Orbán Viktor zűrös körülményekről beszélt, és kimondta a varázsszót – Lázár János is szóba került – videó!

Kedden délután Szekszárdon tartott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Sipos Márton Sportuszoda átadásának apropóján látogatott el Tolna vámegye székhelyére. „Nem véletlen, hogy ilyen zűrös körülmények között is meg tudtuk építeni ezt az uszodát Szekszárdon, hiszen Lázár János építési és közlekedési miniszter és jómagam is vidékiek vagyunk, és pontosan tudjuk, hogy az ország nemcsak Budapestből áll” – kezdte beszédét a miniszterelnök.

Orbán Viktor: a sport közösséget épít / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor azt mondta, hogy ha egyetlen szóban kellene összefoglalnia Magyarország ezer éves történelmét, akkor ez a szó az lenne:

Mégis.

Ezzel arra utalt, hogy a történelem viharai közepette mégis itt vagyunk. „És ha engedik, hogy tovább kormányozzunk, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz” – tette hozzá.

A kormányfő a szekszárdi uszoda kapcsán kiemelte, hogy kilenc évvel ezelőtt döntöttek róla, amikor a Modern Városok Program keretében Szekszárdon járt, és megállapodtak, mi minden épül a városban, köztük az uszoda is.

Orbán Viktor beszédében összegezte, mi minden történt a Modern Városok Programban megkötött szerződés aláírása óta. 2010-ben Szekszárdon 15 ezer állás nélküli ember volt, ma ez a szám 5 ezer alatt van. A Modern Városok Program keretében 22 milliárd forintnyi beruházás valósult meg a tolnai vármegyeszékhelyen:

tudásközpontra 8 milliárd forint,

közműfejlesztésre 3 milliárd forint,

uszodára 7,5 milliárd forint,

ipari parkra 3,5 milliárd forint jutott.

Hozzátette, hogy a Demján Sándor Program keretében Tolna vármegyéből 37 vállalkozás részesült 2,5 milliárd forint értékben, a Baross Gábor Hitelprogramból pedig 22 milliárd forint jutott a vármegyébe. Jelenleg 11 fejlesztési program fut közel 5 milliárd forint értékben. A Szekszárdi Járásban 270 projekt/beruházás/fejlesztés zajlik 20 milliárd forint támogatással.

„Hiába a háború, hiába a szankciók, hiába az infláció, van szufla Szekszárd városában és van szufla a kormányban is” – jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor: korszakhatárhoz értünk

A 2026-os választások kapcsán Orbán kiemelte, hogy korszakhatárhoz ért a világ és Európa. Az a korszak szerinte véget ért, amikor azt tudtuk mondani, hogy tőlünk nyugatra minden jó, és nekünk csak le kell másolnunk azt, ami ott történik. Hozzátette, hogy bár még gazdagabbak, de oda a biztonság, párhuzamos társadalmak jönnek létre, a keresztény hagyományok háttérbe szorulnak. Európa gazdasága pedig a világ más, felemelkedő gazdaságaihoz képest teret veszít.