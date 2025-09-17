Az oroszok az utolsó falakat döntögetik Ukrajnában — négy fronton is áttörtek, a harcok felgyorsultak

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, valamint több lőszer-, üzemanyag- és anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 357 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot a Fekete-tenger északnyugati részén — közölte az orosz RIA hírügynökség.

Az emberáldozatok mellett hatalmas mennyiségű fegyver, lőszer és egyéb harci jármű veszik oda az orosz és ukrán frontvonalon is / Fotó: Olesya Kurpyayeva / AFP

Logisztikai célpontokat támadnak az oroszok

További tragikus adat, hogy a háborús övezetben több mint 1550 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az elmúlt nap folyamán történt harci cselekményekben.

Vlagyimir Rogov, az Új Régiók Integrációkoordinációs Tanácsának társelnöke a RIA hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy csapás érte az ukrán hadsereg szállítási logisztikai csomópontját Zaporizzsja városban. Az orosz hadsereg a helyi autógyár területén nehéz-tehergépjárművek hangárjait támadta, valamint a javítóbázist és egy egykori gimnáziumot, amelyben katonai raktárt létesítettek.

Vasútállomást és hőerőművet is ért dróntámadás

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” kijelentette, hogy a Cserkaszi megyei Szmilában a rakéták és drónok számára irányítórendszereket gyártó Orizon üzemet érte támadás, Poltava megyében, Poltava-Pivdenna állomásnál a mozdonyjavító üzemet, a poltavai légibázist, Kropivnickijben (a korábbi Kirivográdban) a vasútállomást és a hőerőművet.

A helyi hatóságok az újonnan orosz fennhatóság alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A herszoni régióban a Dnyeper orosz ellenőrzés alatt álló bal partján lévő településeket az elmúlt nap folyamán 105 drón- és tüzérségi támadás érte.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy Asztrahanyban őrizetben vett egy észak-afrikai férfit, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából kémtevékenységet folytatott.

Az aeroflot újjáéled a háború ellenére is

Krasznodar repülőterén ugyanakkor szerdán, hároméves szünet után, leszállt az első polgári utasszállító, az Aeroflot légitársaság Moszkvából érkezett járata — írja az Izvesztyija.

A repülőtér működését, 12 hasonló oroszországi létesítményével együtt, biztonsági okokból függesztették fel az ukrajnai háború első napján, 2022. február 24-én.

Közülük korábban csak az elisztai és a gelendzsiki újította fel a működését, tavaly májusban, illetve idén júliusban.