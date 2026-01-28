Deviza
Máris figyelmeztetést kapott a legrégibb magyar autógyár onnan, ahonnan Ursula von der Leyen csak most tette ki a lábát

Még mindig emészti a világ az Ursula von der Leyen által tegnap megkötött EU–India-egyezmény részleteit és kockázatait, amelyek közül egy Magyarországot érintőre lapunk hívta fel a figyelmet. A Suzuki, a legrégibb és legnépszerűbb magyar autógyár számára – még egy nap sem telt el – máris megérkezett az első figyelmeztető jel. Akár hisszük, akár nem, az indiai tőzsdéről.
Pető Sándor
2026.01.28, 13:54
Frissítve: 2026.01.28, 14:09

Egyre kisebb a világ. A Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény sarkában kedden Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök Újdelhiben írt alá újabbat, és alig tette ki a lábát az indiai Mumbaiból, máris megérkezett az első figyelmeztetés az új lépés Magyarországot érintő, eddig azonosított legnagyobb kockázatával összefüggésben.

A Suzuki érintettje lehet a diadalmenetnek, de még nem tudhatjuk pontosan, ki kapja a diadémot
A Suzuki érintettje lehet a diadalmenetnek, de még nem tudhatjuk pontosan, ki kapja a diadémot, és ki a korbácsot / Fotó: AFP

Mumbai az Indiai Nemzeti Tőzsde székhelye. Az esemény, amelyről első ránézésre nem fogjuk tudni, miért is érint bennünket: Zuhant a Maruti Suzuki vállalat részvénye. Azonnal elmagyarázzuk.

A névből már sejthetjük, hogy a Suzuki magyar leányvállalata lehet az érintett: ez a legrégibb nagy magyar autógyár, itthon a legnépszerűbb, minden kilencedik eladott autó náluk készül. Egyben Magyarország egyik legnagyobb exportőre, amelynek fő külföldi piaca Európa, de a világ több mint száz országába szállítanak, még több helyre, mint hatalmas indiai testvérük.

De hogy érinti a Magyar Suzukit, ha esik a Maruti Suzuki árfolyama?

Suzuki: sajátos helyzet állt elő Indiában, és Ursula von der Leyen egyezménye csavart vihet be

A rövid válasz a kérdésre: sehogy. A kicsit hosszabb: ha megnézzük az okát, és mellé tesszük Ursula von der Leyen új egyezményét, lehet hogy nagyon is. 

A Maruti Suzuki India Ltd. részvényei több mint 5 százalékot estek Mumbaiban, aztán megfelezték ugyan a napi veszteséget, de a vállalat negyedéves eredményei még így is látható nyomot hagytak. Az utóbbi öt évben még így is több mint megduplázódott az árfolyama a cégnek, amely India piacvezető autógyártója, amint a Suzuki magyar leánya is, csak még jobban: 

tízből négy autót ők adnak el Indiában. 

(A méretekről: a Maruti Suzuki több mint kétmillió autót gyárt évente, majdnem a hússzorosát a Magyar Suzuki termelésének, de az utóbbitól eltérően a javát belföldön adja el – most még.) 

A szerdai zuhanás kiváltója: a vállalat bevétele ugyan 29 százalékkal, nettó nyeresége 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit – írja a Bloomberg –, csakhogy mindez a sok jó elmarad attól, amit az elemzők reméltek. 

Az alaphelyzet pedig az, hogy az indiai autógyártókkal – főleg a kis autók piacán – hasonló történik, mint a kínai gigászokkal: olyan hatalmas árverseny alakult ki, ami már kihat a gyártók eredményeire is. A hatás is hasonló: a gyártók megindulnak külföldre, a kínaiak esetben a beözönlés kezdetét már tapasztalhattuk is az Európai Unióban. 

Ebben a helyzetben ütött be, hogy az EU függetlenségének zászlaját lengetve Ursula von der Leyen két héten belül két szabadkereskedelmi egyezményt írt alá, és közülük nem csak a Mercosur érinti az autók áramlását, hanem az indiai is. 

Egyelőre inkább kérdések merültek fel, mint konkrét veszélyek, de a Magyar Suzuki érintetté válhat

Egyelőre nem merült fel, mint a Mercosur kapcsán, hogy az indiai egyezményt Von der Leyen bizottsága az európai szintű és a nemzeti törvényhozásokat megkerülve gyorsítottan érvénybe helyezi. A ratifikációs folyamat eltarthat akár egy évig is vagy tovább, alkudozások-ellenkezések nehezíthetik, ráadásul nagyon sok fontos részlet nem ismert még, de amit már tudunk, ad okot aggodalomra.

Bejelentették, hogy India a következő években évi 250 ezer európai autó számára csökkentené vámjait, a Bloomberg pedig azt tudta meg, hogy India 625 ezer autóra kap cserébe importkedvezményeket. Nagyon fontosak a nem ismert részletek, például az, hogy milyen fajta autókra pontosan mikor, mekkora kedvezmény válik érvényessé.

Az egyezmény tehát rengeteg bizonytalanságot teremtett első lépcsőben, ami bizonyos, az a kockázat – nekünk magyaroknak is, ha netán azt hinnénk, India nagyon messze van.

A Magyar Suzuki azért válhat érintetté, mert a csoport Indiában sokkal olcsóbban értékesíti autóit. Ha ezek könnyítetten bejuthatnak az európai piacra, 

előfordulhat, hogy legalább bizonyos márkákat érdemesebb lesz onnan behozni, mint nálunk gyártani. 

Megkérdeztük már kedden erről a Magyar Suzukit, választ egyelőre nem kaptunk, ami érthető: rengeteg a tisztázatlan körülmény, és bizonyosan többéves folyamatról van szó.

Ursula von der Leyen újabb lépésének tehát az lehet a következménye, hogy a kínai autók gyorsuló beáramlása mellett még az indiaiakat is ráengedik az európai piacra. Nem véletlen, hogy az egyezmény aláírásakor erről a szektorról nem beszélt az elnök és az európai vezetők sem. 

Amint egyébként a Mercosur-egyezmény kapcsán sem, amelytől nyílt titok, hogy az európai, főleg a német autók Latin-Amerikába áramlását várják, ugyanolyan kétséges kimenetellel, mint az indiai esetben. Ha a terv megvalósul, első ránézésre és első lépcsőben az indiaiak számára az európai autók közül a drágák válhatnak olcsóbbá, az európaiak számára pedig az olcsóbb kategóriák. Amíg az indiaiak ki nem tanulják, hogy állítsanak elő és adjanak el csúcskategóriákat olcsóbban: a kínaiak már megteszik.  

Amíg nem tisztul a kép, nekünk magyaroknak a tanulság az marad: barátkozzunk meg azzal, hogy mostantól figyelnünk kell az indiai tőzsdét is. Az európaiaknak, hogy megint kaptak egy papírt, ami állítólag a javukat szolgálja, de egyáltalán nem biztos, hogy javítja a megrendült európai versenyképességet.

