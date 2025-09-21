Izrael megkapja a csodafegyvert, amire tíz éve vár, ezzel sebezhetetlenné válik: amire az Or Eitan képes, azt az egész világ irigyli – videó

Lassan a kétéves évfordulójához közeledik a 2023. október 7-i izraeli terrortámadás. A Hamász fegyveresei által egy izraeli fesztiválon elkövetett brutális mészárlás az izraeli háború kezdetét jelentette. A harcok azóta szinte mindennaposak a Gázai övezetben, ugyanakkor Izraelt is rendszeren érik támadások, légicsapások. Nem véletlen, hogy Tel-Aviv is nagy hangsúly fektet arra, hogy megerősítse védelmét. Ebben pedig hamarosan fontos mérföldkőhöz érkezik.
A Times of Israel arról számolt be, hogy Izrael nagy teljesítményű lézeres elfogórendszere, a Fénypajzs (Iron Beam) névre keresztelt rendszer fejlesztése és végső tesztelése befejeződött, és üzemképesnek nyilvánították. A rendszer az év végéig adják át az izraeli hadseregnek (IDF). Az fegyver fejlesztése több mint egy évtizede zajlik, az ambiciózus terveket először 2014-ben mutatták be. A jelenlegi is zajló háború során az izraeli hadsereg már bevetette a rendszer alacsonyabb teljesítményű változatát a Libanonból indított Hezbollah drónok lelövésére.
Az izraeli védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy a Védelmi Kutatási és Fejlesztési Igazgatósága (DDR&D), az izraeli légierő és a Rafael védelmi cég sikeresen befejezte a nagy teljesítményű lézerrendszer több héten át tartó, fejlett működési teszteléssorozatát. A teszt során az Iron Beam rakétákat, aknavetőket és drónokat is ártalmatlanított és lőtt le.
A védelmi minisztérium részéről szimbolikus gesztusként, hogy rendszer az eredeti héber Magen Or (Fénypajzs) név helyett az Or Eitan (Eitan fénye) nevet kapta. Ezzel tisztelegnek Eitan Oster 22 éves százados emléke előtt, az Egoz kommandós egység parancsnoka 2024 októberében vesztette életét a Hezbollah elleni harcokban Dél-Libanonban. Oster apja a DDR&D-nél dolgozik, és az Iron Beam projekt kezdeményezői és fejlesztői között volt.
Azt fontos kiemelni, hogy a Fénypajzs nem a Vaskupola vagy Izrael egyéb légvédelmi rendszereinek helyettesítésére szolgál, hanem azok kiegészítésére:
Ráadásul ameddig a lézerfegyver energiaellátása biztosítva van, addig nem áll fenn annak a kockázata, hogy kifogyjon a lőszere. Ugyanakkor a lézerrendszer legnagyobb hátránya az, hogy rossz látási viszonyok között, például erős felhőzet, vagy más kedvezőtlen időjárási körülmények között nem tökéletes a működése.
Anyagi szempontból azonban hatalmas előnyt jelent az r/IsraelPalestine Reddit-oldal szerint. A Vaskupola ugyanis Tamir elfogórakétákat használ, melyeknek ára elfogásonként körülbelül 70-100 ezer dollárban kerül (általában két elfogórakéta szükséges célpontonként). Ezzel szemben a Fénypajzs esetében az elfogás költsége átlagosan 3 dollárra csökken. Lézer alapú rendszerként lényegében végtelen lőszerrel rendelkezik, amivel Izrael jelentősen növeli önellátását, és akkor sem kerül bajba, ha a külföldi finanszírozás vagy az elfogórakéta-gyártás megszakad vagy leáll.
Tel-Aviv a rendszer bevezetésével elérte azt, hogy az ellenségeinek jóval költségesebb a támadó lövedékek gyártása és beszerzése, mint Izraelnek a védekezés ellenük. Ráadásul a tervek szerint a rendszer képességei az elkövetkező években javulni fognak a jövőbeli fejlesztéseknek köszönhetően, amelyek között szerepel a hatótávolság növelése, valamint a ballisztikus rakéták elleni védekezés megvalósítása. Erre 4-5 éven belül kerülhet sor, a teljes országos lefedettség megvalósítása pedig egy évtizeden belül lenne lehetséges a szakértők szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.