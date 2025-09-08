BRICS: újabb, szupertitkos tárgyalásra készül a szövetség — Brazília kibukott az amerikai vámok miatt

A hétfői BRICS-találkozó a tervek szerint mindössze pár óráig tart, észak-amerikai keleti idő szerint 8 órakor (moszkvai idő szerint 15 órakor) kezdődik online formában. A beszédek nem lesznek nyilvánosak a sajtó számára, és a résztvevők a találkozó végén nem tesznek közös nyilatkozatot – írja az ügynökség egy brazil tisztviselőre hivatkozva.
Az eseményen részt vesz Vlagyimir Putyin elnök is – jelentette be Dmitrij Peszkov sajtótitkár a RIA Novosztyi hírügynökségnek a Keleti Gazdasági Fórumon.
Az online csúcstalálkozó kezdeményezője Brazília elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva volt. Újságírók szerint Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kereskedelempolitikáját szeretné megvitatni.
Trump július 30-án aláírta a rendeletet, amely 50 százalékos vámot vezet be Brazília ellen „az Egyesült Államokat fenyegető cselekmények” miatt. Szerinte minden állam, amely támogatja a BRICS Amerika-ellenes politikáját, kiegészítő vámmal lesz terhelve. Silva válaszul kijelentette, hogy más kereskedelmi partnerek keresésére kíván összpontosítani. Az ország emellett vitarendezési eljárást indított a WTO keretében, és konzultációt kért Washingtonnal.
A Globo című újság szerint a brazil kormány megbízta a külkereskedelmi kamarát, hogy vizsgálja meg a gazdasági viszonosságra vonatkozó törvény alkalmazásának lehetőségét.
Ez lehetővé teszi ellenintézkedések meghozatalát azok ellen az államok ellen, amelyek korlátozzák az ország exportját.
A minisztériumnak 30 napja van eldönteni, az Egyesült Államok intézkedéseire vonatkozhatnak-e válaszintézkedések. A latin-amerikai országban úgy vélik, hogy ez a lépés elősegíti a párbeszéd és a tárgyalások felgyorsítását.
