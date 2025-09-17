Nem akárki dörrent rá Ursula von der Leyenre: Európa versenyképessége jogállamiságnak öltöztetett tehetetlenségbe fullad

A múlt héten Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke értékelte éves beszédében az unió helyzetét, egy hétre rá Mario Draghi volt EKB-elnök és olasz kormányfő is megtette ezt, egy évvel azután, hogy Brüsszel megrendelésére és a magyar EU-elnökség fő céljaival összhangban bemutatta javaslatcsomagját az unió megrendült versenyképességének helyreállítására. A két értékelő nem egyszerűen ellentétben áll egymással, hanem mintha nem ugyanazon a bolygón születtek volna. Von der Leyen szerint az unió harcban áll. Draghi szerint még onnan is visszavonult, ahol egy éve volt.

Mario Draghi és Ursula von der Leyen – egymás mellett, de nem ugyanazon az oldalon, legalábbis ami Európa versenyképességét illeti / Fotó: Anadolu via AFP

Szinte egy időben értékelt Orbán Viktor is, aki annak idején, a Draghi-jelentés megjelenésekor egyetértését fejezte ki, hogy a hanyatlás súlyos, a helyzet sürgető (habár a megoldások módjában már nem feltétlenül volt teljes egyetértés). Leyen évértékelője előtt pár nappal Kötcsén a magyar kormányfő felelevenítette: 2008-ban a világgazdaság 22 százalékát az USA adta, Európa pedig 23 százalékát, „ma azonban az amerikaiak adják a 27 százalékát, mi pedig 16 százalékát”. Ahhoz, hogy az unió ne essen szét, nagyon komoly átszervezést kell végrehajtani – következtetett a miniszterelnök.

Von der Leyen beszéde – amely szerint Európa harcban áll (de nem a saját versenyképtelenségével) –, és korábban a 2028-tól induló hétéves EU-költségvetés tervezete azt mutatta, hogy az elnök asszony második ciklusában történt is egy nagy fordulat Brüsszel politikájában: Ukrajna finanszírozása és saját hatalma növelése irányában.

Orbán szerint semmiképp se jó felé, a versenyképességre koncentráló Draghi szerint pedig ami az elmúlt egy évben történt, az a tétlenség szóval jellemezhető – ezt idézi tőle a brit Financial Times is.

Mario Draghi: egy év eltelt, és Európa még rosszabb helyzetbe került

Az Európai Bizottság annak idején az unió átalakításának iránymutató dokumentumaként adoptálta a 383 ajánlást tartalmazó Draghi-jelentést, de szinte semmit nem valósított meg belőle az elmúlt év alatt. Maga Draghi a következő kemény szavakkal értékelt kedden Brüsszelben, ahol a jelentés egy évéről rendeztek konferenciát Von der Leyen részvételével.

Egy év múltával Európa... rosszabb helyen van. A növekedési modellünk elsorvad. A sérülékenységek növekednek... és fájdalmas emlékeztetőt kapunk, hogy a tehetetlenség már nemcsak a versenyképességünket fenyegeti, hanem a szuverenitásunkat magát.

Hozzátette:

Túl gyakran hangzanak el kifogások a lassúsággal kapcsolatban. Azt mondjuk, hogy egyszerűen ilyen az EU felépítése. Néha a tehetetlenséget úgy adják elő, mint a jogállamiság tiszteletét.

Von der Leyen, aki annak idején maga kérte fel Draghit a jelentés elkészítésére, reagálásában elismerte, hogy a versenyképességi erőfeszítést tekintve hiányzik a „sürgősség” az EU gyakorlatából.

A közös piacunk messze áll a teljességtől... Nem kéne könnyebbnek lennie az óceán túloldalán boldogulni, mint egy európai határ túloldalán. Sürgős cselekvésre van szükségünk, hogy szembenézzünk a sürgős szükségletekkel. Mert a vállalataink és a munkásaink nem várhatnak tovább.

Ami azt illeti, Draghi és a konferencia résztvevői nyilván ezt szerették volna hallani, évértékelő beszéde közönsége, az Európai Parlament számára azonban úgy tűnt, az elnök más hangsúlyokat gondolt ki, ahogy a hétéves költségvetés korábban előterjesztett tervezetével is. Ha egy klímakonferencián mond hasonlót az elnök, ott is ugyanez tűnhetett volna fel.