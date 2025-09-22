Az osztrákok kimondták: a multik könyörtelenül megvámolják a kis országokat - de a Szabadságpárt ennél is nagyobb bajt lát

A kormánykoalíciótag szociáldeomkrata SPÖ bejelentette, hogy új intézkedéseket hoz az infláció ellen – azonban csak akkor, ha az infláció nem csökken 2 százalék alá. „Politikánkat úgy alakítjuk, hogy javítsuk az emberek életkörülményeit” – mondta Andreas Babler osztrák kancellárhelyettes a Kronen Zeitungnak. Kiemelte, hogy az évet a magas élelmiszer- és energiaárak elleni küzdelem jegyében fogják tölteni. A háttér: az osztrák gazdaság bajban van, a koalíciós kormány fél év alatt elvesztette többségét a szavazói támogatottságban, és az osztrákok rosszérzéseihez jócskán hozzájárul a drágulás felgyorsulása.
„Az első hét hónapban több intézkedést hajtottunk végre az infláció ellen, mint az elmúlt hét évben az SPÖ nélküli két kormány összesen” – nyilatkozta Philip Kucher, az SPÖ klubelnöke. Példaként említette többek között a kereskedelmi vállalatok ellen indított pert a kedvezménycsalás miatt, a bérleti szerződések időtartamának legalább öt évre történő meghosszabbítását és a szabályozott bérleti díjak árfékét.
Napokkal korábban Markus Marterbauer (SPÖ) pénzügyminiszter jelentette be, hogy fellép az úgynevezett „osztrák felár” ellen. Megemlítette, hogy a nemzetközi márkák áruit forgalmazó vállalatok a kisebb országokban magasabb árakat kérnek, mint a nagy országokban, ami árfelhajtó hatású. Bizonyos márkás áruk Ausztriában 15-20 százalékkal drágábbak, mint Németországban.
Ha ezek az intézkedések nem lesznek elegendők ahhoz, hogy az inflációt jövőre két százalék alá szorítsuk, további intézkedéseket fogunk hozni. A két százalék kötelező, minden, ami ennél több, nem elég
— mondta.
A tavalyi évben a havi fogyasztói árindex is emelkedett, amely tisztán jelezte, hogy a pénztárcák továbbra is érzékenyen reagálnak az áremelkedésekre. Az osztrák infláció augusztusban a legmagasabb szintre ugrott 2024 márciusa óta, elsősorban a lakhatás, a közművek és az üzemanyagok drágulása miatt.
A statisztikai hivatal korábbi közzétett végleges adatai szerint a fogyasztói árak éves növekedési üteme augusztusban 4,1 százalékra gyorsult, míg júliusban még 3,6 százalékot mértek. A kormány az őszi-téli időszakban arra koncentrál, hogy megfékezze az inflációt, hiszen az augusztusban mért adat a legmagasabb osztrák inflációs szint fél év alatt, és az előzetes becslésekkel teljes összhangban áll.
Az osztrák Szabadságpárt vezetője (FPÖ) hétfőn kemény bírálatokkal illette az SPÖ inflációval kapcsolatos bejelentéseit.
Babler és az egész rendszer a valódi inflációs hajtóerő ebben az országban. Csökkentik a családok, a nyugdíjasok és az összes teljesítményt nyújtó személy juttatásait, de nem az illegális bevándorlókét, és nem a milliárdokat, amelyeket az EU-nak vagy Ukrajnának fizetnek. Nem az infláció ellen küzdenek, ők maguk az infláció
– mondta Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.