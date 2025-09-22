Megállíthatatlan az arany – a guru és a Goldman is a sárga fémre tesznek

Hatalmas lendülettel folytatja az erősödést az arany a hét első napján is, a határidős sárga fém jegyzése unciánként 1,4 százalékkal, 3757,9 dolláros rekordértékre, míg az azonnali arany 3726 dollárra emelkedett hétfő délelőtt.

Meddig száguld még az arany? / Fotó: Chris Ratcliffe

Dalio: a globális eladósodás fűti az arany piacát

A nemesfém árával párhuzamosan a Best of Gold Miners index, azaz az aranybányász cégek tőzsdemutatója is új, 239,75 pontos csúcsra hajrázott az olyan száguldó részvényeknek köszönhetően, mint az Agnico, a Kinross és az Endeavour Mining.

Az amerikai befektetőguru Ray Dalio az arany tartós további áremelkedésére számít. A Bridgewater Associates nemzetközi befektetőcég alapítója úgy látja, hogy az arany és a többi nem fiat pénzügyi eszköz értéke a fiat – azaz fizikai javakkal nem fedezett – devizákkal szemben folytatják diadalmenetüket.

A FutureChina Global Forum 2025 rendezvényen Dalio világossá tette , hogy a gyorsan növekvő globális adósság a hatalmas kormányzati kiadásokkal együtt egyre nagyobb nyomást gyakorol a vezető devizákra. Véleménye szerint különösen az Egyesült Államok fiskális politikája „fenntarthatatlan” , ami alááshatja a meglévő monetáris rendszer alapjait.

Hozzátehetjük, hogy Franciaország és Nagy-Britannia adósságnövekedése sem szívderítő, a fejlett világon belül jószerivel egyedül Olaszországból érkeztek kedvező hírek e téren az utóbbi időben.

Visszatérve az Egyesült Államokra, Dalio szerint a 2000 milliárd dolláros hiány, az 1000 milliárd dolláros kamatfizetések és a 9000 milliárd dolláros adósságátstrukturálás kezelése érdekében az amerikai kormányzatnak további 12 000 milliárd dollárnyi új adósságot kell felvennie.

Hiányzik a politikai akarat a fordulathoz

Bár úgy véli a probléma fokozatosan megoldható lenne, ha a kongresszus a költségvetési hiányt a GDP 3 százalékára korlátozná, ám mindkét pártból hiányzik az adóssághegy megfékezésére irányuló politikai akarat.

Mindezért a Bridgewater alapítója azt tanácsolja a befektetőknek, hogy

széleskörűen diverzifikáljanak,

s befektetéseik mintegy 10 százalékát fektessék aranyba.

Nem véletlenül emelkedett az arany ára idén már 40 százalékkal, amihez hasonlót amúgy 1979 óta nem látott a világ. Akkor az inflációs aggodalmak indították el a globális menekülést a nemesfémek felé.

Az arany és az ezüst az év legjobban teljesítő eszközei közé tartoztak – írja a Bloomberg is.

Számos tényező játszott ebben közre, például a Fed idei első kamatvágása, a jegybankok aranytartalékának növelése, illetve a tartós geopolitikai feszültségek is biztos menedékhelyre terelték a befektetők milliárdjait.