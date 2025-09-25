Túl a csúcson - mi jöhet a részvénypiaci rekordok után? - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Szünetet tartott az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac a közelmúltbeli rali után, a befektetők a hónap és negyedév végi portfólióátrendeződésekre készülnek. A japán jen új mélypontokat tesztelt az euróval, valamint a svájci frankkal szemben.

Portfólióátrendezéssel és profitrealizálással van elfoglalva a részvénypiac / Fotó: Anadolu via AFP

Az olajárak enyhén visszacsúsztak, miután előző este több mint 2 százalékkal hétéves csúcsokra ugrottak, és az amerikai nyersolajkészletek meglepő csökkenése fokozta az ellátási aggodalmakat Irak, Venezuela és Oroszország exportproblémái miatt.

Az S&P 500 és a Nasdaq határidős ügyletei 0,1 százalékkal emelkedtek; a befektetők a Fed tisztviselőinek soron következő nyilatkozataira figyelnek, különös tekintettel a kamatpályára vonatkozó véleményükre. Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke kijelentette, hogy további kamatcsökkentések valószínűleg szükségesek lesznek, de az időzítés továbbra sem egyértelmű.

A portfólióátsúlyozások mozgatják a részvénypiacot

Jerome Powell Fed-elnök óvatos hangot ütött meg a további lazításokkal kapcsolatban, miután a jegybank a múlt héten végrehajtotta az idei első kamatcsökkentést.

Az MSCI ázsiai csendes-óceáni részvényindexe 0,2 százalékkal csökkent, bár havi átlagban így is 5,5 százalékkal, negyedéves átlagban pedig 9 százalékos emelkedést mutat.

A japán Nikkei 0,1 százalékkal nőtt, a hónap során 7 százalékkal, a negyedév átlagában pedig 13 százalékkal emelkedett.

A kínai blue chipek stagnáltak,

a hongkongi Hang Seng index 0,2 százalékkal esett.

Attól függően, hogy az alapok havonta vagy negyedévente kötelesek újrasúlyozni, az átrendeződési folyamat eladásokhoz vezethet az amerikai és japán részvényekben

– mondta a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője. „Eközben a német és ausztrál részvénypiacok lehetnek az átrendeződés nyertesei” – tette hozzá.

Az amerikai részvénypiac második napja zárt mínuszban, a befektetők profitrealizálásba kezdtek a rekordmagas árfolyamok láttán. A határidős piacok továbbra is 92 százalék esélyt áraznak egy októberi Fed-kamatcsökkentésre, de

a várt összes lazítás mértéke 125 bázispontról 100 bázispontra mérséklődött az elmúlt hetekben.

Fókuszban az amerikai makroadatok és az államkötvényhozamok

A következő napokban az amerikai makroadatok kerülnek fókuszba, köztük

a Fed által preferált inflációs mutató, a PCE, a személyes fogyasztási kiadások indexe pénteken, valamint

a második negyedéves GDP végső becslése csütörtökön – mindez egy esetleges kormányzati leállás árnyékában. (Ez az államadósság nominális értékére vonatkozó törvényhozási megállapodástól függ, amelyről hagyományosan heves politikai vita szokott lenni az Egyesült Államokban.)

Az amerikai kötvénypiac ingadozott, mivel a piacok nagy mennyiségű új vállalati és államkötvény-kibocsátást kénytelenek felszívni.

A tízéves amerikai államkötvény hozama 4,1408 százalékon maradt, miután előző nap 3 bázisponttal emelkedett, visszafordítva a hétfői esést.

Az amerikai pénzügyi tárca csütörtökön 44 milliárd dollár értékben bocsát ki 7 éves kötvényeket, a hét eleji 5 és 2 éves aukciókat követően.