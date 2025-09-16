A nagy AI-sztori: Ez lehet a magyar gazdaság titkos előnye az MI-korszakban – erre szinte senki sem számítana

A mesterséges intelligencia korszakát a „teremtő rombolás” határozza meg – véli Balog Ádám, a Platina Capital elnöke és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában arról beszélgettünk, hogyan jelenik meg a bizalom kérdése a gazdaságban, milyen kitörési lehetőségei vannak a magyar vállalkozásoknak, és hogyan hat a szabályozási környezet az innovációra. A podcast állandó vendége Aczél Petra egyetemi professzor, kommunikációkutató.

A magyar gazdaságban az MI-használat egyelőre vegyes képet mutat. A kisebb cégek gyakran kísérletező attitűddel közelítenek, de vállalati szinten kevésbé tudatos a bevezetés. A nagyvállalatok inkább szabályozott keretek között közelítenek, míg a kkv-k rugalmasabbak, de kevésbé szervezettek.

Ez egy klasszikus schumpeteri dilemma: ha egy jól működő rendszer beengedi a teremtő rombolást, rövid távon profitcsökkenést szenvedhet el. Ha viszont nem, könnyen lemaradhat a versenyben

– hangsúlyozta Balog Ádám. A beszélgetésben felmerült az „egyszemélyes unikornisok” lehetősége is, ahol egyetlen ember épít sikeres vállalkozást mesterséges intelligencia segítségével. Balog szerint ez akár Magyarország számára is jó irány lehet.

Kitörési pontként a fintech szektort emelte ki, ahol hazánk már most is erős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Emellett szerinte az AI képes enyhíteni a magyar gazdaság egyik gyengeségét is: az emberi együttműködés hiányát. „Most nem emberrel kell együtt dolgoznunk, hanem egy mesterséges intelligenciával – ez számunkra versenyelőnyt jelenthet” – tette hozzá.

Nagy kitörési pont lehet Magyarország számára a fintech szektor / Fotó: Ksw Photographer

Balog Ádám kiemelte: Magyarország az EU szabályozási logikáját követi, így az AI Act korlátai nálunk is érvényesek. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a vállalkozók szabadsága megmaradjon. Stratégiai kérdésnek nevezte a magyar nyelv MI-hez való illesztését is. A GVH és a Microsoft megállapodása alapján már folyik a munka azon, hogy a nyelvi modellek megfelelően kezeljék a magyart. „Nem szabad hagynunk, hogy a magyar kimaradjon a digitális világ új nyelveiből” – hangsúlyozta.