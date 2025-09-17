Megkezdte útját a Disney új, közel egymilliárd dolláros óceánjárója – ez már tényleg egy úszó Disneyland

Vízre bocsátották a Disney új, közel egymilliárd dolláros óceánjáró hajóját Papenburgban, a Meyer Werft hajógyárban. Az új úszó attrakció, a Disney Destiny elhagyta a szárazdokkot, megkezdve hivatalos működését, mindezt pedig egy valóságos fesztivál kísérte: lakóautók sorakoztak a gyár parkolójában már napokkal korábban, a nézők között pedig voltak lelkes helyiek, Marvel-rajongók és olyan családok, akik a fél világot átutazták, hogy elsőként pillanthassák meg a Disney Cruise Line hetedik, 900 millió dollárból épült úszó Disneylandjét.
A Disney Destiny a Wish-kategóriás hajócsalád harmadik tagja, testvérhajóihoz hasonlóan LNG-üzemanyaggal működik, környezetbarátabb megoldásként. A hajó
amikor majd 2025 novemberében kifut Floridából első útjára. A bemutatón természetesen nem hiányozhattak a tűzijátékok és a Disney ikonikus kürtje sem, amely a When You Wish Upon a Star dallamát harsogta a tömeg hatalmas ovációja közepette.
A hajó tematikája is egyedülálló: a hősök és gonosztevők világa uralja a fedélzetet. A külsőn már most feltűnt a hatalmas, 17 láb hosszú Pókember-szobor, amely Spider Botokkal együtt díszíti a hajó tatját, míg az orron Minnie egér szuperhőskosztümben köszönti az utasokat. Belül a látogatók Marvel, Disney-klasszikusok és kultikus gonosztevők inspirálta tereket fedezhetnek fel.
A Grand Hallban vakandai páncélok kísérik a vendégeket, és egy Fekete Párduc-szobor fogadja majd az érkezőket. A Sanctum Lounge Doktor Strange világát idézi meg, könyvtári relikviákkal és a Kamar-Taj varázslatos kellékeivel. A Cask & Cannon nevű pub a Karib-tenger kalózainak hangulatát kelti életre, a mennyezeten a hét tengerek térképével. A stílusos De Vil’s Lounge Cruella De Vil fekete-fehér világát hozza vissza, foltos zongorával és tintapacás mennyezettel. A fedélzeten még a lépcsők színei is a tematikát követik: a kék oldalon a hősök, a zöld oldalon a gonoszok kapnak helyet.
A szórakoztató programok közül kiemelkedik a Walt Disney Theatre új produkciója, melyben Herkules története elevenedik meg monumentális díszletek között.
Emellett teljesen új élményt ígér az Oroszlánkirály-étterem, amely az afrikai szavanna hangulatát idézi meg, interaktív látvánnyal és különleges gasztronómiai élményekkel.
A Disney Destiny a tengeri próbákra készül, mielőtt hivatalosan szolgálatba állna. Első útjára november 20-án indul Port Evergladesből, Floridából. A Disney Cruise Line azonban itt nem áll meg: a Meyer Werftben már javában zajlik a következő hajó építése, amely 2027-ben mutatkozik be, és hozzájárul ahhoz, hogy a flotta 2031-re 13 hajóra bővüljön.
A Disney-parkok világa évtizedek óta a családi szórakozás szimbóluma: a klasszikus kaliforniai Disneylandtől kezdve a tokiói és párizsi parkokon át egészen a sanghaji és hongkongi birodalmakig minden kontinensnek megvan a maga varázslatos Hamupipőke-kastélya. Éppen ezért nagy szó, hogy a Közel-Kelet is felkerül erre a térképre: 2025-ben bejelentették, hogy Abu-Dzabi lesz a világ első közel-keleti Disneylandjének otthona. Ez nem csupán újabb terjeszkedés a Disney részéről, hanem stratégiai lépés egy olyan térségben, ahol az országok versenyt futnak a turizmusért és a kulturális presztízsért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.