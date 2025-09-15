Deviza
EUR/HUF389.86 -0.16% USD/HUF331.56 -0.43% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF416.84 -0.25% PLN/HUF91.72 -0.04% RON/HUF77.02 -0.12% CZK/HUF16.03 -0.14% EUR/HUF389.86 -0.16% USD/HUF331.56 -0.43% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF416.84 -0.25% PLN/HUF91.72 -0.04% RON/HUF77.02 -0.12% CZK/HUF16.03 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,266.4 -0.92% MTELEKOM1,866 -0.11% MOL2,828 -0.78% OTP28,770 -1.49% RICHTER10,180 0% OPUS537 +1.3% ANY7,200 -1.67% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,080 0% BUMIX9,286.98 -1.62% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,164.36 +0.08% BUX100,266.4 -0.92% MTELEKOM1,866 -0.11% MOL2,828 -0.78% OTP28,770 -1.49% RICHTER10,180 0% OPUS537 +1.3% ANY7,200 -1.67% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,080 0% BUMIX9,286.98 -1.62% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,164.36 +0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fegyverkezés
Németország
felvásárlás
Rheinmetall
haditengerészet
orosz-ukrán háború

Feltámad a német hadiflotta: korszakos felvásárlást jelentett be a Rheinmetall – új szakasz a fegyverkezésben

Hadihajógyártó részleget vett a német vállalat. A Rheinmetall részvényei 1,9 százalékkal emelkedtek a bejelentés hírére.
VG
2025.09.15, 13:47
Frissítve: 2025.09.15, 14:04

Tovább bővíti portfólióját a Rheinmetall. A német hadiipari vállalat vasárnap közleményben jelentette be, hogy felvásárolja a Luerssen Group hadihajógyártó részlegét, az NVL-t. A bejelentés akkor történt, amikor a régóta várt konszolidáció a német haditengerészeti szektorban felgyorsulni látszik, és a tengeralattjáró- és fregattgyártó TKMS jövő hónapban kiválik anyavállalatából, a Thyssenkruppból.

German arms manufacturer Rheinmetall
Tovább bővítette portfólióját a Rheinmetall / Fotó: DPA / AFP

A Reuters szerint a Rheinmetall lépése egyben rávilágít a német cég terjeszkedési szándékára is, amelyet az európai geopolitikai feszültségek is indokolnak, és amely tükröződik a közelmúltban Romániában megkötött keretmegállapodásban is, amely egy lőszergyár építéséről szól.

A két cég megállapodott abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra az NVL vételárát, és hozzátették, hogy a trösztellenes hatóságok jóváhagyásától függően a tranzakciót 2026 év elején szeretnék lezárni. Az elemzők szerint körülbelül 1,5-2 milliárd eurós átvételi ár lehet a reális.

A bejelentés hírére a Rheinmetall részvényei 1,9 százalékkal emelkedtek a frankfurti tőzsdén.

 

A tankokat, gránátokat és gyalogsági harci járműveket gyártó Rheinmetall évtizedek óta aktív a tengeri szektorban. Ez alapján nem meglepő, hogy érdeklődést mutatott az NVL átvétele iránt.

Évek óta hasít a Rheinmetall

Az elmúlt időszakban más hadiipari cégekhez hasonlóan a Rheinmetall is profitált az európai országok által megemelt védelmi kiadásokból, mivel a 2022 februárja óta tartó orosz–ukrán háború miatt számos ország döntött úgy, hogy jelentős összegeket invesztál a védelmi képességeibe. Az elemzések szerint csak Németország 2035-ig várhatóan mintegy 31 milliárd eurót költ majd haditengerészeti célokra.

Az NVL világszerte körülbelül 2100 alkalmazottat foglalkoztat, négy hajógyárral rendelkezik Észak-Németországban, és jó néhány nemzetközi telephelye is van. 2024-ben körülbelül egymilliárd euró árbevételt ért el. A becslések szerint 2025-ben átlagosan 10 százalékos működési árrése lesz majd a cégnek, amivel felülmúlja versenytársait.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11982 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu