Mi folyik a világ legnagyobb szigetén? Őrült fegyverkezésbe kezdtek

Donald Trump hatalomra kerülése óta a korábbinál nagyobb figyelem övezi Grönlandöt. A Föld legnagyobb szigete kapcsán az amerikai elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok részeként szeretné látni. Grönland évszázadok óta Dánia fennhatósága alá tartozik. A 57 ezer lakosú sziget nemcsak hatalmas és zord, hanem erőforrásokban gazdag is.

Grönland stratégiai jelentőségű terület / Fotó: Vladimir Potapeknko / Shutterstock

A CNN cikke szerint a dán gyarmati hatóság – amely főként a kül-, védelmi és gazdaságpolitikára koncentrál – soha nem látott kihívásokkal szembesül, és a skandináv ország nagy erőfeszítéseket tesz, hogy hangsúlyozza és fenntartsa katonai ellenőrzését a terület felett. Ráadásul nem Trump kijelentése az egyetlen, ami aggodalmakat okoz Grönland és Dánia számára.

Dán politikusok és katonai tisztviselők egyre gyakrabban beszélnek nyilvánosan is a NATO-szövetségeseik régóta fennálló aggodalmáról, amely szerint Oroszország az elmúlt két évtizedben lényegesen megerősítette támadóképességeit az Északi-sarkvidéken. Grönland ugyanis elhelyezkedése miatt is stratégiai fontosságú helyszín. Izlanddal és az Egyesült Királysággal együtt egy kulcsfontosságú tengelyen, az úgynevezett GIUK-résen fekszik, amely az Atlanti-óceán északi részéhez vezető tengeri útvonalakat ellenőrzi.

Grönland a nagyhatalmak látókörében

Moszkva számára jelenleg az orosz–ukrán háború az első számú prioritás, azonban a dán katonai vezetők attól tartanak, hogy amint az ukrajnai háború véget ér, Oroszország minden bizonnyal átirányítja erőforrásait és harci tapasztalatait, hogy sokkal nagyobb fenyegetést jelentsen az Északi-sarkvidéken.

Ezzel egyidejűleg Kína is fokozza az Északi-sarkvidékre vonatkozó igényeit, részt vesz orosz hajókkal végzett őrjáratokban és hadgyakorlatokban, valamint finanszírozza az Északi-sarkvidék infrastrukturális projektjeit, és kidolgozta a „sarki selyemút” tervét az Északi-sarkvidék hajózhatóvá tételéhez. Sőt, Kína „az Északi-sarkvidékhez közeli államnak” nyilvánította magát, annak ellenére, hogy legészakibb nagyvárosa, Harbin nagyjából ugyanannyira északon fekszik, mint az olaszországi Velence.