés szimbolikus ereje viszont jelentős. Egyre több európai befektető gondolja újra, mit is jelent valójában a „biztonságos menedék”, különösen Donald Trump politikájának fényében.

Bosszút állnak a dán nyugdíjalapok Grönlandért

Schelde külön kiemelte Trump ismétlődő kijelentéseit Grönland megszerzéséről, amelyek Dániában és egész Európában komoly felháborodást váltottak ki. Emellett az amerikai költségvetési fegyelem hiánya és a dollár gyengülésének kockázata is hozzájárult ahhoz, hogy az alap csökkentse USA-kitettségét.

„A szellemet nem lehet visszazárni a palackba” – mondta Schelde. Szerinte hiába lehetnek átmenetileg nyugodtabb hónapok, Európában egyre erősebb a felismerés: 

hosszú távon saját lábra kell állni, és nem lehet kritikátlanul az Egyesült Államokra támaszkodni.

Az AkademikerPension nincs egyedül. Több más dán nyugdíjalap is csökkentette vagy felszámolta amerikai államkötvény-állományát:

  • a Laerernes Pension már korábban kiszállt, az USA eladósodottságára és a jegybanki függetlenség veszélyeztetésére hivatkozva;
  • a PFA egy átszervezés keretében vágta vissza kitettségét;
  • míg a Paedagogernes Pension leállította az új, illikvid amerikai befektetési stratégiákat.

Mindez éppen akkor történik, amikor Trump új vámfenyegetésekkel és Grönland ügyével érkezik Davosba . Bár az amerikai pénzügyminiszter igyekszik csillapítani a kedélyeket, Európában egyre többen teszik fel a kérdést: valóban kockázatmentes-e még Amerika. A kivonuló alapokat ugyanakkor saját befektetőik vonhatják kérdőre: ha nem megbízható egy befektetés, miért csak akkor derül ki, mikor politikai érdekellentét keletkezik? A konfliktus egésze ugyanakkor a piacok piaci jellegű működésébe, az értékelők részrehajlatlan értékelésébe vetett bizalmat rengeti meg.

Grönland indíthatja el az igazi vámháborút az Európai Unió és az Egyesült Államok között

Davosban lesz esély egyeztetni a két fél között. Brüsszel nagyon óvatos kereskedelmi páncéltörő bevetése ügyében, a szokásos taktika a kivárás.

