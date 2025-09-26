Elszúrták a horvátok, csúszik a Magyarországnak kulcsfontosságú autópálya átadása - ez az új határidő, utána készülni kell az útdíjra

Az M6-os autópálya magyarországi, a horvát határig vezető szakasza már tavaly elkészült, azóta sokan – a Drávaszögbe vagy Bosznia-Hercegovinába tartó autósok, s persze az árufuvarozók is – tűkön ülve várják, mikor készül el a sztráda a horvát oldalon – írja a Bama.

Még várni kell arra, hogy az autópálya-szakaszon meginduljon a forgalom / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

A Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig, Ploceig futó közlekedési folyosó horvátországi, A5-ös autópálya 88,6 kilométeres szakasza már korábban elkészült,

az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok.

Azóta a forgalomba helyezést megelőző átadás-átvételi, valamint a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó procedúra zajlik, ami a jelek szerint még mindig nem zárult le teljesen: ezt támasztja alá, hogy a korábbi sajtóértesülések szerint szeptember 26-án adták volna át a szakaszt, erre azonban még egy kicsit várni kell.

Már nincs messze

Egyértelmű, hogy a labda a horvátoknál pattog, mivel az autópálya a horvát határhoz vezető szakasza már egy éve elkészült, így részünkről nincs akadálya a nyitásnak – mondta lapunk érdeklődésére Hargitai János országgyűlési képviselő.

Hozzátette, legfrissebb információi szerint október első felében nyithatják meg a déli szomszédunkhoz vezető sztráda határon túli oldalát, amelyen ezt követően megindulhat a forgalom.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.

A szakaszon nyolc objektum épült, köztük egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A leghosszabb közülük a Karasica-viadukt, amely 318 méter hosszú, és a Karasica folyót, valamint a Pélmonostor–Magyarbóly vasutat íveli át.

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazók számára.

A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.