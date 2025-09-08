Vasúti katasztrófa Svédországban: kisiklott a fegyvert szállító tehervonat, de kiderült, ennél is nagyobb a baj – tele volt akkumulátorokkal

Súlyos vonatbaleset történt Svédországban. Vasárnap reggel 8 óra előtt egy lőszerrel megrakott tehervonat siklott ki a Vasternorrland északi részét sújtó heves esőzések miatt. A szerencsétlenül járt szerelvény a Stugusjön-tó mellett, Skorpedben, Örnsköldsvik külvárosában fekszik a sínek mellett – írta az SVT svéd hírportál.
A svéd közlekedési hatóság tájékoztatása szerint hetekbe telik majd a vasút helyreállítása. Peter Jonsson, a közlekedési hatóság sajtótitkára arról számolt be, hogy a vonat egy részében lőszerek és lítiumelemek vannak. Mivel ezek veszélyes áruknak minősülnek, így nehezebb és hosszabb lehet a helyreállítás is. A veszélyes áruk elszállítása után kezdhetik csak meg a közlekedési hatóság szakemberi a helyszín megtisztítását és a károk pontosabb felmérését.
A Dagens Nyheter svéd hírportál arról számolt be, hogy a vasárnap Örnsköldsvik közelében kisiklott vonat több száz liter dízelüzemanyagot is szállított, emiatt intenzív munkálatok folynak, hogy az üzemanyag ne szivárogjon a közeli tó vizébe.
Thomas Aslin, a mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a vagonokban hűtőegységekhez tartozó üzemanyagtartályokat szállítottak. Elmondása szerint három, egyenként körülbelül 100 literes tartályról van szó. Azt nem tudták megállapítani, hogy mennyire voltak tele a tartályok, de akár 300 liter dízel is beszivároghat a vízbe.
A dízel mellett a vonat nagy mennyiségű lőszert is szállított, azonban a szállítmánynak az a része a sínekre esett, így azt nem tartják veszélyesnek.
A NATO új kezdeményezése keretében amerikai fegyverek jutnak Ukrajnába, de nem amerikai pénzből: a költségeket európai szövetségesek állják. Svédország, Norvégia és Dánia augusztus elején jelentették be, hogy közösen 486 millió dollárral járulnak hozzá az amerikai fegyverszállítmányokhoz.
A Reuters értesülései szerint a pénz az úgynevezett Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) elnevezésű kereten keresztül érkezik, amelyet európai NATO-tagok és Kanada finanszíroznak.
A svéd kormány május végén jelentette be, hogy évente 25 milliárd korona – 2,3 milliárd dollár – értékű katonai támogatást nyújtana Ukrajnának egy hároméves védelmi keretrendszer részeként, amelyet később infrastrukturális és humanitárius segélyekkel is kiegészítene.
