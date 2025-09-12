Az európaiak szemébe mondta Amerika, mit akar tenni az orosz gázzal és olajjal: egyből Magyarországgal és Szlovákiával vágtak vissza

Az amerikai energiaügyi miniszter az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatának kivezetésére szólította fel az európai országokat. Az orosz fosszilis tüzelőanyagok még megmaradt európai vásárlóinak ehelyett az Amerikai Egyesült Államoktól kellene vásárolniuk – jelentette ki Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter egy brüsszeli energiaügyi rendezvényen, amelyről a Politico című brüsszeli hírportál számolt be pénteken.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter keményen fogalmazott az orosz energiával kapcsolatban / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

A beszámoló szerint a rendezvényen Chris Wright azt mondta, hogy Európa számára előnyösebb lenne, ha a barátaitól szerezné be az ellátásához szükséges energiát.

A hírportál azon kérdésére, hogy az olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek ellenezték az Európai Bizottság erőfeszítéseit az orosz gáz fokozatos kivezetésére, végleg fel kell-e hagyniuk oroszországi vásárlásaikkal, az amerikai miniszter úgy válaszolt, hogy ki akarják szorítani az orosz gázt. Donald Trump amerikai elnök, egész Amerika és az Európai Unió minden nemzete véget akar vetni az orosz–ukrán háborúnak – jelentette ki Wright, aki hozzátette, hogy minél jobban meg tudják szüntetni Oroszország képességét a gyilkos háború finanszírozására, annál jobb mindannyiunknak.

Az amerikai különmegbízott arra is felszólította az európai országokat, hogy találjanak alternatívát az orosz atomenergiával szemben, mondván: „azt akarjuk, hogy a nukleáris technológia az Egyesült Államokból vagy magából az EU-ból származzon”.

Megvan az első nyugati politikus, aki megértette, miért vesz Magyarország az oroszoktól energiát

Csütörtökön Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonhívást intézett Szijjártó Péterhez. Az amerikai–magyar félórás beszélgetés az ukrán–orosz háborút lezáró békefolyamatokról szólt. Az X-oldalán mindkét politikus pozitívan nyilatkozott a találkozót követően.

Great call with @SecRubio. Encouraging to hear that despite recent escalations, @realDonaldTrump stands firm in his mission to bring peace to Ukraine and has not given up. Hungary continues to support his efforts. https://t.co/ggTn0p4BcK — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 12, 2025

„Marco Rubio az első és talán mindeddig az egyetlen nyugati politikus, akitől hallhattam azt a racionális érvet visszaigazolni, hogy bizony az infrastruktúra, a földrajz, a fizikai valóság nem hagyható figyelmen kívül akkor, amikor energiaellátási kérdésekről beszélünk” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, aki úgy értékelt, hogy egy kifejezetten jó, baráti, majd félórás telefonbeszélgetést folytattak amerikai partnerével, amelynek tehát a legfontosabb tanulsága, hogy Donald Trump továbbra is kitart a béke-erőfeszítései mellett, és nem adja fel azokat.