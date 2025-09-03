Deviza
EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF337.84 -0.68% GBP/HUF452.9 -0.5% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.52 -0.3% RON/HUF77.45 -0.57% CZK/HUF16.1 -0.36% EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF337.84 -0.68% GBP/HUF452.9 -0.5% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.52 -0.3% RON/HUF77.45 -0.57% CZK/HUF16.1 -0.36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,238.7 +0.42% MTELEKOM1,886 -0.85% MOL2,910 +0.69% OTP29,970 +0.4% RICHTER10,430 +0.38% OPUS576 +1.74% ANY7,780 +1.29% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS5,260 +1.52% BUMIX9,199.14 +0.83% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,148.87 +0.96% BUX103,238.7 +0.42% MTELEKOM1,886 -0.85% MOL2,910 +0.69% OTP29,970 +0.4% RICHTER10,430 +0.38% OPUS576 +1.74% ANY7,780 +1.29% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS5,260 +1.52% BUMIX9,199.14 +0.83% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,148.87 +0.96%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mesterséges inteligencia
Open AI
Chat GPT
gyermekvédelem

Öngyilkos kamasz: mostantól beléphetnek a szülők a gyerek ChatGPT-fiókjába

A ChatGPT-t üzemeltető amerikai OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a chatbotot, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket. Tari Annamária pszichoanalitikus a Világgazdaság A nagy AI-sztori című podcastjában a ChatGPT kapcsán arról beszélt, hogy a chatbotok nem helyettesíthetik az emberi segítséget, teljesen hiányzik belőlük az empátia, ez pedig veszélyes lehet, főleg a fiatalokra nézve.
Németh Tamás
2025.09.03., 09:56

„A következő hónapban a szülők összekapcsolhatják fiókjukat tizenéves gyermekük fiókjával”, és „ellenőrizhetik, hogy a ChatGPT hogyan válaszol gyermeküknek a modell viselkedési szabályai alapján” – közölte az OpenAI egy blogbejegyzésben. A vállalat szerint a szülők értesítést kaphatnak, ha a platform gyermekük beszélgetéseiben „akut szorongást” észlel, és ellenőrizhetik a fiók beállításait.

ChatGPT: bevezetik, hogy a szülők be tudjanak lépni a gyermekeik fiókjába, így könnyebben elkerülhető a baj
ChatGPT: bevezetik, hogy a szülők be tudjanak lépni a gyermekeik fiókjába, így könnyebben elkerülhető a baj / Fotó: AFP

Mint ismert, gyermekük halála után egy 16 éves kaliforniai fiú szülei augusztusban pert indítottak az OpenAI ellen, azzal vádolva a céget, hogy a ChatGPT részletes utasításokat adott fiuknak az öngyilkossághoz. A mostani bejelentés „valóban a legszükségesebb minimum” – mondta Melodi Dincer ügyvéd, aki a szülőkkel és egy egyesülettel együtt vitte az ügyet bíróság elé. Úgy vélekedett, az ilyen intézkedéseknek már régóta érvényben kellene lenniük, egyben kétségét fejezte ki az OpenAI által bevezetett korrekcióval kapcsolatban. „Továbbra is fejlesztjük modelljeinket, hogy jobban felismerjék a mentális és érzelmi szorongás jeleit” – írta a cég blogbejegyzésében.

ChatGPT: türelmetlen, ellenséges

Szükség is van erre, hiszen az ilyen chatbotok nem helyettesíthetik az emberi segítséget, mivel nem képesek érezni, ezáltal az empátia is teljesen hiányzik belőlük, ez pedig veszélyes lehet, főleg a fiatalokra nézve. „Az, hogy milyen időben mit kérdez egy kiskamasz/kamasz/tinédzser, nem mindegy, és az sem mindegy, hogy a válasz nagyon sokszor pontatlan, helytelen. Sokszor lehet azt olvasni, hogy agresszív a ChatGPT, ellenséges, türelmetlen” – mondta Tari Annamária pszichoanalitikus, akivel Aczél Petra egyetemi professzor, kommunikációkutató beszélgetett A nagy AI-sztori adásában.

Tari Annamária hozzátette: ezek nem kezelhető helyzetek, nem valódi segítségek, egyedül a szeparációs szorongás azonnali kikapcsolását érik el. Elmondása szerint ma már azonnal látszik a pácienseken, „milyen az, amikor a pszichológus szabadságra megy, és ott van helyette a ChatGPT”. Aczél Petra kiemelte, hogy az éremnek van egy másik oldala is: egyre több az olyan cikk, amelyben arról írnak, hogy öngyilkos gondolatok kezelésére alkalmas lehet a ChatGPT, mert mindig jelen van, mindig elérhető.

Jó oldala is van a technológiának

Az éremnek, mint mindenhol, itt is két oldala van. Az internetes gyerekvédelem globális mozgalma új szakaszba lépett: a szabályozók mind Európában, mind az Egyesült Államokban olyan törvényeket vezetnek be, amelyek kötelezik a technológiai vállalatokat a gyerekek online védelmére, ebben pedig 

pont a mesterségesintelligencia- (MI) alapú megoldások fognak hatalmas szerepet kapni. 

A középpontban egy brit cég, a Yoti áll, amely MI segítségével becsüli meg a felhasználó életkorát arcfelismerés alapján. A cég szerint algoritmusa a 13–24 éveseknél két év pontossággal működik, és már a brit postával is partnerséget kötött. Versenytársai, például az Entrust, a Persona vagy az iProov, szintén erősödnek, de egyelőre Yoti a legismertebb név a korhatár-biztosításban. A CNBC szerint azonban a személyazonosság digitális igazolása jelentős adatvédelmi kockázatokat hordoz. Az NSPCC brit gyermekvédelmi szervezet úgy látja, hogy léteznek olyan megoldások, amelyek a magánszféra tiszteletben tartásával is képesek hitelesíteni a felhasználókat, de ehhez a cégeknek etikus döntéseket kell hozniuk. A hardverpiacon is elindult az alkalmazkodás: a finn HMD Global augusztusban bemutatta a Fusion X1 nevű okostelefont, amely a brit SafeToNet technológiáját használja. A készülék MI-alapú rendszere automatikusan blokkolja a szexuális tartalmak készítését és megosztását, így próbálja kiszűrni a kiskorúak online veszélyeztetését.

A Google és a Meta még bőven fejlődhet 

A trend világos: az internetes óriásoknak nem maradt más választásuk, mint a gyerekvédelem komolyabb felvállalása. A Google és a Meta eddig szórványosan vezettek be szülői felügyeleti funkciókat, de a kritikusok szerint a passzivitás évei véget értek. Az MI-alapú korhatár-ellenőrzés és gyermekbiztonsági fejlesztések egy új iparágat hozhatnak létre, amelynek fő kérdése a következő hónapokban az lesz: mennyire lehet egyszerre hatékony és adatvédelmi szempontból elfogadható.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
765 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
pénzhamisítás

Súlyos ára van a hamis bankjegyeknek: húzós börtönbüntetés jár érte – erre figyeljünk, ha hozzánk is kerülne

Megkérdeztük a hatóságot, hogyan ismerhetjük fel a hamis pénzeket.
7 perc
Magyar Telekom

Befektetés: ezekkel a hazai papírokkal kaszálnak a tőzsdézők – így lehet duplázni egy hónap alatt

Két kispapírral bankot robbanthattak a jól választó tőzsdézők, a blue chipek között is akad tíz százalék feletti hozam.
6 perc
Németország

A németek aggódnak, jöhet a sorozás – az összes állampolgárt elvinnék katonának

Egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a Bundestag.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu