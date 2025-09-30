Óriási esély a patriótáknak: saját országa támadta hátba Ursula von der Leyent – ütött az utolsó óra?

Friedrich Merz a napokban üzletemberek előtt úgy fogalmazott: „Botot kell tennünk a brüsszeli gépezet küllői közé.”
Szavai nyílt üzenetet hordoznak: Berlin nem fogadja el, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök a tagállamok rovására bővítse hatáskörét, írja a Bloomberg.
Von der Leyen az elmúlt években egyre inkább az Európai Bizottság kezébe vonta az uniós válságkezelést, és föderális jövőkép felé terelte az EU-t. Merz ezzel szemben visszavenne a brüsszeli túlhatalomból, és hangsúlyozza: a nemzeti kormányoknak kell dönteniük olyan kulcskérdésekben, mint a kereskedelem, a költségvetés, a zöldpolitika vagy a védelem.
Már a hivatalba lépése utáni hetekben látványosan szembement Von der Leyennel: elutasította a bizottság 2000 milliárd eurós költségvetési bővítési tervét és a közös új adók gondolatát. Kereskedelmi ügyekben pedig gyors, kétoldalú megállapodásokat sürgetett, szemben a brüsszeli lassú és bonyolult tárgyalásokkal.
Merz világossá tette: Németország nem hagyhatja, hogy Brüsszel döntse el a katonai kiadásokat vagy a külpolitikai lépéseket. Amikor Ursula von der Leyen csapatokat vizionált Ukrajnába, a német kancellár azonnal helyesbített: „Az Európai Uniónak ehhez nincs felhatalmazása.”
Berlin emellett ragaszkodik ahhoz, hogy a fegyverbeszerzésekről végső soron a nemzeti kormányok döntsenek, ne a bizottság.
A német javaslat szerint a közös újrafegyverzési programokat a tagállamok közösen, de nem Brüsszel alárendeltségében kellene irányítani.
A német kancellár fellépése a hazai közönségnek is szól: Németország gazdasága visszaesett, miközben a jobboldali AfD már a CDU fölé került a közvélemény-kutatásokban.
Merz így egyszerre akarja visszaszerezni Berlin vezető szerepét Európában és megerősíteni hazai pozícióját.
A CDU politikusai szerint Merznek sikerülnie kell megállítani Brüsszel hatáskörbővítését, ha Németország versenyképességét meg akarja védeni. Egy uniós tisztviselő ugyanakkor úgy fogalmazott: Merz ambíciói valójában erősíthetik az EU-t, hiszen a közösség nem működhet Németország nélkül.
Bár Merz és Von der Leyen egy pártcsaládhoz tartoznak, a CDU rivális köreiből érkeztek, és most ismét élesen szembekerülhetnek.
A személyes kapcsolatuk ugyan működőképes, de politikai vízióik gyökeresen eltérnek: Ursula von der Leyen egy föderálisabb Európát építene, Merz viszont megállítaná ezt a folyamatot.
A német kancellár szavai egyértelműek: „Az emberek úgy érzik, hogy Brüsszel egyre inkább beleszól a mindennapjaikba olyan hatáskörökkel, amelyekkel az EU egyszerűen nem rendelkezik.” Érdemes azt is észrevenni, hogy Merz mennyire közeli véleményen van ezen a téren a Patriótákhoz.
Az Orbán Viktor által alapított európai pártcsalád sorozatosan nyújtja be a bizalmatlansági indítványokat Ursula von der Leyennel szemben éppen hasonló kifogások alapján.
Azt persze túlzás lenne várni, hogy Ursula von der Leyen elmozdításában létrejöhet egyfajta kooperáció a felek között – már csak azért is, mert más kérdések megítélésében meglehetősen nagy a szakadék, lásd az ukrán háború –, mindenesetre figyelemre méltó, hogy immáron a saját országának vezetése is egyértelműen az Európai Bizottság elnöke ellen lép fel.
