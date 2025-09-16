"Bezzegrománia" újabb pofont kapott: az adatok lesújtóak

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az EU szociális térképe továbbra is éles különbségeket mutat: míg Szlovéniában (1,8 százalék), Horvátországban (2,0 százalék) és Lengyelországban (2,3 százalék) alacsony a nélkülözők aránya. Ezzel szemben a román arány 17,2 százalékot ért el, amit csak Bulgária (16,6 százalék) és Görögország (14,0 százalék) közelít. 2024-ben az uniós átlag 6,4 százalék volt, enyhén mérséklődve a 2023-as 6,8 százalékról. Leginkább a fiatalok érintettek (7,9 százalék), míg a 65 év felettieknél 5,1 százalék a mutató – állapítja meg az elemző intézet.

A román családok tartalékai kimerülőben vannak / Fotó: REUTERS

A román kabinet megszorításra készül, de az a fogyasztás drasztikus visszaesését okozhatja

Románia helyzete különösen aggasztó: a költségvetési hiány közel 10 százalék a GDP-hez képest és az infláció is meghaladhatja szeptemberben a 10 százalékot. Ezzel szemben a bérek éves növekedése csak 5,2 százalék, ami az inflációs adatokkal összevetve reálbércsökkenést jelent. A gazdaságot eddig a túlfogyasztás hajtotta, amit az export nem fedezett, így a külkereskedelmi hiány elszabadulóban. A román kabinet által tervezett megszorítások célja ennek fékezése lenne, ám az a fogyasztás drasztikus visszaesését vetíti előre.

Románia kettős csapdába kerülhet

Súlyosbítja a helyzetet, hogy szeptember végén megszűnik az alapvető élelmiszerek ársapkája, ami újabb áremeléseket hoz majd. A Valutaalap 2027-ig további megszorításokat sürget, miközben a román családok tartalékai kimerülőben vannak, és a megtakarítási ráta is mínuszba van. Bár a kiskereskedelem egyelőre kitart, a visszaesés borítékolható. Románia így hamarosan kettős csapdába kerülhet, hiszen a megszorítások folytatása életszínvonal-zuhanáshoz, ám a költekezés folytatása gazdasági összeomláshoz vezethet.

