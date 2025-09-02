A nagy AI-sztori: van egy korosztály, akikre különösen veszélyes a mesterséges intelligencia - így kerülhető el a baj!

Egyre többször hallani azt, hogy emberek nem adnak i súlyos összegeket arra, hogy pszichológus vagy akár pszichiáter segítségét kérjék, mert már elérhető a ChatGPT, akivel mindent meg tudnak beszélni. Csakhogy az ilyen chatbotok nem helyettesíthetik az emberi segítséget, mivel nem képesek érezni, ezáltal az empátia is teljesen hiányzik belőlük, ez pedig veszélyes lehet, főleg a fiatalokra nézve. „Az, hogy milyen időben mit kérdez egy kiskamasz/kamasz/tinédzser, az nem mindegy, és az sem mindegy, hogy a válasz nagyon sokszor pontatlan, helytelen. Sokszor lehet azt olvasni, hogy agresszív a ChatGPT, ellenséges, türelmetlen” – emelte ki Tari Annamária pszichoanalitikus, akivel Aczél Petra egyetemi professzor, kommunikációkutató beszélgetett A nagy AI-sztori adásában.

Tari Annamária hozzátette: ezek nem kezelhető helyzetek, nem valódi segítségek, egyedül a szeparációs szorongás azonnali kikapcsolását érik el. Elmondása szerint ma már azonnal látszik a pácienseken, „milyen az, amikor a pszichológus szabadságra megy, és ott van helyette a ChatGPT”. Aczél Petra kiemelte, hogy az éremnek van egy másik oldala is: egyre több az olyan cikk, amelyben arról írnak, hogy öngyilkos gondolatok kezelésére alkalmas lehet a ChatGPT, mert mindig jelen van, mindig elérhető.

Mindketten felhívták a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy

a szülő azt tanítja a gyerekének, hogy ne álljon szóba idegenekkel, de a ChatGPT-t nyugodtan használhatja.

Ez is azt mutatja, hogy egyelőre legtöbben még nem látják a veszélyt abban, hogy a chatbotokkal szinte bármiről lehet beszélni. Emiatt pedig érdemes lenne még nagyobb tudatosságra törekedni.

Tari Annamária beszélt egy másik veszélyről is: manapság egyre kevesebb időt töltünk magunkkal úgy, hogy nincs a közelünkben bármilyen elektromos eszköz. Ezt az igényt és ingert csak növelte az olyan chatbotok megjelenése, mint a ChatGPT, mert csak erősítette azokat az érzéseket, hogy „én most akarom”, hogy „engem azonnal nyugtasson meg valaki”. „Az embereknek az online tér, okoseszköz felé támasztott érzelmi igénye folyamatosan gyorsul”– magyarázta a pszichoanalitikus.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

Akik értenek az AI-hoz, és akik nem, de úgy tesznek (1:08)

Hogyan alkalmazkodunk az AI-hoz? (5:18)

Doktor Google-től a ChatGPT-ig: a mesterséges intelligencia mint terapeuta (10:58)

Tudunk még önmagunkkal lenni? (20:28)

Milyen intézkedések kellenének most az AI-jal kapcsolatban? (29:01)

