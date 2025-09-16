Profitot realizáltak a rövid távon játszó spekulánsok

Messze túlfutott a Rába árfolyama az 1789 forintos ajánlati áron, amelyet a múlt hét elején kínált a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt., mivel tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, s egyúttal kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Úgy tűnik, a piac az ajánlatnál jobb befektetésnek tartja a Rábát.

Mennyit is ér egy Rába-befektetés? / Fotó: Kallus György

Profitrealizálás indult

A Rába részvényárfolyama már a múlt héten nagyon megszaladt, a hét elején pedig már a 2500 forintos szintet közelítette. Ráadásul kiugró forgalommal. Alig meglepő, hogy kedden profitrealizálás indult a kispapír piacán. Napközben 2140 forintnál is járt a jegyzés, délután valamelyest csillapodott a habzás, és 2240 forintig emelkedett a kurzus, de még ez is bő 3 százalékos csúszka. Eközben a napi forgalom az 50 millió forintot közelítette.

A fórumozó kisbefektetők úgy vélték, hogy

a rövid távon spekulálók szállnak ki a papírból,

ám ez sem okozott árfolyamzuhanást. Mert 2150 forintnál mindig megjelentek a vevők.

Egy hete tart a spekuláció

A múlt heti felvásárlási sztori alaposan felforgatta a Rába piacát: a kurzus azonnal átugrotta a nyilvános vételi ajánlatot. Megindult a spekuláció: vajon tartani érdemes a részvényt, vagy jobb elfogadni az ajánlatot. Sokan azon keseregtek, hogy pár hete eladták az alvó papírban fekvő pakettjüket, így lemaradtak a raliról. Az is a befektetői morfondirozás tárgyát képezte, hogy vajon a 4iG vagy a Rába vétele a jobb döntés?

A Rába mellett szólhat, hogy még mindig jelentős vagyona van a társaságnak. Az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladja az 1800 forintot. Továbbá egy ilyen együttműködés keretében komoly megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártókapacitásokat, illetve beruházásokra is számíthatnak. Ami