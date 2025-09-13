Véget ért a román csoda, bekopogott a valóság: már a fizetések is elolvadnak, az infláció borzalmas

Meglepetést okozhatott, hogy Romániában a kiskereskedelmi fogyasztás még mindig éves emelkedést mutat. Holott az Európai Unió elképesztő mértékben legmagasabb költségvetési hiányait produkáló országban az év eleje, és még inkább az Ilie Bolojan-kormány júniusi hivatalba lépése óta megszorítások folynak. Csütörtökön borzalmas inflációs adatok érkeztek, pénteken pedig kiderült, hogy ezekhez milyen bérnövekedés párosul, és a kettőből már látható, hogy az elmúlt években sokak által "bezzegromániaként" emlegetett országban vége szakad a szinte töretlen életszínvonal-emelkedés évtizedeinek. A román bérek vásárlóértéke hanyatlásnak indult, a kérdés most, hogy takarékoskodással reagálnak, vagy ellenkezőleg: kiürítik a bankszámlákat.

Román bérek: igencsak megeresztették a csapot, de mostanra szükségszerűen megérkezett a feketeleves, vége az őrült futamnak Fotó: AFP

Az EU messze legmagasabb éves inflációja most a román: augusztusban 9,9 százalék (a tipikus Közép-Európai szintek több mint kétszerese), szeptemberben pedig szinte biztosan meglesz a kétszámjegyű éves infláció.

Román bérek: hirtelen meg csappantak és még rosszabb lesz

Pénteken az derült ki, hogy a megelőző hónapban a román nettó átlagbérek 5,2 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Ez – mivel júliusban még csak 7,8 százalék volt az infláció – a román statisztikai hivatal számítása szerint azt jelenti, hogy a bérek reálértéke, azaz a vásárlóérték 2,4 százalékkal csappant meg egy év alatt.

Augusztusban – már látható , hogy a mínusz megközelíti majd az 5 százalékot, szeptemberben pedig talán el is éri.

Mivel az év hátralévő részében az infláció aligha csökken érdemben 10 százalék alá, borítékolható a szűk esztendő, hacsak a bérek hirtelen nem kezdenek el szépen emelkedni. (Az ellenkezője folyik azonban: a kormány az összeomlást elkerülendő megszorít.)

Román fogyasztás: többet költöttek a kevesebb pénzből, de jön a kijózanodás

Korábban közölték: pont júliusban a kiskereskedelmi forgalom 4,5 százalékkal növekedett éves alapon. Ez logikátlannak tűnhet: összemegy a fizetésük és még többet vásárolnak?

Valójában ez a logikus.

1. Egyrészt, Romániában ez elmúlt évek nagy európai válságait vásárlókocsival a kezükben vészelték át.