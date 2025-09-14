Ausztria akkora bajban van, amit még ebben az évszázadban nem láttak, az okok gazdaságiak

Közvélemény-kutatást végeztetett az osztrák Kronen Zeitung, és az eredmény a lap szerint politikai földrengéssel ér fel, amelynek jelentős részben gazdasági bajok az okozói. Ilyen ebben az évszázadban még nem történt az országgal – írják –, csak hat hónap telt el, és a kormánykoalíció elvesztette többségét. Emlékezetes: a kormányból kihagyták a magyar Fideszhez hasonlóan a Patrióták pártcsaládjához tartozó jobboldali Szabadságpártot. Az osztrák politika vigasztalan képet nyújt, a gazdaság már régebb óta.
A poll szerint most az osztrákok 45 százalékának már az a félelme, hogy a kormány kitölti ciklusát, 61 százalékuk pedig nem lát esélyt fordulatra a kormány és az ország sorsában.
A kormánykoalíciót a két hagyományos nagy párt alkotja – a német Manfred Weber „módján” jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) –, a liberális NEOS párttal összeboronálva. Pedig a tavaly szeptember 29-i választáson a következő eredmény alakult ki:
A radikális jobboldal először győzött Ausztriában a második világháború óta, a kormányból mégis kihagyták a választók relatív többsége által legkedveltebb programot. A felmérés eredménye szerint ebből már rövid távon történelmi méretű fiaskó született.
A felmérés szerint a jelenlegi támogatottságok:
Vagyis Orbán Viktor szövetségese egyre erősebb, a hagyományos nagy pártok egyre gyengébbek, és a kárukra még a kicsik is nyertek némi plusztámogatást.
Miközben az FPÖ a rendszerváltoztatási vágy révén nyer, az SPÖ történelmi mélypontra csuklik, az ÖVP pedig, úgy tűnik, kiégett
– foglalta össze Christoph Haselmayer, a kutatást végző IFDD vezetője.
Ami különösen elkeserítő – így az osztrák lap –, az az, hogy az osztrákok már nem hisznek az elkezdett megszorítóintézkedésekben és azokban a reformokban, amelyeket még csak terveznek.
A közvélemény-kutató következtetése:
A belpolitika jelenleg egyfajta színjáték, amelyhez a polgárok nagy részének már rég nincs türelme. A kormány ezzel szemben inkább a látványra koncentrál, a PR-találkozóktól a felesleges repülőutakig, amelyek elsődlegesen a címlapokra kerülést szolgálják. De a kihívások – az infláció, az energiaárak, a biztonság – továbbra sem oldódtak meg.
A Világgazdaság írt róla: az inflációt tekintve Közép-Európa gyorsabb drágulásával elkülönül az unió többi részétől, ebben a tekintetben még az is mindegy, hogy egy ország tagja-e az euróövezetnek, vagy nem, és Ausztria most ehhez a körhöz csapódott.
Az augusztusi 4,1 százalékos osztrák éves infláció az EU keleti szárnyán tipikusnak mondható, nagyjából ennyi a magyar is. Az osztrákok számára azonban magas, a bérek alakulásához viszonyítva is, amit szintén tükröz a júliusra mért mindössze 0,4 százalékos éves növekedés az ausztriai kiskereskedelmi forgalomban, miután az energiaválság éveit ők is megszenvedték.
Az osztrák energiaárak augusztusban 5,9 százalékos emelkedést mutattak, és gyorsan drágulnak a szolgáltatások.
2025. 05. 14. A költségvetési hiány csökkentését tűzték ki célul a sógorok. Ausztria súlyos megszorító intézkedéseket jelentett be, több fontos területet is érint.
