NATO-orosz háború: kiszámolták a költségeit

A kitörésétől számított első évben mintegy másfél ezermilliárd dollárba kerülne a világnak egy olyan NATO–orosz háború, amely a Baltikumban bontakozna ki. Egy átfogó modellezés szerint egy NATO–orosz fegyveres konfliktus költségei az elmúlt évek nagy nemzetközi kríziseihez lennének mérhetők, és egy ilyen háborúnak az egész világon lennének humanitárius és gazdasági hatásai egyaránt.
2025.09.22, 17:20
Frissítve: 2025.09.22, 18:34

Másfél ezermilliárd dollár kár és pénzügyi veszteség az első évben – ennyi lenne egy NATO–orosz háború költsége, azaz a világgazdaság teljesítményének nagyjából 1,3 százaléka égne el a kitöréstől számított első évben egy a katonai szövetség és Oroszország közötti fegyveres konfliktusban a modellezés alapján – írja a Bloomberg Economic által készített elemzés összefoglalójában az Origo. Ha a konfliktus más európai országokra is átterjedne, a költségek, illetve a veszteségek is magasabbak lennének. A modellezés azon a katonai forgatókönyvön alapul, hogy a balti országok (melyek területe egykor a Szovjetunió része volt) és Oroszország között fegyveres konfliktus alakul ki, ami NATO–orosz konfliktussá szélesedik.

NATO exercise Quadriga 2024
Az első évben mintegy másfél ezermilliárd dollár költséggel járna egy a Baltikumban kibontakozó NATO–orosz háború (illusztráció) / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az első évben is sokba kerülne NATO–orosz konfliktus

Az imént közölt összeg struktúrája a következő főbb költségelemekből tevődne össze:

  • a háborús, harctéri műveletekkel közvetlenül érintett területeken bekövetkező pusztítás közvetlen költségei;
  • az oroszországi, szénhidrogén-alapú energiahordozók ellátásának megszűnése miatt elszálló energiaárak, valamint
  • a pénzügyi piacokon minden valószínűség szerint végigsöprő eladási hullám.

A háború első évében a konfliktusövezetben kiesett termelés, az európai ellátási láncokon végigfutó hatások, az elzárt orosz olaj- és gázcsapok, az európai piacokon tapasztalható magasabb hitelfelárak, a hirtelen megugró európai védelmi kiadások és a globálisan megnövekedett bizonytalanság lennének az elsődleges következmények. 

A kiesés nem egyformán érintené a világ térségeit. A legnagyobb mértékben a konfliktus helyszínéül szolgáló Baltikumban csökkenne a GDP, mintegy 43 százalékkal.

A veszteség nagyságrendje olyan nagy krízisek okozta veszteséggel mérhető össze, mint a 2022 óta tartó orosz–ukrán háború, vagy az 1991-ben zajlott Öböl-háború, vagy például a koronavírus-világjárvány. Az Öböl-háború 1 százalék körüli, az utóbbi 2020-ban a modellezések szerint 5,9 százalékos veszteséget okozott a globális GDP-ben.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

