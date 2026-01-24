Brüsszel ritkaföldfém-tervei saját szabályain bukhatnak el

Brüsszel gyorsítani akarja a függetlenedés Kínától a ritkaföldfémek terén, a saját maga által felállított jogi és környezetvédelmi korlátok azonban lassíthatják vagy akár meg is akadályozhatják a stratégiai beruházásokat. Ennek jó példája a svédországi Kiruna közelében található Per Geijer ritkaföldfém-lelőhely, amelyet Európa legnagyobb ilyen jellegű készleteként tartanak számon – derül ki az Euronews cikkéből.

Sok múlik Európa legnagyobb ismert ritkaföldfém-készletének számító Per Geijer lelőhely kiaknázásán / Fotó: LKAB

A lelőhelyet az Európai Bizottság a Kritikus Nyersanyagok Törvénye alapján „stratégiai projektté” minősítette, ami megnyitja az utat uniós hitelgaranciák, pénzügyi eszközök és gyorsított engedélyezési eljárások előtt. A lépés egyúttal politikai jelzést küld a befektetőknek arról, hogy az EU kiemelten kezeli a beruházást.

A stratégiai státusz ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a projekt mentesülne az uniós és nemzeti környezetvédelmi szabályok alól.

Svédországban a bányanyitáshoz átfogó környezeti hatásvizsgálatra van szükség, amely kiterjed a vízkészletek védelmére, a biodiverzitásra, a szennyezésre és a zajhatásokra is. Ezek az eljárások hosszadalmasak, és jogorvoslati lehetőségeik miatt akár évekkel is elhúzhatják a beruházás megvalósítását. Emellett teljes mértékben érvényesek az uniós élőhely- és természetvédelmi irányelvek, amelyeket még stratégiai érdekekre hivatkozva sem lehet megkerülni.

A terület a számik hagyományos lakó- és rénszarvastenyésztő vidéke. Az őslakos közösség jogai miatt a projekt csak széles körű egyeztetések és társadalmi elfogadás mellett haladhat előre.

Az Európai Unió 2030-ra azt tűzte ki célul, hogy kritikus nyersanyag-szükségletének legalább 10 százalékát saját kitermelésből fedezze, hogy e téren csökkentse a harmadik országoktól, elsősorban a Kínától való függést. A Per Geijer bányaprojekt ennek egyik kulcseleme lehet. A ritkaföldfémek létfontosságúak az elektromos járművek, szélturbinák és védelmi technológiák számára.

A svéd bányaprojekt így gazdasági és ipari kérdés mellett arra is próbatétel, hogy az EU képes-e összeegyeztetni zöld céljait, jogállami normáit és geopolitikai érdekeit.

Ha a projekt nem halad előre a fenti akadályok miatt, akkor az azt mutatja, hogy az uniós jog és a környezetvédelem még stratégiai célok esetén is képes megállítani még a legerősebben támogatott beruházásokat is.