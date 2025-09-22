NATO-orosz háború: kiszámolták a költségeit

Másfél ezermilliárd dollár kár és pénzügyi veszteség az első évben – ennyi lenne egy NATO–orosz háború költsége, azaz a világgazdaság teljesítményének nagyjából 1,3 százaléka égne el a kitöréstől számított első évben egy a katonai szövetség és Oroszország közötti fegyveres konfliktusban a modellezés alapján – írja a Bloomberg Economic által készített elemzés összefoglalójában az Origo. Ha a konfliktus más európai országokra is átterjedne, a költségek, illetve a veszteségek is magasabbak lennének. A modellezés azon a katonai forgatókönyvön alapul, hogy a balti országok (melyek területe egykor a Szovjetunió része volt) és Oroszország között fegyveres konfliktus alakul ki, ami NATO–orosz konfliktussá szélesedik.
Az imént közölt összeg struktúrája a következő főbb költségelemekből tevődne össze:
A háború első évében a konfliktusövezetben kiesett termelés, az európai ellátási láncokon végigfutó hatások, az elzárt orosz olaj- és gázcsapok, az európai piacokon tapasztalható magasabb hitelfelárak, a hirtelen megugró európai védelmi kiadások és a globálisan megnövekedett bizonytalanság lennének az elsődleges következmények.
A kiesés nem egyformán érintené a világ térségeit. A legnagyobb mértékben a konfliktus helyszínéül szolgáló Baltikumban csökkenne a GDP, mintegy 43 százalékkal.
A veszteség nagyságrendje olyan nagy krízisek okozta veszteséggel mérhető össze, mint a 2022 óta tartó orosz–ukrán háború, vagy az 1991-ben zajlott Öböl-háború, vagy például a koronavírus-világjárvány. Az Öböl-háború 1 százalék körüli, az utóbbi 2020-ban a modellezések szerint 5,9 százalékos veszteséget okozott a globális GDP-ben.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.