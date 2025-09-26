Nyilvánosságra hozták: leáll az atomerőmű Magyarország közvetlen szomszédjában – szombat éjjel történik meg

Tervezett karbantartás miatt – 511 nap folyamatos, teljes kapacitású működés után – szombaton éjjel egy hónapra leáll Szlovénia egyetlen atomerőműve Krskóban – közölte a vállalat vezetése. Gorazd Pfeifer, a Krsko Atomerőmű (NEK) vezérigazgatója elmondta: a karbantartás során 56 fűtőelemet cserélnek ki, elvégzik a szükséges javításokat és alkatrészcseréket, továbbá ellenőrzéseket és beruházási munkákat hajtanak végre, összesen 80-100 millió euró értékben.
Hozzátette: sor kerül a korábban elhalasztott fejlesztésekre is, többek között a központi riasztórendszer, a folyamatirányító számítógépes rendszer, valamint a technológiai vízelőkészítő rendszer korszerűsítésére.
A munkálatokban mintegy 600 alkalmazott vesz részt, akiket több mint ezer külső vállalkozó segít Szlovéniából, Horvátországból és más országokból.
A tavaly május óta tartó 34. üzemanyagciklusban a NEK 8,51 milliárd kilowattóra hazai alacsony károsanyag-kibocsátású villamos energiát termelt, és ezzel rekordot döntött a termelésben.
Sasa Medakovic, a szlovén–horvát tulajdonban lévő erőmű vezetőségének horvát tagja hangsúlyozta: a terveket meghaladó termelés jelentős sikernek számít, különös tekintettel az olyan kedvezőtlen körülményekre, mint az aszályok és viharok.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a két tervezett leállás között a NEK az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz szükséges beruházásokat is végrehajtott, például modernizálta a villámhárító és jégeső elleni védelmet, amely most már 20 centiméteres átmérőjű jégdarabok ellen is védelmet nyújt. Továbbá, hogy a NEK várható október végi újra csatlakozásáig a hálózathoz,
az átmeneti áramhiány pótlását vízerőművek, szükség esetén pedig a brestanicai hőerőmű fedezi majd.
A Westinghouse amerikai vállalat közreműködésével épült krskói egyreaktoros, nyomottvizes atomerőmű a szlovén–horvát határ közelében, a magyar határtól 80 kilométerre található, és még a jugoszláv korszakban, 1983-ban kezdte meg működését.
Az erőmű tulajdonosai 50-50 százalékban a szlovén Gen Energija és a Horvát Elektromos Művek (HEP). Évente hatezer gigawattóra áramot termel, a szlovén villamosáram-igény mintegy negyedét, a horváténak pedig mintegy ötödét fedezi. A krskói reaktor működését eredetileg 40 évre tervezték, de 2023-ban környezetvédelmi engedélyt kapott arra, hogy élettartamát további 20 évvel meghosszabbíthassák.
