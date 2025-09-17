Hiába a több tízmillió forintos fizetések, még mindig nincs elég pilóta

Egyre égetőbb problémát jelent a pilótahiány, és ez már a légi közlekedés szervezését, az utasellátást is alapvetően befolyásoló körülménnyé válik. Például Svájc nemzeti légitársasága, a Swiss bejelentette, hogy októberig mintegy 1400 járatot töröl a folyamatos pilótahiány miatt – írja az Origo. A polgári légi közlekedésben dolgozó pilótának lenni sokak karrierálma. Ám még ha valaki alkalmas is erre a munkakörre, képzésének költségei meglehetősen magasak – és ezt az országok átlagbéreihez mérten magas fizetésből kell utólag törlesztenie, ha olyan képzést választ, melynek pénzügyi modelljében ez a lehetőség rendelkezésére áll.

Rengeteg pilóta állhat munkába a következő években – feltéve, ha lesz belőlük elegendő / Fotó: Skycolors / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Így alakul a pilóta-átlagkereset

A lap összeállításában bemutatja, hogy az európai légitársasági pilóták fizetése széles skálán mozog, ami nagyrészt több tényezőtől – elsősorban a tapasztalattól – függ. Például az Egyesült Királyságban a brit Nemzeti Karrierszolgálat szerint a kezdő pilóták éves bruttó fizetése körülbelül 54 ezer eurótól (kb. 21 500 000 forint) indul, míg a jelentős tapasztalattal rendelkezők esetében 173 ezer euró (kb. 67 500 000 forint) körüli összegig terjed.

A tapasztalat szintén jelentős hatással van a pilóták keresetére.

Az ERI Gazdaságkutató Intézet (ERI) adatai szerint a több mint nyolcéves tapasztalattal rendelkező pilóták fizetése Európában gyakran 60-80 százalékkal magasabb, mint a mindössze egy–három éves tapasztalattal rendelkezőké.

Az ERI szerint 2025 júniusában 17 európai országot vizsgálva a pilóták éves bruttó átlagfizetése a romániai 32 299 eurótól (kb. 12 600 000 forint) a svájci 113 672 euróig (kb. 44 300 000 forint) terjedt.

Ám aktív pilótából most is kevés van, és a következő évekre vonatkozó friss előrejelzések jelentős növekedést jeleznek az irántuk való keresletben: a Boeing becslése szerint 2041-re körülbelül 122 ezer új pilótára lesz szükség az európai régióban, azaz minden évben nagyjából 6 ezer új pilótára. A világon pedig összesen mintegy 2,1 millió új alkalmazottra lesz szükség a következő húsz évben a légi közlekedésben, ideértve a pilóták mellett a szerelőket, légiutas-kísérőket és más alkalmazottakat.

