Feltámad a német hadiflotta: korszakos felvásárlást jelentett be a Rheinmetall – új szakasz a fegyverkezésben

Tovább bővíti portfólióját a Rheinmetall. A német hadiipari vállalat vasárnap közleményben jelentette be, hogy felvásárolja a Luerssen Group hadihajógyártó részlegét, az NVL-t. A bejelentés akkor történt, amikor a régóta várt konszolidáció a német haditengerészeti szektorban felgyorsulni látszik, és a tengeralattjáró- és fregattgyártó TKMS jövő hónapban kiválik anyavállalatából, a Thyssenkruppból.

Tovább bővítette portfólióját a Rheinmetall / Fotó: DPA / AFP

A Reuters szerint a Rheinmetall lépése egyben rávilágít a német cég terjeszkedési szándékára is, amelyet az európai geopolitikai feszültségek is indokolnak, és amely tükröződik a közelmúltban Romániában megkötött keretmegállapodásban is, amely egy lőszergyár építéséről szól.

A két cég megállapodott abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra az NVL vételárát, és hozzátették, hogy a trösztellenes hatóságok jóváhagyásától függően a tranzakciót 2026 év elején szeretnék lezárni. Az elemzők szerint körülbelül 1,5-2 milliárd eurós átvételi ár lehet a reális.

A bejelentés hírére a Rheinmetall részvényei 1,9 százalékkal emelkedtek a frankfurti tőzsdén.

A tankokat, gránátokat és gyalogsági harci járműveket gyártó Rheinmetall évtizedek óta aktív a tengeri szektorban. Ez alapján nem meglepő, hogy érdeklődést mutatott az NVL átvétele iránt.

Évek óta hasít a Rheinmetall

Az elmúlt időszakban más hadiipari cégekhez hasonlóan a Rheinmetall is profitált az európai országok által megemelt védelmi kiadásokból, mivel a 2022 februárja óta tartó orosz–ukrán háború miatt számos ország döntött úgy, hogy jelentős összegeket invesztál a védelmi képességeibe. Az elemzések szerint csak Németország 2035-ig várhatóan mintegy 31 milliárd eurót költ majd haditengerészeti célokra.

Az NVL világszerte körülbelül 2100 alkalmazottat foglalkoztat, négy hajógyárral rendelkezik Észak-Németországban, és jó néhány nemzetközi telephelye is van. 2024-ben körülbelül egymilliárd euró árbevételt ért el. A becslések szerint 2025-ben átlagosan 10 százalékos működési árrése lesz majd a cégnek, amivel felülmúlja versenytársait.