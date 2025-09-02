Deviza
Megállapodáscunami: Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin aláírta azt, ami mindent megváltoztathat

Az orosz elnök Pekingbe látogatott. Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping több fontos területen is megállapodást kötött.
VG/MTI
2025.09.02., 10:08

A kínai–orosz kapcsolatok kiállták a nemzetközi változások próbáját, és a jószomszédi viszonyon, a stratégiai együttműködésen és a kölcsönös előnyökön alapuló nagyhatalmi együttműködés mintájává váltak – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben, amikor a Nagy Népi Csarnokban fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Hszi Csin-ping kínai államfő Kína, Peking, Oroszország
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő Pekingben / Fotó: Huang Csing-ven / Hszinhua / AFP

A kínai elnök szerint a kínai–orosz együttműködés hű maradt alapvető célkitűzéseihez, és számos területen jelentős eredményeket hozott. A kínai elnök hozzátette, hogy Peking kész magasabb szintre emelni kapcsolatait Moszkvával, támogatni egymás fejlődését és összehangolni álláspontjaikat a fontos kérdésekben.

Hszi Csin-ping emlékeztetett arra is, hogy a globális kormányzás kezdeményezésének célja, hogy a hasonló gondolkodású országokkal együttműködve határozottan támogassák az ENSZ Alapokmányának céljait és alapelveit, és előmozdítsák egy igazságosabb nemzetközi rend kialakítását. Hangsúlyozta, hogy Kína és Oroszország a szuverén egyenlőség, a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a multilateralizmus mellett foglal állást, és az emberiség közös jövőjének építése érdekében kész erősíteni együttműködését olyan fórumokon, mint az ENSZ, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO), a feltörekvő országokat tömörítő BRICS-csoport, valamint a G20 csoport.

Kulcsfontosságú Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping találkozója

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az orosz–kínai kapcsolatok történelmi csúcsponton vannak és kiemelt stratégiai jelentőséggel bírnak. Emlékeztetett, hogy a második világháborúban a két ország együttműködése kulcsszerepet játszott a győzelemben, ami ma is szilárd alapot ad a kapcsolatoknak. Putyin üdvözölte Hszi Csin-ping globális kormányzásról szóló kezdeményezését. Kiemelte, hogy Moszkva kész fenntartani a stratégiai együttműködést és erősíteni a gyakorlati kapcsolatait Pekinggel.

A felek több mint húsz megállapodást írtak alá, köztük az energia, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia, a mezőgazdaság, az egészségügy, a kutatás, az oktatás és a média területén.

Világrend

Világrend
659 cikk

