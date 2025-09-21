Izrael megkapja a csodafegyvert, amire tíz éve vár, ezzel sebezhetetlenné válik: amire az Or Eitan képes, azt az egész világ irigyli – videó

Lassan a kétéves évfordulójához közeledik a 2023. október 7-i izraeli terrortámadás. A Hamász fegyveresei által egy izraeli fesztiválon elkövetett brutális mészárlás az izraeli háború kezdetét jelentette. A harcok azóta szinte mindennaposak a Gázai övezetben, ugyanakkor Izraelt is rendszeren érik támadások, légicsapások. Nem véletlen, hogy Tel-Aviv is nagy hangsúly fektet arra, hogy megerősítse védelmét. Ebben pedig hamarosan fontos mérföldkőhöz érkezik.

A Fénypajzs Izrael védelmi rendszerének legújabb eleme / Fotó: Israel Defence Ministry

A Times of Israel arról számolt be, hogy Izrael nagy teljesítményű lézeres elfogórendszere, a Fénypajzs (Iron Beam) névre keresztelt rendszer fejlesztése és végső tesztelése befejeződött, és üzemképesnek nyilvánították. A rendszer az év végéig adják át az izraeli hadseregnek (IDF). Az fegyver fejlesztése több mint egy évtizede zajlik, az ambiciózus terveket először 2014-ben mutatták be. A jelenlegi is zajló háború során az izraeli hadsereg már bevetette a rendszer alacsonyabb teljesítményű változatát a Libanonból indított Hezbollah drónok lelövésére.

Az izraeli védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy a Védelmi Kutatási és Fejlesztési Igazgatósága (DDR&D), az izraeli légierő és a Rafael védelmi cég sikeresen befejezte a nagy teljesítményű lézerrendszer több héten át tartó, fejlett működési teszteléssorozatát. A teszt során az Iron Beam rakétákat, aknavetőket és drónokat is ártalmatlanított és lőtt le.

Erre képes Izrael legújabb csodafegyvere

A védelmi minisztérium részéről szimbolikus gesztusként, hogy rendszer az eredeti héber Magen Or (Fénypajzs) név helyett az Or Eitan (Eitan fénye) nevet kapta. Ezzel tisztelegnek Eitan Oster 22 éves százados emléke előtt, az Egoz kommandós egység parancsnoka 2024 októberében vesztette életét a Hezbollah elleni harcokban Dél-Libanonban. Oster apja a DDR&D-nél dolgozik, és az Iron Beam projekt kezdeményezői és fejlesztői között volt.

Azt fontos kiemelni, hogy a Fénypajzs nem a Vaskupola vagy Izrael egyéb légvédelmi rendszereinek helyettesítésére szolgál, hanem azok kiegészítésére:

a kisebb lövedékeket, rakétákat, drónokat le tudja szedni a Fénypajzs,

a nagyobbakat pedig a David's Sling és az Arrow rendszerekre hagyja.

Ráadásul ameddig a lézerfegyver energiaellátása biztosítva van, addig nem áll fenn annak a kockázata, hogy kifogyjon a lőszere. Ugyanakkor a lézerrendszer legnagyobb hátránya az, hogy rossz látási viszonyok között, például erős felhőzet, vagy más kedvezőtlen időjárási körülmények között nem tökéletes a működése.