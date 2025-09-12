Végleges: fizethetnek a németek, belobbant az infláció

Augusztusban Németországban a fogyasztói árak 2,2 százalékkal, március óta a legnagyobb mértékben haladták meg az egy évvel korábbit. Júliusban 2,0 százalékon állt az éves infláció.

Drágulás: Németországban meglódult az infláció / Fotó: Shutterstock

Havi bázison 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző hónapban jegyzett 0,3 százalékos növekedés után.

A Destatis közleménye szerint

Németországban éves összevetésben az energiaárak 2,4 százalékkal estek augusztusban, miután egy hónappal korábban 3,4 százalékkal csökkentek, eközben az élelmiszerárak gyorsuló ütemben, 2,5 százalékkal emelkedtek

éves bázison a júliusi 2,2 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára augusztusban a júliusival megegyező mértékben, 3,1 százalékkal nőtt.

A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció július után augusztusban is 2,7 százalékon állt.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált HICP harmonizált fogyasztói árindex éves bázison 2,1 százalékra gyorsult

augusztusban az előző havi 1,8 százalék után, havi összevetésben pedig 0,1 százalékra lassult a júliusi 0,4 százalékos növekedést követően.