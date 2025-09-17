Kiszámolták, hogy a mesterséges intelligencia mekkora hatással lesz a világgazdaságra, elképesztő eredmény jött ki

A mesterséges intelligencia (MI) 2040-re közel 40 százalékkal növelheti az áruk és szolgáltatások kereskedelmének értékét, azonban megfelelő szakpolitikai intézkedések hiányában tovább mélyítheti a gazdasági egyenlőtlenségeket – figyelmeztetett az ENSZ Kereskedelmi Világszervezete (WTO) a szerdán közzétett új jelentésében, amelyet a Reuters szemlézett.
A WTO Világkereskedelmi Jelentése szerint az alacsonyabb kereskedelmi költségek és a növekvő termelékenység jelentős mértékben bővítheti a kereskedelmet és a GDP-t 2040-re.
A globális kereskedelem a különböző forgatókönyvek alapján 34–37 százalékkal, a világ GDP-je pedig 12–13 százalékkal emelkedhet.
Johanna Hill, a WTO főigazgató-helyettese rámutatott, hogy a globális kereskedelmi rendszer jelenlegi zavarai ellenére a mesterséges intelligencia átformálja a világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem jövőjét, csökkentheti a kereskedelmi költségeket és növelheti a termelékenységet.
A jelentés szerint a vállalkozások csökkenthetik költségeiket a logisztika, a szabályozási megfelelés és a kommunikáció területén. „Az MI-alapú fordítási technológiák felgyorsíthatják és olcsóbbá tehetik a kommunikációt, különösen a kistermelők és kiskereskedők számára, lehetővé téve számukra a globális piacokra való belépést.”
Ezek a fejlesztések akár 11 százalékkal is növelhetik az exportot az alacsony jövedelmű országokban, feltéve, hogy javítják digitális infrastruktúrájukat.
A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy célzott beruházások és inkluzív szakpolitikák nélkül a mesterséges intelligencia tovább mélyítheti a meglévő egyenlőtlenségeket.
Az MI fejlesztésének és bevezetésének hatásai aggodalmat keltenek, mert sok munkavállaló, sőt akár egész gazdaságok is lemaradhatnak.
A mesterséges intelligencia előnyeinek széles körű megosztása érdekében a jelentés szerint elengedhetetlen a kiszámítható kereskedelem, amelyet a WTO szabályai támogatnak, valamint az alacsonyabb vámok az MI-technológiákhoz szükséges nyersanyagokra, például a félvezetőkre.
Idén a világkereskedelmi szabályok felfordultak, miután Donald Trump amerikai elnök széles körű vámokat vezetett be.
A mesterséges intelligencia különösen fontos szerepet kap a globális gazdaság alakulásában: befolyásolja a pénzügy, az ipar és az egészségügy működését is. Viszont a kis- és középvállalkozások is nagy előnyre tehetnek szert, ha megfelelően ki tudják használni az MI nyújtotta lehetőségeket.
