A Huawei váratlanul felfedte hároméves tervét: így törné meg az Nvidia dominanciáját Kínában

Az elmúlt években az Nvidia neve szinte egybeforrt a mesterséges intelligenciával, a vállalat grafikus processzorai adják a világ MI-fejlesztéseinek gerincét. Most azonban a kínai Huawei új lendületet vett: nyíltan bemutatta, hogyan tervezi három éven belül földbe tiporni az amerikai cég hegemóniáját. Bár a cég saját elismerése szerint a Huawei AI-csip teljesítményben egyelőre elmarad az Nvidiától, a vállalat más erősségekre épít: hatalmas csipklaszterekre, villámgyors adatkapcsolatokra és a kínai állam politikai támogatására.

Nagy fordulat jöhet Kínában: a Huawei AI-csip sarokba szoríthatja az Nvidiát / Fotó: ZUMAPRESS.com

Míg az Nvidia a világ legfejlettebb csipgyártójára, a tajvani TSMC-re támaszkodhat, a Huawei amerikai szankciók miatt régóta kénytelen kerülőutakat keresni. Az Ascend-sorozatú Huawei AI-csip egymagában csak töredékét tudja annak, amit az Nvidia legújabb szuperszámítógépes processzorai nyújtanak. A Bloomberg állítása szerint cég válasza erre az, hogy nem egy-egy csip teljesítményével, hanem hatalmas klaszterekkel igyekszik versenyre kelni.

A legújabb bejelentés szerint a Huawei akár 15 488 saját Ascend csipet is képes összekapcsolni a házon belül fejlesztett UnifiedBus protokoll segítségével.

Ez olyan, mintha egyetlen szuperszámítógépbe milliónyi apró fogaskereket illesztenének be – külön-külön gyengébbek, de együtt jelentős erőt képviselnek. A Huawei az adatátviteli sebességben látja az áttörés kulcsát: a vállalat szerint a csipjei közötti kapcsolat akár 62-szer gyorsabb is lehet, mint az Nvidia következő generációs NVLink144 megoldása. Emellett egy saját tervezésű nagy sávszélességű memóriarendszert is bemutattak, amelynek célja a processzorok közötti adatáramlás felgyorsítása.

Az ambíciók között szerepel, hogy

a 2028-ra tervezett Ascend 970 csip már 4 terabit/másodperc sebességű interkonnektet kínáljon – ez több mint kétszerese az Nvidia jelenlegi megoldásának.

A Huawei törekvései nem önmagukban értelmezhetők. A kínai kormány stratégiai ágazatként tekint a félvezetőkre és az AI-ra, és minden erőforrást igyekszik mozgósítani a hazai technológiai önállóság érdekében. Az ukrajnai háború, a kereskedelmi háborúk és az amerikai exportkorlátozások mind erősítik ezt a nyomást.