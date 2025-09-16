Deviza
EUR/HUF389.56 0% USD/HUF328.73 -0.76% GBP/HUF448.83 -0.36% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.6 -0.14% RON/HUF76.94 +0.02% CZK/HUF16.02 +0.02% EUR/HUF389.56 0% USD/HUF328.73 -0.76% GBP/HUF448.83 -0.36% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.6 -0.14% RON/HUF76.94 +0.02% CZK/HUF16.02 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,877.82 -0.76% MTELEKOM1,860 -1.9% MOL2,800 -0.43% OTP29,010 +0.03% RICHTER9,895 -2.42% OPUS552 +1.28% ANY7,140 -0.83% AUTOWALLIS154 -2.84% WABERERS5,080 0% BUMIX9,167.45 -1.35% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,143.93 -1.07% BUX99,877.82 -0.76% MTELEKOM1,860 -1.9% MOL2,800 -0.43% OTP29,010 +0.03% RICHTER9,895 -2.42% OPUS552 +1.28% ANY7,140 -0.83% AUTOWALLIS154 -2.84% WABERERS5,080 0% BUMIX9,167.45 -1.35% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,143.93 -1.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Rheinmetall
európai hadiipar
Armin Papperger
fegyverkezési verseny

Éles üzenetet küldött a hadiipari óriás vezetője – „nőjön már fel Európa, nem játszhatunk kisfiúként Washingtonnal!"

Armin Papperger szerint a német haderő újraépítése, valamint a közös európai–amerikai fegyverprogramok egyaránt kulcstényezők a kontinens biztonságában. A német Rheinmetall vezérigazgatója szerint Európának önálló súlyt kell mutatnia a védelmi iparban, nem pedig az Egyesült Államok kistestvéreként viselkednie.
VG
2025.09.16., 17:24

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója éles üzenetet fogalmazott meg a londoni DSEI védelmi kiállításon: Európának nem szabad alárendelt szerepet játszania az Egyesült Államok mellett. Mint mondta, a kontinensnek „fel kell nőnie”, hogy egyenrangú partnerként állhasson Washington mellett.

Rheinmetall - Annual press conference
A német Rheinmetall vezérigazgatója szerint Európának önálló súlyt kell mutatnia a védelmi iparban, nem pedig az Egyesült Államok kistestvéreként viselkednie / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nem lehetünk a kisfiú, aki az óriással dolgozik

– fogalmazott Papperger a Breaking Defense-nek adott interjúban.

A német hadiipari vezető szerint a kontinens biztonságát nem lehet kizárólag amerikai fegyverekre bízni, ugyanakkor az sem működne, ha Európa teljesen önálló megoldásokban gondolkodna. A Rheinmetall ezért a két irányt ötvözi: amerikai technológiát integrál európai rendszerekbe. Jó példa erre a cég és a Lockheed Martin együttműködése a Hellfire Longbow és JAGM rakétákkal felszerelt új páncéltörő járműnél, valamint az F–35 vadászgépek németországi gyártásánál.

A Rheinmetall az európai fegyverkezés élére állna

Papperger azt is hangsúlyozta, hogy Németország kulcsszerepet játszik az újrafegyverkezésben. Berlin védelmi költségvetése 2029-re elérheti a 160 milliárd eurót, amivel az ország igyekszik ledolgozni az évtizedes lemaradást. Az ukrajnai háború nyomán felerősödött fegyverkezési hullám Európa-szerte rekordberuházásokat indított, de Papperger szerint a kontinens csak akkor lehet hiteles, ha saját fejlesztésekkel és gyártással is belép a nagyok közé.

A Rheinmetall több más nagy amerikai céggel is tárgyal közös programokról, köztük a Lockheed Martinnal, a Boeinggal és az Andurillal a Collaborative Combat Aircraft (CCA) drónprojekt kapcsán. 

A vállalatvezető szerint a német hadseregnek körülbelül 400 ilyen drónra lesz szüksége, ami jelzi: Európa nem csak költeni, hanem építeni is akar.

A hangsúly világos: nem Amerika ellenében, hanem mellette kell megerősödnie Európának. De mindezt nem alárendeltként, hanem önálló erőközpontként – ahogy Papperger fogalmazott, a „kisfiú” szerepe helyett felnőtt partnerként.

Feltámad a német hadiflotta: korszakos felvásárlást jelentett be a Rheinmetall – új szakasz a fegyverkezésben

Hadihajógyártó részleget vett a német vállalat. A Rheinmetall részvényei 1,9 százalékkal emelkedtek a bejelentés hírére.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11991 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
miniszterelnök

Orbán Viktor zűrös körülményekről beszélt, és kimondta a varázsszót – Lázár János is szóba került – videó!

A miniszterelnök a Sipos Márton Sportuszoda átadásán vett részt.
2 perc
Rheinmetall

Éles üzenetet küldött a hadiipari óriás vezetője – „nőjön már fel Európa, nem játszhatunk kisfiúként Washingtonnal!"

Armin Papperger szerint a német haderő újraépítése, valamint a közös európai–amerikai fegyverprogramok egyaránt kulcstényezők a kontinens biztonságában.
2 perc
ukrán menekültek

Brüsszel már szervezi az ukrán menekültek hazatérését, ezerrel osztogatja a feladatokat – ebbe belegebednek a tagállamok

A hazatérés előkészítése is a tagállamok feladata lesz.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu