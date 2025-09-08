Nem kell tech cégnek lenni ahhoz, hogy egy vagyont lehessen keresni a mesterséges intelligenciával

Megütötte a főnyereményt egy kis karibi szigetország az 1980-as éves években, amikor kiosztották a doménneveket, bár a babérokat csak az utóbbi években kezdik learatni, most viszont busásan. Anguilla dollártízmilliókat zsebel be évente azzal, hogy árulja az ai végű domainnevet – ami megegyezik a mesterséges intelligencia (artificial intelligence) angol rövidítésével.

Nagy üzlet a mesterséges intelligencia, és Anguilla kihasználja ezt / Fotó: AFP

Anguilla az Egyesült Királyság tengerentúli területe, a Kis-Antillák része, ahol nem egészen 20 ezer ember él, korábban elsősorban a turizmusból. Ez sem jelent csekély bevételt, mivel tavaly rekordszámú, több mint százezer külföldi, elsősorban amerikai látogatót fogadtak.

A turizmus adja még mindig a GDP 37 százalékát

a Nemzetközi Valutaalap legfrissebb jelentése szerint, de gyorsan zárkózik fel mögé a domainnév-eladás: tavaly 105,5 millió kelet-karibi dollárt (39 millió amerikai dollárt) hozott a konyhára, ami 23 százalékos részesedést jelent. (Egy kelet-karibi dollár 125,1 forint.)

A domainnév-regisztrációt nyomon követő oldal szerint az ai-val végződő oldalak száma az elmúlt öt évben több mint tízszeresére nőtt, csak tavaly megduplázódott a mesterséges intelligencia térnyerésének köszönhetően.

Ez pedig tartós bevételi forrást jelent a szigetnek.

Ellenállóbbá teszi Anguilla gazdaságát a doménnéveladás

A diverzifikálásra szükség is van, mert Anguilla az észak-atlanti hurrikánövben helyezkedik el, így minden ősszel súlyos károk veszélye fenyegeti.

A legtöbb bevételt még mindig a turizmus adja / Fotó: AFP

A doménnéveladás ellenállóbb teszi a gazdaságát, és segít ellensúlyozni az esetleges károkat. A kormány várakozásai szerint az ebből származó bevétel az idén eléri majd a 132, jövőre pedig a 138 millió kelet-karibi dollárt.

Már most 850 ezer ai végződésű doménnév van, míg 2020-ban csupán ötvenezer volt a BBC összeállítása szerint.

Meglovagolják a mesterséges intelligencia előretörését

Anguilla az Egyesült Királyság szuverenitása alá tartozik, de széles körű önrendelkezéssel rendelkezik. London garantálja a sziget védelmét és biztonságát, és anyagi segítséget nyújt természeti katasztrófák esetén. A 2017-es Irma hurrikán után például öt év alatt hatvanmillió fontot biztosított a károk helyreállítására.

A brit kormány azonban üdvözli, hogy a sziget „innovatív módszereket keres a gazdasági növekedés biztosítására”,

mivel ez segít „hozzájárulni Anguilla pénzügyi önállóságához”.