Szupercsippel vágna oda a Huawei – így tüntetné el versenyhátrányát a kínai tech óriás

Élesedik a verseny az AI-csipek területén. A kínai Huawei leleményes megoldással kompenzálná hátrányát az amerikai Nvidia félvezetőivel szemben.
VG
2025.09.18., 15:16
Fotó: shutterstock

A Huawei bemutatta új, minden korábbinál nagyobb számítási teljesítménnyel rendelkező AI-csip-technológiáját, amellyel az Nvidia kihívójává válna. A szecsuani székhelyű vállalat új SuperPod technológiája akár 15 488 grafikus kártya összekapcsolását is lehetővé teszi, amelyek a Huawei Ascend márkájú mesterségesintelligencia-csipjeit tartalmazzák – jelentette be csütörtökön a kínai technológiai óriás.

Huawei
Egyedi megoldással válna az Nvidia első számú kihívójává a Huawei / Fotó: g0d4ather / Shutterstock

A Huawei nem bivalyerős, de leleményes 

A Bloomberg emlékeztetett, hogy a Huawei alapítója, Ren Zsengfej év elején még arról beszélt, hogy a vállalat még mindig lemaradásban van az Amerikai Egyesült Államoktól az egyetlen csip teljesítményét tekintve, azonban a klaszteralapú számításokkal kompenzálva még mindig elérhetik a kívánt eredményeket. Ez a megközelítés segít a vállalatnak abban, hogy nagyobb teljesítményt érjen el félvezetőivel, amelyeket a Nvidia legmagasabb kategóriájú termékeitől elzárt kínai cégek mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatások képzésére és működtetésére használnak. Habár a csiptechnológiában nem történt nagy áttörés, a Huawei megoldása a kínai technológiai szektor újabb lépése, amely az amerikai csipszankciók miatt saját hazai alternatívákat próbál kifejleszteni.

A kínai technológiai részvények az elmúlt hetekben szinte folyamatosan emelkedtek, miután az iparág vezető cégei ígéretes eredményeket tudnak felmutatni a mesterséges intelligencia és a csipek fejlesztésében. Az Alibaba Group és a Baidu azok között a cégek között van, amelyek fontos ügyfeleket szereztek saját házon belüli terveikhez, és a Cambricon Technologies piaci értéke is jelentősen emelkedett.

Kína a közelmúltban arra utasította legnagyobb technológiai vállalatait, hogy ne használják az Nvidia RTX Pro 6000D-t, az AI-alkalmazásokhoz is remekül használható félvezetőt. Peking célja ugyanis az, hogy leválassza az országot az AI-ipar aranystandardjának számító Nvidia hardverekről, és ösztönözze a hazai alternatívák használatát.

A kutyának sem kell az Nvidia Kínára tervezett MI-csipje

Az Nvidia legfrissebb, kifejezetten a kínai piacra tervezett mesterségesintelligencia-csipje, az RTX6000D alig talált vevőre a legnagyobb helyi technológiai cégek között, mivel bár a modell mindenben igyekszik megfelelni az amerikai exportkorlátozásoknak, a keleti vállalatok drágának és gyengének tartják a versenytársakkal és még a gyártó saját modelljeivel szemben is. Az RTX6000D körülbelül 50 ezer jüanba, vagyis nagyjából hétezer dollárba kerül, miközben a feketepiacon fél áron is hozzá lehet jutni a hivatalosan tiltott RTX5090-hez, amely ráadásul erősebb is. Ez sok vállalatot arra késztetett, hogy inkább kivárjon a vásárlással.

Ez a helyzet egyre nagyobb űrt teremt a kínai piacon, amelyet olyan hazai csipgyártók tölthetnek be, mint a Huawei és a Cambricon. A Huawei SuperPod megoldása, úgy tűnik, egy továbbfejlesztett kísérlet az Nvidia NVLink termékének kiváltására, amely nagy sebességű kommunikációt tesz lehetővé a szerver fő csipjei között. Erre azért van szükség, mert a kínai cég legfejlettebb Ascend csipje kevésbé hatékony, mint az amerikai rivális csúcstechnológiájú AI-félvezetője.

A kínai média szerint a Huawei csütörtöki vállalati rendezvényén egyúttal bejelentette az AI-csipek új sorozatát is, amelyeket a következő három évben fog piacra dobni. A tervek szerint

  • jövő év elején az Ascend 950PR-t,
  • 2026 végén az Ascend 950DT csipet,
  • 2027 végén az Ascend 960-at,
  • 2028 végén pedig az Ascend 970-et fogja piacra dobni.

Brutális autót dob piacra a Huawei – költséghatékony luxust ígér Európában is

A kínai autógyártók mára olyan magas szintre jutottak a tömeggyártású elektromos járműveikkel, hogy gond nélkül megállják a helyüket akár az európai piacon is. Ebbe a versenybe a Huawei is beszállt, hamarosan Európába is exportálhatják a gépjárműveket.

Az S800 BEV-változata három villanymotorral rendelkezik: egy 160 kilowatt teljesítményű az első tengelyen, kettő pedig hátul 237,5 kilowatt teljesítményt adva. Rendszerteljesítményként 635 kilowatt csúcs szerepel. EREV-ként a luxuslimuzin szintén két vagy három motorral érhető majd el, ezeken felül beépítenek egy fosszilis üzemanyaggal működő 115 kilowattos motort, amely generátorként üzemel. A CATL akkumulátorokkal felszerelt gépjármű az EREV változatban 63 kilowattóra kapacitással érkezik, a BEV-verzióhoz azonban még nem állnak rendelkezésre specifikációk az akkupakkról.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
784 cikk

9 perc
légi közlekedés

Kritikus szint alá esett a Wizz Air árfolyama, jöhet-e fordulat a papírban?

A stratégiaváltás megkéri az árát: kivonulnak Bécsből, beveszik Pozsonyt, a legnagyobb konkurencia pedig őket koppintja.
4 perc
észlelés

Ilyen még nem volt: döntött az első NATO-ország, soha nem látott katonai eszközt telepítenek az oroszok ellen – Ukrajna a példa

Egész Európában csak Ukrajnában volt eddig ilyen védelmi képesség.
2 perc
Fidesz-KDNP

Trump kampánygéniusza tiszta vizet öntött a pohárba: mindig is a Fidesz vezetett: torz „PR-felmérések" tolják a Tisza Párt szekerét

John McLaughlin szerint a telefonos mintavétel pontosabb képet ad, míg az online felmérések gyakran torzítanak.

