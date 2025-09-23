Deviza
A Huawei váratlanul felfedte hároméves tervét: így törné meg az Nvidia dominanciáját Kínában

Az Nvidia uralja a mesterséges intelligencia piacát, de a kínai Huawei most új lendületet vett. A Huawei AI-csip önmagában még gyengébb, de szuperklaszterekben összekapcsolva versenyképes lehet. A vállalat a következő években ezzel a stratégiával próbálja megtörni az amerikai fölényt.
VG
2025.09.23., 21:25

Az elmúlt években az Nvidia neve szinte egybeforrt a mesterséges intelligenciával, a vállalat grafikus processzorai adják a világ MI-fejlesztéseinek gerincét. Most azonban a kínai Huawei új lendületet vett: nyíltan bemutatta, hogyan tervezi három éven belül földbe tiporni az amerikai cég hegemóniáját. Bár a cég saját elismerése szerint a Huawei AI-csip teljesítményben egyelőre elmarad az Nvidiától, a vállalat más erősségekre épít: hatalmas csipklaszterekre, villámgyors adatkapcsolatokra és a kínai állam politikai támogatására.

Nagy fordulat jöhet Kínában: a Huawei AI csip sarokba szoríthatja az Nvidiát
Nagy fordulat jöhet Kínában: a Huawei AI-csip sarokba szoríthatja az Nvidiát / Fotó: ZUMAPRESS.com

Míg az Nvidia a világ legfejlettebb csipgyártójára, a tajvani TSMC-re támaszkodhat, a Huawei amerikai szankciók miatt régóta kénytelen kerülőutakat keresni. Az Ascend-sorozatú Huawei AI-csip egymagában csak töredékét tudja annak, amit az Nvidia legújabb szuperszámítógépes processzorai nyújtanak. A Bloomberg állítása szerint cég válasza erre az, hogy nem egy-egy csip teljesítményével, hanem hatalmas klaszterekkel igyekszik versenyre kelni.

A legújabb bejelentés szerint a Huawei akár 15 488 saját Ascend csipet is képes összekapcsolni a házon belül fejlesztett UnifiedBus protokoll segítségével. 

Ez olyan, mintha egyetlen szuperszámítógépbe milliónyi apró fogaskereket illesztenének be – külön-külön gyengébbek, de együtt jelentős erőt képviselnek. A Huawei az adatátviteli sebességben látja az áttörés kulcsát: a vállalat szerint a csipjei közötti kapcsolat akár 62-szer gyorsabb is lehet, mint az Nvidia következő generációs NVLink144 megoldása. Emellett egy saját tervezésű nagy sávszélességű memóriarendszert is bemutattak, amelynek célja a processzorok közötti adatáramlás felgyorsítása.

Az ambíciók között szerepel, hogy 

a 2028-ra tervezett Ascend 970 csip már 4 terabit/másodperc sebességű interkonnektet kínáljon – ez több mint kétszerese az Nvidia jelenlegi megoldásának.

A Huawei törekvései nem önmagukban értelmezhetők. A kínai kormány stratégiai ágazatként tekint a félvezetőkre és az AI-ra, és minden erőforrást igyekszik mozgósítani a hazai technológiai önállóság érdekében. Az ukrajnai háború, a kereskedelmi háborúk és az amerikai exportkorlátozások mind erősítik ezt a nyomást.

Az utóbbi időben nemcsak a Huawei, hanem más kínai nagyvállalatok – például az Alibaba és a Baidu – is egyre nyíltabban mutatják be fejlesztéseiket. Ez éles váltás ahhoz képest, hogy éveken keresztül inkább titkolták csúcstechnológiájukat Washington figyelme miatt.

Ígéretes tervek makacs akadályok előtt

A szakértők ugyanakkor óvatosak. A Bernstein elemzői szerint az Ascend 950 csip teljesítménye jelenleg az Nvidia következő generációs szupercsipjének mindössze 6 százalékát éri el. Emellett a Huawei továbbra is képtelen a legfejlettebb, 5 nanométeres gyártástechnológiákhoz hozzáférni, ami hosszú távon gátat szabhat ambícióinak. Jefferies elemzői arra is emlékeztettek, hogy a tavaly beharangozott 910D csip végül gyenge kihozatali arányok miatt nem tudott valódi piaci áttörést elérni. 

A csipgyártási eszközök hiánya továbbra is komoly akadályt jelent.

Huawei vezetője, Eric Xu szerint a megoldás a szuperklaszter-technológiákban rejlik: „Csak a SuperPod és a klasztermegoldások révén tudjuk áttörni a gyártástechnológiai korlátokat, és végtelen számítási teljesítményt biztosítani országunk AI-fejlődésének”.

Ez egyértelmű üzenet: a Huawei nem egyszerűen üzleti versenyt lát, hanem nemzeti stratégiát követ. Ha a terveik beválnak, a Huawei AI-csip lehet az a technológiai ugródeszka, amely Kínát közelebb hozza a Nyugat technológiai fölényének ledöntéséhez. A kérdés csak az, hogy a műszaki ígéretekből mennyi válik valóra a gyártósorokon – és mennyi marad politikai kommunikáció.

Kína a közelmúltban arra utasította legnagyobb technológiai vállalatait, hogy ne használják az Nvidia RTX Pro 6000D-t, az AI-alkalmazásokhoz is remekül használható félvezetőt. Peking célja ugyanis az, hogy leválassza az országot az AI-ipar aranystandardjának számító Nvidia-hardverekről, és ösztönözze a hazai alternatívák használatát.

 

