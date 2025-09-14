Ausztria akkora bajban van, amit még ebben az évszázadban nem láttak, az okok gazdaságiak

Közvélemény-kutatást végeztetett az osztrák Kronen Zeitung, és az eredmény a lap szerint politikai földrengéssel ér fel, amelynek jelentős részben gazdasági bajok az okozói. Ilyen ebben az évszázadban még nem történt az országgal – írják –, csak hat hónap telt el, és a kormánykoalíció elvesztette többségét. Emlékezetes: a kormányból kihagyták a magyar Fideszhez hasonlóan a Patrióták pártcsaládjához tartozó jobboldali Szabadságpártot. Az osztrák politika vigasztalan képet nyújt, a gazdaság már régebb óta.

Osztrák politika: most már emiatt is főhet Christian Stocker ÖVP-s kancellár feje, a gazdasági problémák pedig adottak / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A poll szerint most az osztrákok 45 százalékának már az a félelme, hogy a kormány kitölti ciklusát, 61 százalékuk pedig nem lát esélyt fordulatra a kormány és az ország sorsában.

A kormánykoalíciót a két hagyományos nagy párt alkotja – a német Manfred Weber „módján” jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) –, a liberális NEOS párttal összeboronálva. Pedig a tavaly szeptember 29-i választáson a következő eredmény alakult ki:

Szabadságpárt (FPÖ) – 28,8 százalék

Osztrák Néppárt – 26,3

Szociáldemokrata Párt – 21,1

NEOS – 9,1

Zöldek (Die Grünen) – 8,2

A radikális jobboldal először győzött Ausztriában a második világháború óta, a kormányból mégis kihagyták a választók relatív többsége által legkedveltebb programot. A felmérés eredménye szerint ebből már rövid távon történelmi méretű fiaskó született.

A felmérés szerint a jelenlegi támogatottságok:

Szabadságpárt 36

ÖVP 21

SPÖ 18

NEOS 10

Zödek 11

Vagyis Orbán Viktor szövetségese egyre erősebb, a hagyományos nagy pártok egyre gyengébbek, és a kárukra még a kicsik is nyertek némi plusztámogatást.

Miközben az FPÖ a rendszerváltoztatási vágy révén nyer, az SPÖ történelmi mélypontra csuklik, az ÖVP pedig, úgy tűnik, kiégett

– foglalta össze Christoph Haselmayer, a kutatást végző IFDD vezetője.

Osztrák politika: az összeomlás okai gazdaságiak

Ami különösen elkeserítő – így az osztrák lap –, az az, hogy az osztrákok már nem hisznek az elkezdett megszorítóintézkedésekben és azokban a reformokban, amelyeket még csak terveznek.