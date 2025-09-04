Ukrajnában újabb nagy értékű, orosz tulajdonhoz köthető vállalat került az állam kezelésébe. A Dnyipropetrovszk megyében található „Romjerm” húsfeldolgozó üzem – amely korábban a „Jermolino” márkanéven működött – több mint félmilliárd hrivnyát érő vagyonnal bír. Most az ukrán vagyonkezelő hatóság (ARMA) piaci konzultációkat indított, hogy meghatározza a gyár jövőjét.
Az üzem értékét több mint 558 millió hrivnyára becsülik. A Shevchenkivszkij kerületi bíróság döntése alapján az eszközöket az ARMA kapta meg kezelésre. A komplexum közel 4655 négyzetméteres gyártóterülettel, korszerű német és olasz berendezésekkel, valamint egy 100 ezer kW kapacitású transzformátorállomással rendelkezik. A telephelyen egy 2000 négyzetméteres munkásszálló is található.
A hatóság szerint a gyár újraindítása akár 1000 munkahelyet is teremthet a régióban.
Az ARMA munkatársai nemrég helyszíni szemlét tartottak, felmérték az üzem műszaki állapotát és a vagyonmegőrzés körülményeit. A cél, hogy a megfelelő kezelő kiválasztásával a vállalat újra termelésbe álljon, és gazdasági hasznot hozzon Ukrajnának.
Az ügy hátterében az áll, hogy a „Romjerm” jogilag az orosz „Invest Aljansz” Kft., Ilja Alekszandrov orosz üzletember érdekeltségéhez kötődött. A vállalat eredetileg a „Jermolino” márkájú húsipari termékeket gyártotta és terjesztette. 2023 januárjában az Ukrán Gazdaságbiztonsági Hivatal adta át az üzem részvényeit és vagyonelemeit az ARMA-nak, miután
több mint 350 millió hrivnya értékű orosz vagyon zárolására került sor.
Az eset jól mutatja: Ukrajna továbbra is aktívan dolgozik azon, hogy az orosz tőkéhez köthető vállalatokat kivonja a gazdaságból, és nemzeti érdekek mentén hasznosítsa azokat. A „Romjerm” üzem jövője most azon múlik, ki kapja meg a kezelés jogát, és sikerül-e újraindítani a termelést a háborús körülmények között.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által szerzett információk lehetővé tették, hogy csapásokat hajtsanak végre az egyik nyugat-európai ország segítségével létrehozott, Ukrajnában működő, nagy hatótávolságú rakétákat gyártó vállalatok ellen. Az FSZB közkapcsolati központjának közleménye szerint a szolgálat információkat kapott arról, hogy az ukránok megkezdték a Sapsan rakétarendszerek gyártását, és egyből lépett.
Mivel a legnagyobb titokban készítik az ukránok, így a Sapsan rakétákról nagyon kevés információ áll nyilvánosan rendelkezésre. Azt tudni, hogy a robbanófej súlya 480 kilogramm, a hatótávolsága hivatalosan 300 kilométer, azonban a szakértők szerint akár 500 kilométerre is eljuthat. A pontos adat azonban továbbra is titkos.
