Egyeseknek máris rengeteg pénzt hozott Sydney Sweeney farmerreklámja

Az amerikai divatmárka, az American Eagle részvényei hatalmas emelkedést produkáltak, miután a vállalat bejelentette, hogy a Sydney Sweeney-vel és Taylor Swift jegyesével, Travis Kelce-szel folytatott reklámkampányai várhatóan erős eladásokat fognak generálni. Ennek hatására a cég részvényei csaknem 38 százalékkal zártak magasabban a csütörtöki tőzsdei kereskedésben az előző napi záróértékhez képest, miután a cég vezetője, Jay Schottenstein bejelentette, hogy a második negyedéves teljesítményük felülmúlta a várakozásokat, és további fellendülést jósol a reklámhadjáratnak köszönhetően – számolt be az Origo.

Az amerikai divatmárka, az American Eagle sokat profitált a Sydney Sweeney-vel készített reklámokból / Fotó: AFP

Hatalmas visszhangot váltott ki az American Eagle reklámja

A vállalat közlése szerint az eladások 1 százalékkal csökkentek ugyan a május–júliusi időszakban, azonban a következő hónapokban alacsony, egy számjegyű növekedésre számítanak az eladásokban, mivel a farmertől az alsóneműig valamennyi termékük iránt emelkedik a kereslet. „Az őszi szezon pozitívan indult” – tette hozzá a cégvezető.

Az American Eagle a hetekben a címlapokra került a Sydney Sweeney nevével fémjelzett farmerkollekció reklámjával.

Az Emmy-díjra jelölt színésznő, akit az Eufória című filmben ismerhetett meg a nagyközönség, a reklámfilmben ugyanis ezt mondja: „A gének a szülőktől az utódokra öröklődnek, gyakran meghatározva olyan tulajdonságokat, mint a hajszín, a személyiség és még a szemszín is. Az én farmerom kék.” A hirdetés, amely online, plakátokon, valamint a közösségi médiában volt látható, széles körben keltett érdeklődést, ugyanakkor botrányt is. Ide kattintva elolvashatja a teljes cikket, amelyből az is kiderül, hogyan reagált Donald Trump amerikai elnök a reklámra.