Átalakulnak a 4iG kötvényei: nagyobb mozgásteret kap a vállalat

Módosul a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramja (NKP II.) keretében kibocsátott 4iG-kötvények feltételrendszere, miután a vállalatcsoport megállapodott erről a kötvények intézményi és banki befektetőivel – közölte a 4iG hétfőn a Budapesti Értéktőzsde weboldalán.

Megállapodott befektetőivel a 4iG az MNB növekedési kötvényprogramja keretében kibocsátott kötvényeinek feltételeiről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A megállapodás alapján

a kötvények tőketörlesztése a kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett a futamidő végén, 2031-ben egy összegben esedékes.

Az új feltételrendszer a finanszírozók részéről a társaság eredményes növekedési pályájának és megerősödött pénzügyi teljesítményének elismerését, valamint a befektetők hosszú távú bizalmát tükrözi a közlemény szerint.

Az új finanszírozási szerkezet összhangban áll a 4iG hosszú távú növekedési stratégiájával, miközben kiszámítható és stabil keretet biztosít a cégcsoport számára, növeli a pénzügyi mozgásterét, jelentős forrásokat szabadít fel a stratégiai prioritások számára, többek között az űr- és védelmi ipari, a távközlési és digitálisinfrastruktúra-beruházásokhoz, valamint célzott akvizíciókhoz.

A független hitelminősítőként eljáró Scope Ratings előzetes minősítési szolgáltatás keretében megvizsgálta az új konstrukciót, és változatlan hitelminősítés mellett kedvezőnek ítélte a likviditás javulását.

A 4iG 2021 és 2024 között kiemelkedő pénzügyi növekedést ért el, a csoportszintű árbevétel több mint hétszeresére, az EBITDA pedig közel húszszorosára nőtt. Ez a teljesítmény jól szemlélteti a 4iG nagyléptékű növekedését, eredménytermelő képességének megerősödését, valamint azt a pénzügyi stabilitást, amely megalapozta a kötvényprogram új feltételeinek kialakítását – írták a közleményben.