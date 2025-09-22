Megállíthatatlan az arany – a guru és a Goldman is a sárga fémre tesznek

Hatalmas lendülettel folytatja az erősödést az arany a hét első napján is, a határidős sárga fém jegyzése unciánként 1,4 százalékkal, 3757,9 dolláros rekordértékre, míg az azonnali arany 3726 dollárra emelkedett hétfő délelőtt.
A nemesfém árával párhuzamosan a Best of Gold Miners index, azaz az aranybányász cégek tőzsdemutatója is új, 239,75 pontos csúcsra hajrázott az olyan száguldó részvényeknek köszönhetően, mint az Agnico, a Kinross és az Endeavour Mining.
Az amerikai befektetőguru Ray Dalio az arany tartós további áremelkedésére számít. A Bridgewater Associates nemzetközi befektetőcég alapítója úgy látja, hogy az arany és a többi nem fiat pénzügyi eszköz értéke a fiat – azaz fizikai javakkal nem fedezett – devizákkal szemben folytatják diadalmenetüket.
A FutureChina Global Forum 2025 rendezvényen Dalio világossá tette , hogy a gyorsan növekvő globális adósság a hatalmas kormányzati kiadásokkal együtt egyre nagyobb nyomást gyakorol a vezető devizákra. Véleménye szerint különösen az Egyesült Államok fiskális politikája „fenntarthatatlan” , ami alááshatja a meglévő monetáris rendszer alapjait.
Hozzátehetjük, hogy Franciaország és Nagy-Britannia adósságnövekedése sem szívderítő, a fejlett világon belül jószerivel egyedül Olaszországból érkeztek kedvező hírek e téren az utóbbi időben.
Visszatérve az Egyesült Államokra, Dalio szerint a 2000 milliárd dolláros hiány, az 1000 milliárd dolláros kamatfizetések és a 9000 milliárd dolláros adósságátstrukturálás kezelése érdekében az amerikai kormányzatnak további 12 000 milliárd dollárnyi új adósságot kell felvennie.
Bár úgy véli a probléma fokozatosan megoldható lenne, ha a kongresszus a költségvetési hiányt a GDP 3 százalékára korlátozná, ám mindkét pártból hiányzik az adóssághegy megfékezésére irányuló politikai akarat.
Mindezért a Bridgewater alapítója azt tanácsolja a befektetőknek, hogy
Nem véletlenül emelkedett az arany ára idén már 40 százalékkal, amihez hasonlót amúgy 1979 óta nem látott a világ. Akkor az inflációs aggodalmak indították el a globális menekülést a nemesfémek felé.
Az arany és az ezüst az év legjobban teljesítő eszközei közé tartoztak – írja a Bloomberg is.
Számos tényező játszott ebben közre, például a Fed idei első kamatvágása, a jegybankok aranytartalékának növelése, illetve a tartós geopolitikai feszültségek is biztos menedékhelyre terelték a befektetők milliárdjait.
A nagyobb bankok – köztük az amerikai Goldman Sachs – eközben jelezték, hogy akárcsak Dalio, további árfolyamnyereséget várnak.
A technikai kép is meglehetősen biztató, a nemesfémek kurzusát a további várható kamatcsökkentések is hajtják
– mondta a hírügynökségnek Soni Kumari, az ausztrál ANZ Group árupiaci stratégája.
Az ezüst esetében az unciánkénti 43 dolláros, az aranynál már a 3708 dolláros szint áttörése is arra utal, hogy a jegyzés folytatja a hegymenetet.
A héten a befektetők a Fed által árgus szemmel figyelt augusztusi amerikai személyes fogyasztási inflációra vonatkozó adatokat várják (PCE). Elemzők szerint az áremelkedés üteme lassulhatott, ami újabb muníciót szolgáltathat a további kamatvágások mellett.
Jerome Powell, a Fed elnöke is ismét szóra jelentkezik kedden, amikor az amerikai kilátásokról fog beszélni.
A spot ezüst egyébként hétfőn lendületesebben drágult, mint az arany, 1,6 százalékkal, 43,77 dollárig törve.
Az iShares Silver Trust opciók napi volumene pénteken 2024 áprilisa óta a legmagasabb szintre, 1,2 millióra ugrott, miközben a vételi opciók ára is kilőtt.
