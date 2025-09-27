Botrányos fordulat Európa egyik legnagyobb autógyártójánál: óriási hibát követett el, mielőtt leállt a termelés – megfizet érte, senki nem segít

Vizsgálja a brit kormány a Jaguar Land Rover számára nyújtandó segélycsomag lehetőségét, miután a szigetország legnagyobb autógyártója augusztus vége óta áll egy kibertámadás miatt, a beszállítók azonban szkeptikusan fogadták az eddigi ötleteket. A gyár ráadásul biztosítással sem rendelkezett ilyen esetre, így kénytelen lehet egyedül állni a közvetlen költségeket.
Londont elsősorban az aggasztja, hogy az augusztus végi kibertámadás óta a Jaguar Land Rover mellett értelemszerűen a beszállítók is kénytelenek voltak leállni, és közülük a kisebbek hamarosan tönkremennek, ha nem érkezik segítség. Náluk már meg is kezdődtek a leépítések.
A BBC értesülése szerint a kormány ezért azt fontolgatja, hogy
az adófizetők pénzéből fizetnék ki a beszállítók által legyártott alkatrészeket,
az érintettek azonban szkeptikusak e terv sikerét illetően.
„Az nem kifejezés, hogy mennyire csalódottak vagyunk” – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő beszállító. „A kormány egyszerűen nem érti, milyen bonyolult kérdéssel van dolga. Nem ígéretekre, hanem segítségre van szükségünk” – tette hozzá.
Csütörtökön többek között Rachel Reeves pénzügyminiszter is látogatást tett a Jaguar Land Rovernél, és azt mondta, hogy a kormány legfőbb célja a gyártás újraindítása, és „minden tőle telhetőt megtesz, hogy kiálljon a cég és a teljes ellátási lánc mellett”.
Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő cég normális körülmények között napi ezer autót gyárt három üzemében,
Közvetlenül harminc ezer, a beszállítói lánccal együtt százezer embert foglalkoztat.
A beszállítók egy részének helyzetét tovább súlyosbítja, hogy kizárólag a cég számára dolgoznak. Jelentős anyagi károk érik azonban a leállás miatt a gyárak környéki szolgáltatókat, például kávézókat és éttermeket, valamint a szállítási cégeket is.
Segítségként felmerült az is, hogy a kormány kezességet vállal a beszállítók által felvett friss hitelekhez, az érintettek azonban ezt az ötletet sem támogatják. A szakszervezetek azt akarják, hogy az állam ismét vállalja át a kényszerszabadságra küldöttek bérének egy részét, mint a koronavírus-járvány idején, de
ezt a kormány elutasította a várható magas költségekre hivatkozva.
A brit gazdaság nincs túl jó állapotban, a GDP az első negyedévben éves bázison 1,3, a második negyedévben 1,2 százalékkal bővült. A statisztikai hivatal, a ONS legfrissebb adatai szerint a költségvetési deficit augusztusig elérte a 62 milliárd fontot, ami 13,8 milliárddal magasabb a tavalyinál. (Egy angol font 448,4 forint.) Az államadósság a GDP 96,4 százalékát teszi ki; ez 0,5 százalékponttal magasabb arány a 2024-esnél.
A Keir Starmer vezette munkáspárti kormány egyre népszerűtlenebb, a YouGov legfrissebb közvélemény-kutatása szerint veszítene, ha most tartanák a választásokat. A Nigel Farage vezette Reform UK a mostani öt helyett 311 helyet szerezne a 650 fős alsóházban, vagyis csak 15 hely hiányozna a többséghez.
A Munkáspárt a jelenlegi 399 helyett csak 144 képviselőt adna, a konzervatív tagok száma 119-ről 45-re zuhanna.
Ha a kormány besegítene a Jaguar Land Rovernek, akkor ez lenne az első eset, hogy egy cég kibertámadás miatt szorul állami segítségre. Az autógyártó azonban magának a támadásnak a költségeit kénytelen lehet egyedül állni, nem volt ugyanis ilyen esetre biztosítása.
A Sky News tudósítása szerint éppen
a szerződés véglegesítésénél tartottak a biztosítóval, amikor megtörtént a baj.
A károk pedig elérhetik a több százmillió fontot.
A Marks and Spencer áprilisban vált célponttá, a zavarok miatt becslések szerint 300 millió fontos károkat szenvedett, de ezt nagyrészt fedezi a kiberbiztosításuk.
A Jaguar Land Rover legalább heti 50 millió fontot veszít, 33 ezer munkavállaló kénytelen otthon maradni.
