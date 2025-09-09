Mint a mágnes vonzza a magyar inflációs szint a régiót, az eurózónatagokat pedig a káosz

Elképesztő trendek rajzolódtak ki az inflációban a kontinensünkön és a régiónkban ezen a nyáron. A drágulást természetesen senki sem szereti, de ha azt szeretnénk kiolvasni, mik az okai, és mi védhet meg ellene, választ csak azt hozhat, ha körbetekintünk. Azt láthatjuk, hogy 1. a közép-európai inflációt mintha mágnesként vonzaná egy olyan szint – a magyart is –, amely 2. jóval magasabb a nyugat-európainál, és 3. mintha a régió tartozna egy gazdasági övezethez, nem pedig az euróövezeti tagok.

Ha másért nem, ez már csak azért is felkeltheti az érdeklődésünket, mert Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap kötcsei előadásában az eurózóna belső feszültségeiről és szétesésének lehetőségéről beszélt. Mindannyiunknak sokba kerülne, ha nem is az euró a fizetőeszközünk.

Infláció Közép-Európában: mintha minden kocsi ugyanoda menne, de nem ugyanoda, mint Nyugat-Európában / Fotó: NurPhoto via AFP

Vegyük sorra.

Infláció Közép-Európában: mindenki ugyanoda tart, ahol Magyarország is van?

A nyár régiós inflációs adatainak köre még nem teljes, de táblázatunk – ha az árucsoportok kategóriái nem is teljesen megegyezők minden ország statisztikáiban – az augusztusi magyar adatok közlése után már jól értékelhető képet nyújt. A képbe szintén beleillik az augusztusra az elemzők által jósolt 4,2 százalékos éves ráta Szlovákia és 8,5 százalék Románia számára.

Ausztriát ugyan fejlettségi és történelmi alapon inkább Nyugat-Európához szokták sorolni, de földrajzi helye, beágyazottsága alapján kiváló ellenőrző példának bizonyul a tekintetben is, hogy az euróövezethez tartozik, mint a régiónk több gazdasága. Hozzá kell tenni, ezek a kisebbek, a nagyok megtartották saját devizájukat – és az inflációs térképből megint az rajzolódik ki, hogy volt rá okuk.

Nagyon érdekes dolgokat találhatunk az adatokban:

Mindenki a magyar inflációs szintre törekedett, vagy közös tényezők működnek?

Ami az éves inflációt illeti, látjuk hogy lefelé és felfelé is lógnak ki országok, de a zömük mintha kinézte volna magának a 4 százalék körüli szintet.

A magyar éves infláció júliusban és augusztusban is 4,3 százalék volt. Ha a magyar kormány nem elég határozott, és nem lép az árréscsökkentés útjára, a hazai drágulás gyorsabb lenne ennél a szintnél, amit – egyelőre – úgy tűnik, körülbelül ugyanúgy elfogad a régió zöme a szebb jövő reménylése mellett, mint ahogy a keddi magyar–portugál válogatott futballmeccsre sok szurkoló elfogadná a döntetlent.