4iG Nyrt
vállalati kötvény

Átalakulnak a 4iG kötvényei: nagyobb mozgásteret kap a vállalat

Megállapodott befektetőivel a 4iG az MNB növekedési kötvényprogramja keretében kibocsátott kötvényeinek feltételeiről. Az új konstrukció szerint a 4iG a futamidő végén, 2031-ben egy összegben törleszti a tőkét, eközben pedig a kamatfizetés folyamatos marad. A lépés a vállalat pénzügyi megerősödését és a befektetők hosszú távú bizalmát jelzi.
VG/MTI
2025.12.22, 14:01
Frissítve: 2025.12.22, 14:09

Módosul a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramja (NKP II.) keretében kibocsátott 4iG-kötvények feltételrendszere, miután a vállalatcsoport megállapodott erről a kötvények intézményi és banki befektetőivel – közölte a 4iG hétfőn a Budapesti Értéktőzsde weboldalán.

220728_VG-4ig_03_VZ4iG 4ig
Megállapodott befektetőivel a 4iG az MNB növekedési kötvényprogramja keretében kibocsátott kötvényeinek feltételeiről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A megállapodás alapján 

a kötvények tőketörlesztése a kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett a futamidő végén, 2031-ben egy összegben esedékes.

Az új feltételrendszer a finanszírozók részéről a társaság eredményes növekedési pályájának és megerősödött pénzügyi teljesítményének elismerését, valamint a befektetők hosszú távú bizalmát tükrözi a közlemény szerint.

Az új finanszírozási szerkezet összhangban áll a 4iG hosszú távú növekedési stratégiájával, miközben kiszámítható és stabil keretet biztosít a cégcsoport számára, növeli a pénzügyi mozgásterét, jelentős forrásokat szabadít fel a stratégiai prioritások számára, többek között az űr- és védelmi ipari, a távközlési és digitálisinfrastruktúra-beruházásokhoz, valamint célzott akvizíciókhoz.

A független hitelminősítőként eljáró Scope Ratings előzetes minősítési szolgáltatás keretében megvizsgálta az új konstrukciót, és változatlan hitelminősítés mellett kedvezőnek ítélte a likviditás javulását.

A 4iG 2021 és 2024 között kiemelkedő pénzügyi növekedést ért el, a csoportszintű árbevétel több mint hétszeresére, az EBITDA pedig közel húszszorosára nőtt. Ez a teljesítmény jól szemlélteti a 4iG nagyléptékű növekedését, eredménytermelő képességének megerősödését, valamint azt a pénzügyi stabilitást, amely megalapozta a kötvényprogram új feltételeinek kialakítását – írták a közleményben.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei pénteken 4200 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 902 és 4965 forint között változott.

Rakétázik a 4iG, pattant a Mol, gyenge pályán a forint

Amerikai hírekre rakétázik a 4iG. A blue chipek közül pattant a Mol. Meglódult néhány kispapír: a Vienna Insurance, a Duna House, a Rába és a Zwack. Míg a forint gyengülő pályán mozog. Ázsiában hajnalban csúcsra futtatták az aranyat.

 

