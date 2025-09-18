Szupercsippel vágna oda a Huawei – így tüntetné el versenyhátrányát a kínai tech óriás

A Huawei bemutatta új, minden korábbinál nagyobb számítási teljesítménnyel rendelkező AI-csip-technológiáját, amellyel az Nvidia kihívójává válna. A szecsuani székhelyű vállalat új SuperPod technológiája akár 15 488 grafikus kártya összekapcsolását is lehetővé teszi, amelyek a Huawei Ascend márkájú mesterségesintelligencia-csipjeit tartalmazzák – jelentette be csütörtökön a kínai technológiai óriás.
A Bloomberg emlékeztetett, hogy a Huawei alapítója, Ren Zsengfej év elején még arról beszélt, hogy a vállalat még mindig lemaradásban van az Amerikai Egyesült Államoktól az egyetlen csip teljesítményét tekintve, azonban a klaszteralapú számításokkal kompenzálva még mindig elérhetik a kívánt eredményeket. Ez a megközelítés segít a vállalatnak abban, hogy nagyobb teljesítményt érjen el félvezetőivel, amelyeket a Nvidia legmagasabb kategóriájú termékeitől elzárt kínai cégek mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatások képzésére és működtetésére használnak. Habár a csiptechnológiában nem történt nagy áttörés, a Huawei megoldása a kínai technológiai szektor újabb lépése, amely az amerikai csipszankciók miatt saját hazai alternatívákat próbál kifejleszteni.
A kínai technológiai részvények az elmúlt hetekben szinte folyamatosan emelkedtek, miután az iparág vezető cégei ígéretes eredményeket tudnak felmutatni a mesterséges intelligencia és a csipek fejlesztésében. Az Alibaba Group és a Baidu azok között a cégek között van, amelyek fontos ügyfeleket szereztek saját házon belüli terveikhez, és a Cambricon Technologies piaci értéke is jelentősen emelkedett.
Kína a közelmúltban arra utasította legnagyobb technológiai vállalatait, hogy ne használják az Nvidia RTX Pro 6000D-t, az AI-alkalmazásokhoz is remekül használható félvezetőt. Peking célja ugyanis az, hogy leválassza az országot az AI-ipar aranystandardjának számító Nvidia hardverekről, és ösztönözze a hazai alternatívák használatát.
Az Nvidia legfrissebb, kifejezetten a kínai piacra tervezett mesterségesintelligencia-csipje, az RTX6000D alig talált vevőre a legnagyobb helyi technológiai cégek között, mivel bár a modell mindenben igyekszik megfelelni az amerikai exportkorlátozásoknak, a keleti vállalatok drágának és gyengének tartják a versenytársakkal és még a gyártó saját modelljeivel szemben is. Az RTX6000D körülbelül 50 ezer jüanba, vagyis nagyjából hétezer dollárba kerül, miközben a feketepiacon fél áron is hozzá lehet jutni a hivatalosan tiltott RTX5090-hez, amely ráadásul erősebb is. Ez sok vállalatot arra késztetett, hogy inkább kivárjon a vásárlással.
Ez a helyzet egyre nagyobb űrt teremt a kínai piacon, amelyet olyan hazai csipgyártók tölthetnek be, mint a Huawei és a Cambricon. A Huawei SuperPod megoldása, úgy tűnik, egy továbbfejlesztett kísérlet az Nvidia NVLink termékének kiváltására, amely nagy sebességű kommunikációt tesz lehetővé a szerver fő csipjei között. Erre azért van szükség, mert a kínai cég legfejlettebb Ascend csipje kevésbé hatékony, mint az amerikai rivális csúcstechnológiájú AI-félvezetője.
A kínai média szerint a Huawei csütörtöki vállalati rendezvényén egyúttal bejelentette az AI-csipek új sorozatát is, amelyeket a következő három évben fog piacra dobni. A tervek szerint
