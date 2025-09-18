Deviza
EUR/HUF388.65 -0.35% USD/HUF328.52 -0.39% GBP/HUF448.43 -0.27% CHF/HUF416.32 -0.5% PLN/HUF91.3 -0.4% RON/HUF76.68 -0.38% CZK/HUF15.98 -0.32% EUR/HUF388.65 -0.35% USD/HUF328.52 -0.39% GBP/HUF448.43 -0.27% CHF/HUF416.32 -0.5% PLN/HUF91.3 -0.4% RON/HUF76.68 -0.38% CZK/HUF15.98 -0.32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,167.25 +0.82% MTELEKOM1,862 -0.32% MOL2,818 +0.28% OTP29,040 +1.52% RICHTER9,930 +0.6% OPUS546 +1.1% ANY6,960 +0.86% AUTOWALLIS154 -0.32% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,204.06 -0.3% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,151.96 +0.36% BUX100,167.25 +0.82% MTELEKOM1,862 -0.32% MOL2,818 +0.28% OTP29,040 +1.52% RICHTER9,930 +0.6% OPUS546 +1.1% ANY6,960 +0.86% AUTOWALLIS154 -0.32% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,204.06 -0.3% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,151.96 +0.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
számla
Szerbia
nyereményjáték
szürkegazdaság
pénztárgép

Nyereményjátékkal lépnek fel a szürkegazdaság ellen a szomszédban

A szürkegazdaság elleni küzdelem részeként kezdeményezték ezt a nyereményjátékot Szerbiában, még 2017-ben. Kezdetben pénztárgépi számlákat kellett gyűjteni és borítékban beküldeni, később digitalizálták a nyereményjátékot.
Tóth Péter, Vajdaság
2025.09.18, 10:08
Frissítve: 2025.09.18, 10:52

Szeptember 20-án 18 órakor lesz a „Vedd el a nyugtát, és nyerj!” elnevezésű szerbiai nyereményjáték új körének első sorsolása. Az állami televízió, a Szerbiai Rádió és Televízió egyes csatornáján ezúttal is, mint mindig, élőben közvetítik az eseményt – jelentette be a pénzügyminisztérium. Ebben az aktuális körben május 1. óta lehet egy applikáción keresztül a számlákat bevinni. A pénzügyminisztérium adatai szerint eddig már valamivel több mint 129 millió számlát rögzítettek, 376 ezer felhasználó fiókjából. Minden 2025. január 1. után kiállított számla egyfajta sorsjegyként részt vesz a sorsolásban, az értékétől függetlenül. Eddig mindig tíz belgrádi lakást sorsoltak ki, most a nyereményalapot 10 autóval – öt hibrid és öt elektromos Fiat Grande Panda modellel – bővítették. Az előző hét ciklus alatt összesen 85 új építésű belgrádi lakást sorsoltak ki. A nyereményalap – az autókon kívül – most öt darab háromszobás, 91 négyzetméteres, többszintes belgrádi lakást is tartalmaz, melyeknek a becsült értéke csaknem 1,2 millió euró. 

Nyereményjáték,vedd el a nyugtát és nyerj
Nyereményjátékkal a szürkegazdaság ellen / Fotó: rts.rs

Nyereményjátékkal a szürkegazdaság ellen

A szürkegazdaság elleni küzdelem részeként kezdeményezték a nyereményjátékot még 2017-ben. „Ez a harc rendkívül fontos, hiszen az adóbevételeket az állam kórházak, iskolák, utak, tudományos és technológiai parkok építésére, valamint a bérek és nyugdíjak további növelésére fordíthatja” – tette közzé a tárcavezető. 

Az új körben a résztvevőknek szintén a „Vedd el a nyugtát, és nyerj!” alkalmazáson keresztül kell regisztrálniuk. Minden készpénzmentes fizetéssel kiállított számla egyedi kódot kap, amely egy további, extra kódot biztosít a felhasználó számára. Ennek köszönhetően megduplázódik a nyerési lehetőség. Minél több számlát szkennel be valaki, annál nagyobb az esélye, hogy nyerjen. Az adóhatóság által kifejlesztett – a Google Play, Apple és Huawei áruházakból letölthető – applikációval csak be kell szkennelni a nyugta kódját, ezzel máris részt vesz a felhasználó a nyereményjátékban, melyet 2017 óta minden évben megszerveztek Szerbiában. 

Kezdetben pénztárgépi számlákat kellett gyűjteni és borítékban beküldeni, később digitalizálták a nyereményjátékot. 

Így a polgárok is nyomást gyakorolnak a kereskedőkre és a vendéglátósokra, hogy kiadják a nyugtát. Becslések szerint a nyereményjátéknak köszönhetően mintegy 3-7 százalékkal sikerült már eddig is csökkenteni a szürkegazdaság részarányát. A sikerhez nyilván hozzájárul az is, hogy a lakosság körében népszerűek a szerencsejátékok, a fogadóirodák sorra nyílnak, és nagy forgalmat jegyeznek. 

Szerbiában az elemzések szerint a szürkegazdaság, azon belül az adófizetés elkerülése leginkább az építőiparra és a kereskedelemre jellemző, a vendéglátóipar és a magánegészségügy is érintett. Az áfafizetést csak úgy lehet elkerülni, hogy nem adnak nyugtát, hiszen a pénztárgépek a kiadott számlát azonnal rögzítik, és továbbítják az adatot a pénzügyminisztérium szerverére. 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu