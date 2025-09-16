Példátlan autóipari botrány: megkezdődtek a leépítések, miután Európa egyik legnagyobb márkája egyetlen autót se gyártott szeptemberben - Szlovákia is sorra kerülhet

Egy példátlan kibertámadás után már több mint két hete állnak a Jaguar Land Rover gyártósorai szerte Európában, ami az autógyártó ellátási láncában érintett cégeknél is kényszerű munkaszünethez vezethet.
A váltságdíjat követelő támadók korábban a Marks & Spencer online rendeléseit hat hétre bénították meg, míg a Jaguar Land Rover esetében is már felmerült, hogy októberig nem indul újra a termelés. Mindez pedig az ellátási láncban már leépítésekhez is vezetett Nagy-Britanniában, ahol a Sky News információi szerint arról nincs szó, hogy a koronavírus-járvány idején tapasztalt munkahelyvédelmi lépéseket vezetnek be, vagyis a kormány lép közbe a munkahelyek megtartása érdekében.
Azonban a Jaguar Land Rovernek Magyarországhoz közelebb is van gyára, a szlovákiai Nyitrában felhúzott üzemben pedig szintén áll a termelés, így a közelebbi beszállítók is bajba kerülhetnek.
Az indiai Tata csoport birtokában lévő autógyártó vesztesége pedig csillagászati lehet, hiszen a cég becslések szerint naponta nagyjából ötmillió fontot, azaz több mint kétmilliárd forintot veszít.
A teljes ellátási láncon belül a veszteség még nagyobb lehet, ám ennek ellenére egyelőre nincs szó arról, hogy a kormányzat lépne közbe, hogy mérsékelje az okozott károkat vagy megmentse a bajba jutott munkahelyeket.
A hekkercsoport támadása nemcsak a termelést veszélyezteti, de a támadók érzékenyinformációkat is megszerezhettek, amit Telegram oldalukon közzétett képernyőképekkel bizonyítottak, melyek az autógyártó belső rendszereiben készültek. Bár azt nem tudni, hogy pontosan milyen információk kerültek a hekkerek kezébe, a támadás intő jel a cégek számára, hogy a kiberbiztonság mennyire fontossá vált az elmúlt években.
Egy kulcsfontosságú üzemanyagvezeték, a Colonial Pipeline elleni kibnertámadás az Egyesült Államok egyes részein üzemanyaghiányhoz vezetett, amikor hekkerek ugyancsak váltságdíjat követeltek a megtámadott féltől. Tekintve a hagyományos pénzügyi rendszer nyomonkövethetőségét, ezek a támadások elképzelhetetlenek lennének kriptovaluták nélkül.
