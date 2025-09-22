Az osztrákok kimondták: a multik könyörtelenül megvámolják a kis országokat - de a Szabadságpárt ennél is nagyobb bajt lát

A kormánykoalíciótag szociáldeomkrata SPÖ bejelentette, hogy új intézkedéseket hoz az infláció ellen – azonban csak akkor, ha az infláció nem csökken 2 százalék alá. „Politikánkat úgy alakítjuk, hogy javítsuk az emberek életkörülményeit” – mondta Andreas Babler osztrák kancellárhelyettes a Kronen Zeitungnak. Kiemelte, hogy az évet a magas élelmiszer- és energiaárak elleni küzdelem jegyében fogják tölteni. A háttér: az osztrák gazdaság bajban van, a koalíciós kormány fél év alatt elvesztette többségét a szavazói támogatottságban, és az osztrákok rosszérzéseihez jócskán hozzájárul a drágulás felgyorsulása.

Az osztrák kormány különböző módokon dacol az inflációval / Fotó: Shutterstock

Intézkedéssorozat a krízishelyzet kezelésére

„Az első hét hónapban több intézkedést hajtottunk végre az infláció ellen, mint az elmúlt hét évben az SPÖ nélküli két kormány összesen” – nyilatkozta Philip Kucher, az SPÖ klubelnöke. Példaként említette többek között a kereskedelmi vállalatok ellen indított pert a kedvezménycsalás miatt, a bérleti szerződések időtartamának legalább öt évre történő meghosszabbítását és a szabályozott bérleti díjak árfékét.

Megakadályoznák az osztrák felárat

Napokkal korábban Markus Marterbauer (SPÖ) pénzügyminiszter jelentette be, hogy fellép az úgynevezett „osztrák felár” ellen. Megemlítette, hogy a nemzetközi márkák áruit forgalmazó vállalatok a kisebb országokban magasabb árakat kérnek, mint a nagy országokban, ami árfelhajtó hatású. Bizonyos márkás áruk Ausztriában 15-20 százalékkal drágábbak, mint Németországban.

Ha ezek az intézkedések nem lesznek elegendők ahhoz, hogy az inflációt jövőre két százalék alá szorítsuk, további intézkedéseket fogunk hozni. A két százalék kötelező, minden, ami ennél több, nem elég

— mondta.

Már nem csupán játék és mese

A tavalyi évben a havi fogyasztói árindex is emelkedett, amely tisztán jelezte, hogy a pénztárcák továbbra is érzékenyen reagálnak az áremelkedésekre. Az osztrák infláció augusztusban a legmagasabb szintre ugrott 2024 márciusa óta, elsősorban a lakhatás, a közművek és az üzemanyagok drágulása miatt.