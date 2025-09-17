Deviza
EUR/HUF390.02 +0.08% USD/HUF329.06 +0.23% GBP/HUF449.64 +0.31% CHF/HUF418.24 +0.13% PLN/HUF91.68 -0.02% RON/HUF76.96 +0.01% CZK/HUF16.03 +0.07% EUR/HUF390.02 +0.08% USD/HUF329.06 +0.23% GBP/HUF449.64 +0.31% CHF/HUF418.24 +0.13% PLN/HUF91.68 -0.02% RON/HUF76.96 +0.01% CZK/HUF16.03 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,576.2 -0.3% MTELEKOM1,860 0% MOL2,802 +0.07% OTP28,810 -0.69% RICHTER9,870 -0.25% OPUS539 -2.41% ANY6,960 -2.59% AUTOWALLIS153.5 -0.33% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,233.89 +0.72% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,146.9 +0.14% BUX99,576.2 -0.3% MTELEKOM1,860 0% MOL2,802 +0.07% OTP28,810 -0.69% RICHTER9,870 -0.25% OPUS539 -2.41% ANY6,960 -2.59% AUTOWALLIS153.5 -0.33% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,233.89 +0.72% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,146.9 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pilóta
repülés
átlagkereset

Hiába a több tízmillió forintos fizetések, még mindig nincs elég pilóta

Úgy tűnik, nincs az a mennyiségű képzett pilóta, amennyit a polgári légi közlekedés iparága ne tudna azonnal felszívni, miközben – és nem mellesleg – európai viszonylatban a pilóták a legjobban fizetett szakemberek közé tartoznak. Még sincs belőlük elég, noha a Boeing előrejelzése szerint csak az európai légtérben évente hatezer új pilóta szolgálatba állása lenne a kívánatos.
VG
2025.09.17, 14:31
Frissítve: 2025.09.17, 15:20

Egyre égetőbb problémát jelent a pilótahiány, és ez már a légi közlekedés szervezését, az utasellátást is alapvetően befolyásoló körülménnyé válik. Például Svájc nemzeti légitársasága, a Swiss bejelentette, hogy októberig mintegy 1400 járatot töröl a folyamatos pilótahiány miatt – írja az Origo. A polgári légi közlekedésben dolgozó pilótának lenni sokak karrierálma. Ám még ha valaki alkalmas is erre a munkakörre, képzésének költségei meglehetősen magasak – és ezt az országok átlagbéreihez mérten magas fizetésből kell utólag törlesztenie, ha olyan képzést választ, melynek pénzügyi modelljében ez a lehetőség rendelkezésére áll.

Cockpit,Of,The,Modern,Passenger,Aircraft,In,Flight.,Pilots,Fly
Rengeteg pilóta állhat munkába a következő években – feltéve, ha lesz belőlük elegendő / Fotó: Skycolors / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Így alakul a pilóta-átlagkereset

A lap összeállításában bemutatja, hogy az európai légitársasági pilóták fizetése széles skálán mozog, ami nagyrészt több tényezőtől – elsősorban a tapasztalattól – függ. Például az Egyesült Királyságban a brit Nemzeti Karrierszolgálat szerint a kezdő pilóták éves bruttó fizetése körülbelül 54 ezer eurótól (kb. 21 500 000 forint) indul, míg a jelentős tapasztalattal rendelkezők esetében 173 ezer euró (kb. 67 500 000 forint) körüli összegig terjed.

A tapasztalat szintén jelentős hatással van a pilóták keresetére. 

Az ERI Gazdaságkutató Intézet (ERI) adatai szerint a több mint nyolcéves tapasztalattal rendelkező pilóták fizetése Európában gyakran 60-80 százalékkal magasabb, mint a mindössze egy–három éves tapasztalattal rendelkezőké.

Az ERI szerint 2025 júniusában 17 európai országot vizsgálva a pilóták éves bruttó átlagfizetése a romániai 32 299 eurótól (kb. 12 600 000 forint) a svájci 113 672 euróig (kb. 44 300 000 forint) terjedt.

Ám aktív pilótából most is kevés van, és a következő évekre vonatkozó friss előrejelzések jelentős növekedést jeleznek az irántuk való keresletben: a Boeing becslése szerint 2041-re körülbelül 122 ezer új pilótára lesz szükség az európai régióban, azaz minden évben nagyjából 6 ezer új pilótára. A világon pedig összesen mintegy 2,1 millió új alkalmazottra lesz szükség a következő húsz évben a légi közlekedésben, ideértve a pilóták mellett a szerelőket, légiutas-kísérőket és más alkalmazottakat.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu