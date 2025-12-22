Deviza
Megtévesztő kedvezmények gyanúja miatt indult vizsgálat a Douglas ellen

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Douglas-szal szemben, miután felmerült a gyanú, hogy az illatszerlánc akciós kampányai és „exkluzív” termékjelölései félrevezethetik a vásárlókat. A hatóság azt vizsgálja, hogy Douglas ígért nagy árengedményei és a kizárólagosságra utaló kommunikáció valós alapokon nyugszanak-e.
VG
2025.12.22, 14:14
Frissítve: 2025.12.22, 14:38

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Parfümerie Douglas Illatszer Kereskedelmi Kft.-vel (Douglas) szemben. A GVH gyanúja szerint a vállalkozás akciótartási gyakorlata és kommunikációja, illetve exkluzivitásra vonatkozó állításai megtéveszthetik a fogyasztókat.

Frankfurt,germany-sept,11:douglas,Store,By,Main,River,On,September,11,2015,In
Megtévesztő kedvezmények gyanúja miatt indult vizsgálat a Douglas ellen / Fotó: Vytautas Kielaitis

A Gazdasági Versenyhivatal azzal a gyanúval indított versenyfelügyeleti eljárást a Douglas-szal szemben, hogy a cég megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

A vállalkozás az „Akár …-%” kedvezménnyel hirdetett akciói során azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy akár 30–70 százalékos kedvezményre is szert tehetnek, annak ellenére, hogy az érintett termékek valószínűsíthetően egyáltalán nem voltak elérhetők a maximális kedvezménnyel.

A cég akciótartási gyakorlatában emellett olyan rendszerszintű hiányosságok lehetnek, amelyek eredményeként az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál. Ezek a gyakorlatok megnehezíthetik a fogyasztók tájékozott döntéshozatalát.

A GVH az előbbiek mellett azt is észlelte, hogy a Douglas mobilapplikációjában és weboldalán a „Douglas Exkluzív” és 2025 őszéig a „Douglas Online Exkluzív” címkékkel azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy az adott termékek csak nála kaphatóak, ez azonban a termékek jelentős részére nem igaz. A vállalkozás így valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal járt el az állítások valóságtartalmának ellenőrzésekor.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A nemzeti versenyhatóság a karácsony előtti időszak utolsó napjaiban is óva inti a fogyasztókat az impulzusvásárlásoktól.

Az online vásárlások során ajánlott körültekintően eljárni, ellenőrizni a webáruház megbízhatóságát, az általános szerződési feltételeket és más oldalak alternatív ajánlatait is.

Nyílik a világhírű lánc újabb üzlete Budapesten – komoly kihívót kaptak a nagy drogériák, az egyiknek főleg bele kell húznia

Máris új üzletet nyit Budapesten a Rituals, a holland alapítású drogérialánc. Az első, szeptemberben megnyílt és a második, októberben nyílt üzlet után harmadikként szintén egy forgalmas üzletközpontban jelennek meg. A Rituals-láncot olykor a DM és a Rossmann kihívójának tartják, de árukínálata alapján a Douglas-láncnak talán még komolyabb kihívójává válhat.

