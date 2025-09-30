Óriási esély a patriótáknak: saját országa támadta hátba Ursula von der Leyent – ütött az utolsó óra?

Friedrich Merz a napokban üzletemberek előtt úgy fogalmazott: „Botot kell tennünk a brüsszeli gépezet küllői közé.”

Friedrich Merz német kancellár / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Szavai nyílt üzenetet hordoznak: Berlin nem fogadja el, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök a tagállamok rovására bővítse hatáskörét, írja a Bloomberg.

Ütközés Von der Leyennel

Von der Leyen az elmúlt években egyre inkább az Európai Bizottság kezébe vonta az uniós válságkezelést, és föderális jövőkép felé terelte az EU-t. Merz ezzel szemben visszavenne a brüsszeli túlhatalomból, és hangsúlyozza: a nemzeti kormányoknak kell dönteniük olyan kulcskérdésekben, mint a kereskedelem, a költségvetés, a zöldpolitika vagy a védelem.

Már a hivatalba lépése utáni hetekben látványosan szembement Von der Leyennel: elutasította a bizottság 2000 milliárd eurós költségvetési bővítési tervét és a közös új adók gondolatát. Kereskedelmi ügyekben pedig gyors, kétoldalú megállapodásokat sürgetett, szemben a brüsszeli lassú és bonyolult tárgyalásokkal.

Merz: Németországé a vezető szerep

Merz világossá tette: Németország nem hagyhatja, hogy Brüsszel döntse el a katonai kiadásokat vagy a külpolitikai lépéseket. Amikor Ursula von der Leyen csapatokat vizionált Ukrajnába, a német kancellár azonnal helyesbített: „Az Európai Uniónak ehhez nincs felhatalmazása.”

Berlin emellett ragaszkodik ahhoz, hogy a fegyverbeszerzésekről végső soron a nemzeti kormányok döntsenek, ne a bizottság.

A német javaslat szerint a közös újrafegyverzési programokat a tagállamok közösen, de nem Brüsszel alárendeltségében kellene irányítani.

A német kancellár fellépése a hazai közönségnek is szól: Németország gazdasága visszaesett, miközben a jobboldali AfD már a CDU fölé került a közvélemény-kutatásokban.

Merz így egyszerre akarja visszaszerezni Berlin vezető szerepét Európában és megerősíteni hazai pozícióját.

A CDU politikusai szerint Merznek sikerülnie kell megállítani Brüsszel hatáskörbővítését, ha Németország versenyképességét meg akarja védeni. Egy uniós tisztviselő ugyanakkor úgy fogalmazott: Merz ambíciói valójában erősíthetik az EU-t, hiszen a közösség nem működhet Németország nélkül.