Brüsszel ritkaföldfém-tervei saját szabályain bukhatnak el
Brüsszel gyorsítani akarja a függetlenedés Kínától a ritkaföldfémek terén, a saját maga által felállított jogi és környezetvédelmi korlátok azonban lassíthatják vagy akár meg is akadályozhatják a stratégiai beruházásokat. Ennek jó példája a svédországi Kiruna közelében található Per Geijer ritkaföldfém-lelőhely, amelyet Európa legnagyobb ilyen jellegű készleteként tartanak számon – derül ki az Euronews cikkéből.
A lelőhelyet az Európai Bizottság a Kritikus Nyersanyagok Törvénye alapján „stratégiai projektté” minősítette, ami megnyitja az utat uniós hitelgaranciák, pénzügyi eszközök és gyorsított engedélyezési eljárások előtt. A lépés egyúttal politikai jelzést küld a befektetőknek arról, hogy az EU kiemelten kezeli a beruházást.
A stratégiai státusz ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a projekt mentesülne az uniós és nemzeti környezetvédelmi szabályok alól.
Svédországban a bányanyitáshoz átfogó környezeti hatásvizsgálatra van szükség, amely kiterjed a vízkészletek védelmére, a biodiverzitásra, a szennyezésre és a zajhatásokra is. Ezek az eljárások hosszadalmasak, és jogorvoslati lehetőségeik miatt akár évekkel is elhúzhatják a beruházás megvalósítását. Emellett teljes mértékben érvényesek az uniós élőhely- és természetvédelmi irányelvek, amelyeket még stratégiai érdekekre hivatkozva sem lehet megkerülni.
A terület a számik hagyományos lakó- és rénszarvastenyésztő vidéke. Az őslakos közösség jogai miatt a projekt csak széles körű egyeztetések és társadalmi elfogadás mellett haladhat előre.
Az Európai Unió 2030-ra azt tűzte ki célul, hogy kritikus nyersanyag-szükségletének legalább 10 százalékát saját kitermelésből fedezze, hogy e téren csökkentse a harmadik országoktól, elsősorban a Kínától való függést. A Per Geijer bányaprojekt ennek egyik kulcseleme lehet. A ritkaföldfémek létfontosságúak az elektromos járművek, szélturbinák és védelmi technológiák számára.
A svéd bányaprojekt így gazdasági és ipari kérdés mellett arra is próbatétel, hogy az EU képes-e összeegyeztetni zöld céljait, jogállami normáit és geopolitikai érdekeit.
Ha a projekt nem halad előre a fenti akadályok miatt, akkor az azt mutatja, hogy az uniós jog és a környezetvédelem még stratégiai célok esetén is képes megállítani még a legerősebben támogatott beruházásokat is.
A ritkaföldfémek területén a stratégiai függetlenség létrehozása a számos közül az egyik ok arra, hogy az Európai Unió miért áll ki körme szakadtáig Grönland és Dánia mellett az Egyesült Államokkal szemben. Donald Trump az elmúlt hetekben nyilvánossá tette azt, amit már évek óta pedzegetett: meg akarja szerezni az autonóm szigetet országa számára.
