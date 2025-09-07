Forradalmi áttörés: kutatók benzinné alakították a műanyaghulladékot

Amerikai és kínai kutatók forradalmi eljárást dolgoztak ki, amelynek révén a vegyes műanyaghulladékot szobahőmérsékleten és normál légköri nyomáson benzinné tudják átalakítani. A csapat szerint a technológia kevesebb energiát és egyszerűbb berendezéseket igényel, mint az eddig ismert módszerek – írja az Interesting Engineering.

Kínai és amerikai kutatók benzint állítottak elő a műanyaghulladékból / Fotó: Huszár Márk

A folyamat során nemcsak a benzin legfontosabb alkotóelemei állíthatók elő, hanem sósav és vegyipari alapanyagok is keletkeznek, amelyek széles körben hasznosíthatók különféle ipari területeken. Az így létrejött anyagok többek között a víz tisztításában, a fémfeldolgozásban, valamint a gyógyszer- és élelmiszeriparban lennének hasznosak.

Az olcsó eljárás megoldást nyújthat a műanyaghulladék kezelésére, egyúttal csökkentheti a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget. Ugyanakkor kérdések merültek fel a környezeti hatásokkal kapcsolatban, mivel a műanyaghulladék üzemanyaggá alakítása során szén-dioxid szabadul fel.

Egyre nagyobb gondot okoz a műanyaghulladék

A felfedezés fontos lehet, mivel a műanyaghulladék súlyosan veszélyezteti az emberi egészséget, az ebből eredő gazdasági veszteségek évente meghaladják az 1500 milliárd dollárt a The Lancet tanulmánya szerint. A szerzők leszögezik: a legnagyobb árat a gyermekek és a sérülékeny közösségek fizetik meg, akik a leginkább ki vannak téve a szennyezés hatásainak.

Philip Landrigan, a Boston College orvosa külön is kiemelte: a műanyagok – különösen az 5 milliméternél kisebb mikroműanyagok – már az emberi szervezetben is jelen vannak, miközben az egészségre gyakorolt hatásaikat még nem is ismerjük teljes mértékben. A kutatók ezért nemzetközi, kötelező erejű szabályozást sürgetnek, amely visszafogná a szennyezést, és hosszú távon kezelhetővé tenné a problémát.

A jelentés szerint a műanyaggyártás robbanásszerűen nőtt az elmúlt évtizedekben:

1950-ben évente 2 millió tonnát állítottak elő,

2022-re ez 475 millió tonnára ugrott.

Ha nem történik radikális változás, az OECD előrejelzése szerint 2060-ra megháromszorozódhat a globális felhasználás, miközben a felhasznált műanyagok kevesebb mint 10 százalékát hasznosítják újra. A kutatók eközben új kezdeményezést is indítottak The Lancet Countdown néven, amely rendszeresen értékelni fogja a műanyagok által okozott szennyezés egészségügyi hatásait, és figyelemmel kíséri a nemzetközi fellépés alakulását.