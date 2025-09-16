Éles üzenetet küldött a hadiipari óriás vezetője – „nőjön már fel Európa, nem játszhatunk kisfiúként Washingtonnal!"

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója éles üzenetet fogalmazott meg a londoni DSEI védelmi kiállításon: Európának nem szabad alárendelt szerepet játszania az Egyesült Államok mellett. Mint mondta, a kontinensnek „fel kell nőnie”, hogy egyenrangú partnerként állhasson Washington mellett.

A német Rheinmetall vezérigazgatója szerint Európának önálló súlyt kell mutatnia a védelmi iparban, nem pedig az Egyesült Államok kistestvéreként viselkednie / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nem lehetünk a kisfiú, aki az óriással dolgozik

– fogalmazott Papperger a Breaking Defense-nek adott interjúban.

A német hadiipari vezető szerint a kontinens biztonságát nem lehet kizárólag amerikai fegyverekre bízni, ugyanakkor az sem működne, ha Európa teljesen önálló megoldásokban gondolkodna. A Rheinmetall ezért a két irányt ötvözi: amerikai technológiát integrál európai rendszerekbe. Jó példa erre a cég és a Lockheed Martin együttműködése a Hellfire Longbow és JAGM rakétákkal felszerelt új páncéltörő járműnél, valamint az F–35 vadászgépek németországi gyártásánál.

A Rheinmetall az európai fegyverkezés élére állna

Papperger azt is hangsúlyozta, hogy Németország kulcsszerepet játszik az újrafegyverkezésben. Berlin védelmi költségvetése 2029-re elérheti a 160 milliárd eurót, amivel az ország igyekszik ledolgozni az évtizedes lemaradást. Az ukrajnai háború nyomán felerősödött fegyverkezési hullám Európa-szerte rekordberuházásokat indított, de Papperger szerint a kontinens csak akkor lehet hiteles, ha saját fejlesztésekkel és gyártással is belép a nagyok közé.

A Rheinmetall több más nagy amerikai céggel is tárgyal közös programokról, köztük a Lockheed Martinnal, a Boeinggal és az Andurillal a Collaborative Combat Aircraft (CCA) drónprojekt kapcsán.

A vállalatvezető szerint a német hadseregnek körülbelül 400 ilyen drónra lesz szüksége, ami jelzi: Európa nem csak költeni, hanem építeni is akar.

A hangsúly világos: nem Amerika ellenében, hanem mellette kell megerősödnie Európának. De mindezt nem alárendeltként, hanem önálló erőközpontként – ahogy Papperger fogalmazott, a „kisfiú” szerepe helyett felnőtt partnerként.