Nem akárki dörrent rá Ursula von der Leyenre: Európa versenyképessége jogállamiságnak öltöztetett tehetetlenségbe fullad

A múlt héten Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke értékelte éves beszédében az unió helyzetét, egy hétre rá Mario Draghi volt EKB-elnök és olasz kormányfő is megtette ezt, egy évvel azután, hogy Brüsszel megrendelésére és a magyar EU-elnökség fő céljaival összhangban bemutatta javaslatcsomagját az unió megrendült versenyképességének helyreállítására. A két értékelő nem egyszerűen ellentétben áll egymással, hanem mintha nem ugyanazon a bolygón születtek volna. Von der Leyen szerint az unió harcban áll. Draghi szerint még onnan is visszavonult, ahol egy éve volt.
Szinte egy időben értékelt Orbán Viktor is, aki annak idején, a Draghi-jelentés megjelenésekor egyetértését fejezte ki, hogy a hanyatlás súlyos, a helyzet sürgető (habár a megoldások módjában már nem feltétlenül volt teljes egyetértés). Leyen évértékelője előtt pár nappal Kötcsén a magyar kormányfő felelevenítette: 2008-ban a világgazdaság 22 százalékát az USA adta, Európa pedig 23 százalékát, „ma azonban az amerikaiak adják a 27 százalékát, mi pedig 16 százalékát”. Ahhoz, hogy az unió ne essen szét, nagyon komoly átszervezést kell végrehajtani – következtetett a miniszterelnök.
Von der Leyen beszéde – amely szerint Európa harcban áll (de nem a saját versenyképtelenségével) –, és korábban a 2028-tól induló hétéves EU-költségvetés tervezete azt mutatta, hogy az elnök asszony második ciklusában történt is egy nagy fordulat Brüsszel politikájában: Ukrajna finanszírozása és saját hatalma növelése irányában.
Orbán szerint semmiképp se jó felé, a versenyképességre koncentráló Draghi szerint pedig ami az elmúlt egy évben történt, az a tétlenség szóval jellemezhető – ezt idézi tőle a brit Financial Times is.
Az Európai Bizottság annak idején az unió átalakításának iránymutató dokumentumaként adoptálta a 383 ajánlást tartalmazó Draghi-jelentést, de szinte semmit nem valósított meg belőle az elmúlt év alatt. Maga Draghi a következő kemény szavakkal értékelt kedden Brüsszelben, ahol a jelentés egy évéről rendeztek konferenciát Von der Leyen részvételével.
Egy év múltával Európa... rosszabb helyen van. A növekedési modellünk elsorvad. A sérülékenységek növekednek... és fájdalmas emlékeztetőt kapunk, hogy a tehetetlenség már nemcsak a versenyképességünket fenyegeti, hanem a szuverenitásunkat magát.
Hozzátette:
Túl gyakran hangzanak el kifogások a lassúsággal kapcsolatban. Azt mondjuk, hogy egyszerűen ilyen az EU felépítése. Néha a tehetetlenséget úgy adják elő, mint a jogállamiság tiszteletét.
Von der Leyen, aki annak idején maga kérte fel Draghit a jelentés elkészítésére, reagálásában elismerte, hogy a versenyképességi erőfeszítést tekintve hiányzik a „sürgősség” az EU gyakorlatából.
A közös piacunk messze áll a teljességtől... Nem kéne könnyebbnek lennie az óceán túloldalán boldogulni, mint egy európai határ túloldalán. Sürgős cselekvésre van szükségünk, hogy szembenézzünk a sürgős szükségletekkel. Mert a vállalataink és a munkásaink nem várhatnak tovább.
Ami azt illeti, Draghi és a konferencia résztvevői nyilván ezt szerették volna hallani, évértékelő beszéde közönsége, az Európai Parlament számára azonban úgy tűnt, az elnök más hangsúlyokat gondolt ki, ahogy a hétéves költségvetés korábban előterjesztett tervezetével is. Ha egy klímakonferencián mond hasonlót az elnök, ott is ugyanez tűnhetett volna fel.
Az Európai Unió állapotáról szóló beszédben
Versenyképes, versenyképesség, ezek a szavak hatszor bukkantak fel – ha az említések számát a jelentőségükkel arányítanánk, Draghi javaslatainak tizedakkora jelentősége sincs, mint az ukránoknak és az oroszoknak,
és hasonlót láthattunk a hétéves költségvetést először bemutató bizottsági dokumentumban is.
Ursula von der Leyent már csak Ukrajna és Oroszország érdekli, a számok megmutatták
Európa harcban áll – ez tűnt az Európai Bizottság elnöke évértékelője fő üzenetének. Ursula von der Leyen beszédének nyelvtani elemzése megerősíti: rákerült a pecsét az Európai Unió hatalmas politikai fordulatára, amelyet az elnök második ciklusa hozott el. Már nem a bolygó megmentése vagy a versenyképesség helyreállítása áll a középpontban, hanem egészen más, elképesztő nyomulással szorítva a háttérbe minden egyebet.
A magyar kormányfő nyilatkozataiban a teljesen más szempontú átalakítás reményét a patrióták pártcsaládjának európai megerősödésében látja, amit kifejezett a jobboldali vezetők Madridban tartott vasárnapi nagygyűlésére küldött üzenetében is.
Ursula von der Leyen eközben a versenyképesség ügyét illetően harapófogóban menedzseli az unió fordulatát Ukrajna és a brüsszeli központosítás irányába, hiszen balról, saját köreiből is támadások érik. (De ne tévedjünk: ez nem jelent programazonosságot a bal- és a jobboldali erők közt.) Az FT egy másik anyaga João Cotrim de Figueiredót, a liberális Újítsuk meg Európát pártcsoport európai parlamenti alelnökét idézi, aki szerint Európa „nadrágja kigyulladt”, és a Draghi-jelentésnek „kellene a bizottság mandátuma tervrajzának lennie”, amit „sürgősséggel” kellene alkalmazni.
A sürgősséget most a bizottság elnöke kimondta, de messze nem annyiszor, mint ahányszor Ukrajna EU-tagfelvételét sürgeti. Az FT egyébként emlékeztet az Eurobarometer-felmérés májusi eredményeire. Arra a kérdésre, hogy mire koncentráljon az EU globális szerepe megerősítése érdekében, a relatív többség, 35 százalék körül, a „védelem és biztonság” előremozdítását említette, a második helyre szorult versenyképesség valamivel több mint 30 százalékot.
Ez messze nem tízszeres különbség, mint a bizottsági elnök beszédében. Mindenesetre az uniós politika már reagált rá, ami többek közt olyan trendekben nyilvánul meg, hogy a Rheinmetall körbeépíti lőszer- és fegyvergyárakkal Ukrajnát, vagy a német kormány stratégiai tartalékot épít – ravioliból. Megsegíti-e mindez az unió versenyképességét, majd kiderül – ha nem történik újabb fordulat.
