Autópálya-matrica féláron: hivatalos, eldőlt, kik vásárolhatják meg, Lázár János minisztériuma tisztázta a legfontosabb kérdést – itt vannak a pontos árak

Szeptemberben hivatalosan is elindult az M1-es autópálya kétszer háromsávossá bővítése. A munkálatok évekig tartanak majd, megnehezítve az autópályán való közlekedést. A személyautóval közlekedő, a sztrádát rendszeresen használók számára a közlekedési nehézségek kompenzálására egyedi „négymegye-matricát” vezetnek be 2026. január elsejétől – írta korábban a Vezess.
A regionális matrica elsődleges célja a főként helyi, az autópályát gyakran használó lakosok kompenzálása a bővítési munkálatok miatt.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium a lap érdeklődésére tisztázta, hogy az új terméket ugyanakkor bárki megvásárolhatja, nem csak az érintett megyében élők.
A regionális matrica az érintett négy megye (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) összes többi fizetős útjára is érvényes lesz. A matricát D1M, D1 és U kategóriában 15 ezer, D2 kategóriában 30 ezer forintért lehet megvásárolni január 1-jétől.
A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy történelmi lépés lesz 2026-tól Magyarországon, ugyanis 5 vármegyében is jelentős kedvezmények várják az autósokat. Még soha nem fordult elő, hogy a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta csökkent volna az autópálya-matrica ára, 2026 azonban kivételt hoz.
Szeptember elején jelentette be Lázár János, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése több évig tart Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében. A felújítás ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre és ebből fakadóan számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. Ennek kompenzálásaként alakítják át az érintett szakaszon az autópálya-matricák rendszerét.
A kedvezmény évente mintegy hétmilliárd forint megtakarítást jelenthet az autósoknak.
Az M1-es bővítése egy komplex, rendszerszintű fejlesztés. A sztráda kétszer háromsávos lesz, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén. Intelligens leállósávok is lesznek. Mivel a kiszélesített pálya nem férne el a jelenlegi épített környezetben, 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek.
