Ez már nem a Mol és a Janaf harca: kőkeményen összecsapott Horvátország és Magyarország az olajszállítás miatt – még egy indok az oroszok mellett

Andrej Plenkovic horvát kormányfő és Ante Susnjar gazdasági miniszter is visszautasította pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentését, hogy Horvátország kihasználja a válságos helyzetet és háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, valamint hogy nem tud elegendő kőolajat szállítani Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához.

Fotó: NurPhoto via AFP

Susnjar újságíróknak elmondta: Horvátország és a Janaf horvát olajvezeték-üzemeltető vállalat garantálja, hogy képesek minden szükséges kőolajmennyiséget leszállítani. A szállítási díjakról szólva hozzátette: a mennyiség növekedésével az árak is csökkennek. Hozzátette, hogy jelenleg mintegy kétmillió tonna kőolajat juttatnak el feldolgozásra a százhalombattai finomítóba, amelyhez a pozsonyi finomító is tartozik.

Elmondása szerint a két üzem éves összkapacitása körülbelül 13 millió tonna. Andrej Plenkovic horvát kormányfő szintén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: Horvátország saját kapacitásait tekintve regionális energiaközpont. Rámutatott: jelenleg széleskörű nemzetközi nyomás nehezedik az oroszországi kőolajtermékek vásárlásának leállítására, Magyarország és Szlovákia pedig bizonyos kivételeket kért ez alól.

Szijjártó Péter: a horvátok profitéhsége nem veheti el a magyar rezsicsökkentés eredményeit

Szijjártó Péter korábban azt mondta, hogy Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, de a kormány nem fogja engedni, hogy a profitéhségük elvegye a rezsicsökkentés eredményeit.A

tárcavezető az Adria kőolajvezeték kapacitásával kapcsolatos ellentmondó jelentések ügyében arról számolt be, hogy Magyarország sokkal több földgázt és kőolajat tudna behozni Horvátországból, mint amennyit a szomszédos ország energetikai infrastruktúrája ma lehetővé tesz, annak a fejlettségi szintje ugyanis jóval elmarad hazánkétól.

A miniszter végül arra is kitért, hogy Horvátország az elmúlt években az esetek többségében nem volt tisztességes Magyarországgal szemben az energiaszállítások terén. Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy erre alapozni a magyar ellátást rendkívül veszélyes, kockázatos és felelőtlen lépés lenne.