Kitört a botrány: kiderült az igazság az F-35-ös vadászgépekről, az egész világ előtt leégette magát – óriási bajban van az amerikai fegyvergyártó
Lesújtó véleményt közölt a washingtoni védelmi minisztérium főellenőre a világ legmodernebb és egyben legdrágább lopakodó vadászgépéről. Kiderült, hogy az amerikai F-35-ös flotta a 2024-es pénzügyi évben a gyártó Lockheed Martin karbantartási problémái miatt csak az idő felében volt bevethető, ami 17 százalékkal alacsonyabb a minimális követelményeknél.
A Pentagon főellenőrének hivatala azt is megállapította, hogy a védelmi minisztérium „nem vonta következetesen felelősségre a Lockheed Martint az F-35-ösök karbantartásával kapcsolatos gyenge teljesítményért”, tudósított az Investingcom.
Ráadásul annak ellenére, hogy a repülőgép nem felelt meg a „minimális katonai szolgálati követelményeknek”, és az idő felében nem volt elérhető, a Pentagon továbbra is 1,7 milliárd dollárt fizetett a Lockheednek – jegyezte meg a felügyeleti szerv.
Vizsgálják a méregdrága F-35-ös programot
Rosszkor jött a negatív jelentés a cégnek, mert Pete Hegseth védelmi miniszter fokozottan vizsgálja az F-35-ös programot, amely az Aerotime szakportál szerint több mint 1700 milliárd dolláros teljes költségével a történelem legdrágábbja. A függőleges fel- és leszállásra képes F-35B például 109 millió dollárba került, ami ugyan valamivel kevesebb, mint a múltban, de a gyártási költségek emelkedésével drágulhat.
Mindennek a tetejében Donald Trump elnök is egyre nagyobb nyomást gyakorol a nagyobb védelmi beszállítókra, hogy az innovációra összpontosítsanak a részvény-visszavásárlások és a vezetői kompenzáció helyett. A Reuters december közepi, több forrásból megerősített értesülése szerint a Trump fontolgatja, hogy
elnöki rendeletet tervez aláírni, amely korlátozná az osztalékokat, a visszavásárlásokat és a vezetői fizetéseket
azoknál a védelmi cégeknél, amelyeknek a projektjei túllépik a költségvetést, és késedelmet szenvednek.
Az elnök és a Pentagon is többször panaszkodott arra, hogy a védelmi ipar
- drága,
- lassú
- és beágyazott,
és drámai változásokat ígértek, amelyek rugalmasabbá tennék a haditechnikai eszközök gyártását.
A Pentagon legköltségesebb beszerzése
A jelentés megállapításaira a vállalat szóvivője azzal reagált, hogy a Lockheed az év elején kidolgozott egy „tervet az F-35-ösök elérhetőségével kapcsolatos problémák kiváltó okának kezelésére”, amely magában foglalta további pótalkatrészek beszerzését és a „karbantartási gyakorlatok” javítását.
A Bloomberg emlékeztetett, hogy
ez csak a legutóbbi negatív értékelés a programról, amely a Pentagon legköltségesebb beszerzési erőfeszítése,
és amelyet minőségi hibák, hajtóműproblémák és megbízhatósággal kapcsolatos aggodalmak sújtanak.
Júniusban a légierő a növekvő költségek miatt a felére csökkentette a 2026-ra igényelt F-35-ösök számát. A Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatal szeptemberi jelentése pedig kiemelte, hogy a Pentagon továbbra is fizetett a Lockheednek határidőre történő fizetési bónuszokat, amikor akár két hónapos késéssel szállította a repülőgépeket, sokat olyan hibákkal, amelyeknek a javítása évekig is eltarthatott volna.
Szaúd-Arábia és Törökország így is akarja a gépet
Az F-35-ös azonban az összes nehézség és a horribilis ár ellenére roppant népszerű. A Közel-Keleten eddig csak Izrael kapott belőle, de Trump Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg washingtoni látogatása előtt jelezte: kész akár 48 darabot eladni belőle a királyságnak.
A hír a Times of Israel tudósítása szerint felszította a régi aggodalmakat a zsidó államban, mert veszélybe sodorja az ország elsöprő légi fölényét a térségben, ha más is rendelkezik ezekkel a fejlett vadászgépekkel.
Bár az F-35-ösök eladásához Rijádnak az amerikai kongresszus hozzájárulása is szükséges, és évekbe telhet, mire leszállítják a gépeket, önmagában a bejelentés elég volt ahhoz, hogy megrázza Jeruzsálemet, mert
megkérdőjelezi az Egyesült Államok Izrael kvalitatív katonai előnye iránti elkötelezettségét,
amelynek célja, hogy az izraeli védelmi erők egy lépéssel a többi közel-keleti hadsereg előtt járjanak, amelyek fenyegetést jelenthetnek rá.
Ráadásul a törökök is szeretnének F-35-öst, Washington azonban világossá tette Ankara számára, hogy csak akkor térhet vissza a programba, ha teljesen megszabadul az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszertől, amelynek a beszerzése miatt zárták ki 2019-ben.