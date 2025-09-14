Deviza
Szabadságpárt
közvéleménykutatási
FPÖ
ÖVP
Ausztria

Ausztria akkora bajban van, amit még ebben az évszázadban nem láttak, az okok gazdaságiak

Politikai földrengésként mutatja be az osztrák lap, a Kronen Zeitung a legfrissebb közvélemény-kutatást. Az osztrák politika ekkora fiaskót ebben az évszázadban még nem tapasztalt, a kormánykoalíció – amely kihagyta a választási győztes Szabadságpártot, a Fidesz szövetségesét – hat hónap alatt máris elveszítette többségét, a felsorolt okok zömében gazdasági természetűek.
Pető Sándor
2025.09.14., 12:11

Közvélemény-kutatást végeztetett az osztrák Kronen Zeitung, és az eredmény a lap szerint politikai földrengéssel ér fel, amelynek jelentős részben gazdasági bajok az okozói. Ilyen ebben az évszázadban még nem történt az országgal – írják –, csak hat hónap telt el, és a kormánykoalíció elvesztette többségét. Emlékezetes: a kormányból kihagyták a magyar Fideszhez hasonlóan a Patrióták pártcsaládjához tartozó jobboldali Szabadságpártot. Az osztrák politika vigasztalan képet nyújt, a gazdaság már régebb óta.

Osztrák politika: most már emiatt is főhet Christian Stocker ÖVP-s kancellár feje, a gazdasági problémák pedig adottak
Osztrák politika: most már emiatt is főhet Christian Stocker ÖVP-s kancellár feje, a gazdasági problémák pedig adottak / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A poll szerint most az osztrákok 45 százalékának már az a félelme, hogy a kormány kitölti ciklusát, 61 százalékuk pedig nem lát esélyt fordulatra a kormány és az ország sorsában.

A kormánykoalíciót a két hagyományos nagy párt alkotja – a német Manfred Weber „módján” jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) –, a liberális NEOS párttal összeboronálva. Pedig a tavaly szeptember 29-i választáson a következő eredmény alakult ki:

  • Szabadságpárt (FPÖ) – 28,8 százalék
  • Osztrák Néppárt – 26,3
  • Szociáldemokrata Párt – 21,1
  • NEOS – 9,1
  • Zöldek (Die Grünen) – 8,2

A radikális jobboldal először győzött Ausztriában a második világháború óta, a kormányból mégis kihagyták a választók relatív többsége által legkedveltebb programot. A felmérés eredménye szerint ebből már rövid távon történelmi méretű fiaskó született.

A felmérés szerint a jelenlegi támogatottságok:

  • Szabadságpárt 36
  • ÖVP 21
  • SPÖ 18
  • NEOS 10
  • Zödek 11

Vagyis Orbán Viktor szövetségese egyre erősebb, a hagyományos nagy pártok egyre gyengébbek, és a kárukra még a kicsik is nyertek némi plusztámogatást. 

Miközben az FPÖ a rendszerváltoztatási vágy révén nyer, az SPÖ történelmi mélypontra csuklik, az ÖVP pedig, úgy tűnik, kiégett

– foglalta össze Christoph Haselmayer, a kutatást végző IFDD vezetője.

Osztrák politika: az összeomlás okai gazdaságiak

Ami különösen elkeserítő – így az osztrák lap –, az az, hogy az osztrákok már nem hisznek az elkezdett megszorítóintézkedésekben és azokban a reformokban, amelyeket még csak terveznek.

A közvélemény-kutató következtetése:

A belpolitika jelenleg egyfajta színjáték, amelyhez a polgárok nagy részének már rég nincs türelme. A kormány ezzel szemben inkább a látványra koncentrál, a PR-találkozóktól a felesleges repülőutakig, amelyek elsődlegesen a címlapokra kerülést szolgálják. De a kihívások – az infláció, az energiaárak, a biztonság – továbbra sem oldódtak meg.

A Világgazdaság írt róla: az inflációt tekintve Közép-Európa gyorsabb drágulásával elkülönül az unió többi részétől, ebben a tekintetben még az is mindegy, hogy egy ország tagja-e az euróövezetnek, vagy nem, és Ausztria most ehhez a körhöz csapódott.

Az augusztusi 4,1 százalékos osztrák éves infláció az EU keleti szárnyán tipikusnak mondható, nagyjából ennyi a magyar is. Az osztrákok számára azonban magas, a bérek alakulásához viszonyítva is, amit szintén tükröz a júliusra mért mindössze 0,4 százalékos éves növekedés az ausztriai kiskereskedelmi forgalomban, miután az energiaválság éveit ők is megszenvedték.

Az osztrák energiaárak augusztusban 5,9 százalékos emelkedést mutattak, és gyorsan drágulnak a szolgáltatások. 

2025. 05. 14. A költségvetési hiány csökkentését tűzték ki célul a sógorok. Ausztria súlyos megszorító intézkedéseket jelentett be, több fontos területet is érint.

