Néhány száz dolláros fizetéstől milliós gázsikig vezetett Robert Redford színészi pályafutása

Miként lapunk megírta, 89 éves korában meghalt Robert Redford. A sztár Hollywood egyik állócsillaga volt, aki számos, közönség és kritikai sikert egyaránt arató filmben szerepelt, miközben rendezőként és producerként, valamint a Sundance Filmfesztivál megalapítójaként is maradandót alkotott az amerikai filmiparban és a független filmek világában egyaránt – írja az Origo. A lap a filmsztár halála kapcsán készített összeállítást Redford filmes fizetéseiről. A filmsztár vagyona a rendelkezésre álló információ szerint 200 millió dollár értékű lehet.

Robert Redford 89 éves korában halt meg, kb. 200 millió dollárt érhet hátrahagyott vagyona / Fotó: AFP

A milliós sztárgázsikig vezetett Robert Redford útja

1969-ben mutatták be minden idők egyik legsikeresebb amerikai westernjét, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című alkotást, melyben Paul Newmannel együtt Robert Redford is főszereplő volt. Munkájukért 750 ezer dollár körüli fizetést kaptak. A hatalmas sikeret aratott alkotásban nyújtott alakításáért Redford elnyerte a Brit Film- és Televíziós Akadémia díját (BAFTA), emellett hollywoodi státusza is végérvényesen megerősödött.

Az 1970-es évek pedig a színész-rendező sikerszériáját jelentették: kritikai és anyagi szempontból is egyaránt kiemelkedően sikeres filmekben szerepelt.

1974 és 1976 között pedig a box office első számú királyának választották a moziüzemeltetők, akik nemcsak tehetségét, hanem filmsztárstátuszának jövedelmezőségét is elismerték ezzel.

Robert Redford a hetvenes években három alkalommal nyerte el a Golden Globe-díjat.

Az 1973-as A nagy balhé című filmért, melyben Robert Redford ismét Paul Newman oldalán szerepelt, 500 ezer dollárt kapott, hasonló összeget, mint Newman gázsija. Ez ma körülbelül 3,5 millió dollárnak felel meg.

Karrierje második szakaszában már milliós gázsikat fizettek Redfordnak. Az 1993-as Tisztességtelen ajánlatért 4 millió dollárt kapott, a 2001-es Az utolsó erődért 11 millió dollárt, ami színészi karrierjének legmagasabb fizetése volt.

200 millió dollárra (kb. 68 milliárd forint) becsült vagyona filmes teljesítményéhez köthető.

