Hatalmas orosz gyárat zsákmányolt Ukrajna, egyszerűen elvette a tulajdonosától: most dől el, kié lesz a csúcsmodern üzem

Ukrajnában újabb nagy értékű, orosz tulajdonhoz köthető vállalat került az állam kezelésébe. A Dnyipropetrovszk megyében található „Romjerm” húsfeldolgozó üzem – amely korábban a „Jermolino” márkanéven működött – több mint félmilliárd hrivnyát érő vagyonnal bír. Most az ukrán vagyonkezelő hatóság (ARMA) piaci konzultációkat indított, hogy meghatározza a gyár jövőjét.

Hatalmas orosz gyárat zsákmányolt Ukrajna, egyszerűen elvette a tulajdonosától: az ukrán ARMA dönt a sorsáról / Fotó: YouTube / ARMA

Az üzem értékét több mint 558 millió hrivnyára becsülik. A Shevchenkivszkij kerületi bíróság döntése alapján az eszközöket az ARMA kapta meg kezelésre. A komplexum közel 4655 négyzetméteres gyártóterülettel, korszerű német és olasz berendezésekkel, valamint egy 100 ezer kW kapacitású transzformátorállomással rendelkezik. A telephelyen egy 2000 négyzetméteres munkásszálló is található.

A hatóság szerint a gyár újraindítása akár 1000 munkahelyet is teremthet a régióban.

Az ARMA munkatársai nemrég helyszíni szemlét tartottak, felmérték az üzem műszaki állapotát és a vagyonmegőrzés körülményeit. A cél, hogy a megfelelő kezelő kiválasztásával a vállalat újra termelésbe álljon, és gazdasági hasznot hozzon Ukrajnának.

Az ügy hátterében az áll, hogy a „Romjerm” jogilag az orosz „Invest Aljansz” Kft., Ilja Alekszandrov orosz üzletember érdekeltségéhez kötődött. A vállalat eredetileg a „Jermolino” márkájú húsipari termékeket gyártotta és terjesztette. 2023 januárjában az Ukrán Gazdaságbiztonsági Hivatal adta át az üzem részvényeit és vagyonelemeit az ARMA-nak, miután

több mint 350 millió hrivnya értékű orosz vagyon zárolására került sor.

Az eset jól mutatja: Ukrajna továbbra is aktívan dolgozik azon, hogy az orosz tőkéhez köthető vállalatokat kivonja a gazdaságból, és nemzeti érdekek mentén hasznosítsa azokat. A „Romjerm” üzem jövője most azon múlik, ki kapja meg a kezelés jogát, és sikerül-e újraindítani a termelést a háborús körülmények között.

