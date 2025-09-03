Deviza
EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.5 -0.78% GBP/HUF453.51 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.63% PLN/HUF92.52 -0.31% RON/HUF77.53 -0.48% CZK/HUF16.11 -0.28% EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.5 -0.78% GBP/HUF453.51 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.63% PLN/HUF92.52 -0.31% RON/HUF77.53 -0.48% CZK/HUF16.11 -0.28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88% BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
streaming
Wednesday Addams
Netflix
sorozat

Wednesday tánca csak a kezdet volt – a Netflix Moments most minden jelenetet megoszthatóvá tesz

A Netflix Moments funkció a közösségi médiához igazodik, és könnyebbé teszi a sorozatok legjobb pillanatainak mentését. A Wednesday példája bizonyította, mekkora erő rejlik a megosztásokban. A Netflix új stratégiájának célja a közönség bevonása és a rajongói aktivitás növelése.
Gergely Máté
2025.09.03, 19:18
Frissítve: 2025.09.03, 20:44

A Netflix tudja, hogy a közönség ma már nemcsak sorozatokat néz, hanem megosztani is akarja kedvenc jeleneteit. A TikTok és az Instagram világában egy jól időzített klip sokkal messzebbre juthat, mint egy egész évad. Éppen ezért a streamingóriás egyre inkább a közösségi média logikájához igazítja szolgáltatását: a Moments funkció legújabb frissítésével a felhasználók saját kezűleg vághatják ki és menthetik el kedvenc részeiket.

Netflix Moments: új funkcióval vághatjuk és menthetjük kedvenc jeleneteinket
Netflix Moments: új funkcióval vághatjuk és menthetjük kedvenc jeleneteinket / Fotó: fireFX

A Moments funkció eredetileg 2023-ban indult, és lehetőséget adva a nézőknek, hogy elmentsék kedvenc jeleneteiket. Az új frissítés azonban szintet lép: mostantól a felhasználók nemcsak kijelölhetnek, hanem pontos kezdő- és végpontot állíthatnak be egy kliphez. Ez a lehetőség kizárólag mobilon érhető el, és a levágott videó automatikusan a My Netflix fülre kerül, ahonnan újra lejátszható vagy megosztható.

Az időzítés nem véletlen: a frissítés egybeesik a rendkívül népszerű Wednesday sorozat 2. évadának második felével.

A sorozat első évadából a főszereplő híres táncjelenete világszerte vírusként terjedt, mémek és TikTok-videók százait ihlette. A Netflix nyilvánvalóan erre az élményre épít: szeretné, ha a rajongók könnyebben vághatnák ki és terjeszthetnék a sorozat újabb emlékezetes pillanatait. A számok önmagukért beszélnek: a Wednesday a Netflix történetének legnézettebb sorozata, több mint 252 millió megtekintéssel. Nem csoda, hogy a szolgáltató pont ehhez köti a frissítést.

A Netflixnél nem állnak meg itt az újdonságok

A Moments mellett a Netflix átfogó megújuláson is dolgozik. A mobilos felület vertikális videófeedet kap, amely kísértetiesen hasonlít a TikTok görgethető formátumára, és teljesen új főoldalt is tesztelnek. Ez illeszkedik a cég szélesebb stratégiájába, amelyet a 2022-es stagnálás után indítottak el: hirdetéses olcsóbb előfizetés, jelszómegosztás elleni lépések, valamint folyamatos új funkciók mind hozzájárultak ahhoz, hogy 

a Netflix januárban már 300 millió fizető előfizetőről számolhatott be.

A Netflix célja egyértelmű: megőrizni vezető szerepét a streamingpiacon úgy, hogy közben beépíti a közösségi média sikerreceptjeit. A Moments frissítése egyszerre kedvez a rajongóknak és erősíti a platform láthatóságát a közösségi médiában. Ha a Wednesday táncjelenet ekkora hullámokat kavart, ki tudja, melyik pillanat lesz a következő, amelyet a világ megoszt és újranéz?

Streamelni tudni kell – szárnyal a Netflix: reklám- és technológiai forradalom jellemzi eddig az évet

A Netflix 2025 első két negyedévében a várakozásokat felülmúló eredményeket közölt: a második negyedéves bevételek éves szinten 16 százalékkal nőttek, elérve a 11,08 milliárd dollárt, míg a részvényenkénti eredmény 7,19 dollár lett – szintén jobb az elemzői várakozásoknál. A cég éves árbevételi előrejelzését is emelte: most 44,8 és 45,2 milliárd dollár közé várja, az eredeti 43,5–44,5 milliárd dolláros sáv helyett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu